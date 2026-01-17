México

“La Gallina”, operador del Cártel de Sinaloa, se declara ‘no culpable’ de un cargo de tráfico de drogas en EEUU

Roberto Nájera Gutiérrez fue extraditado el pasado 8 de enero para enfrentar la justicia en Atlanta

Guardar
Roberto Nájera Gutiérrez, conocido como
Roberto Nájera Gutiérrez, conocido como “La Gallina” y operador de "El Chapo", fue extraditado a Estados Unidos tras permanecer preso en Chiapas. (Infobae)

Roberto Nájera Gutiérrez, conocido como “La Gallina” y/o "Kunfu Panda", operador de alto rango del Cártel de Sinaloa, se declaró inocente ante un tribunal federal en Atlanta, Estados Unidos, este viernes 16 de enero tras ser extraditado desde México.

Nájera enfrenta un cargo de conspiración para fabricar y distribuir cocaína que, según las autoridades, tenía conocimiento de que sería importada a Estados Unidos.

Nájera se encuentra en custodia federal en el Distrito Norte de Georgia, después de su entrega el 8 de enero tras una solicitud formal de extradición.

Este viernes compareció ante la justicia estadounidense, luego de que agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) iniciaron una investigación en 2013 sobre el narcotraficante y tras la emisión de su acusación formal en marzo de 2018.

La acusación del Departamento de Justicia de EEUU sostiene que Nájera, originario de Tizimín, Yucatán, coordinaba el transporte marítimo de grandes cantidades de cocaína desde Colombia y Ecuador hacia Honduras y Guatemala como parte de sus acciones dentro de la organización criminal.

Se trata de uno de
Se trata de uno de los hombres más cercanos a El Chapo. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

Una vez que la droga se encontraba en Centroamérica, era contrabandeada a través de la frontera guatemalteca para ingresar a México.

“La Gallina” estaría encargado de distribuirla a otros traficantes de alto nivel en el país, quienes finalmente la importaban a ciudades estadounidenses como Atlanta, Chicago y estados como Florida, Nueva York y California.

Según la investigación, Nájera también gestionaba la recaudación y remisión de las ganancias obtenidas a través del narcotráfico, utilizando distintas cuentas bancarias.

El Cártel de Sinaloa fue catalogado oficialmente como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado en febrero de 2025.

EEUU celebró extradición de “La Gallina”

Pamela Bondi durante conferencia de
Pamela Bondi durante conferencia de presa (X/@OctaGuz)

Funcionarios estadounidenses han destacado la importancia de la cooperación institucional para combatir el tráfico internacional de drogas.

La fiscal general, Pamela Bondi, reconoció el liderazgo del gobierno y la labor de los agentes en el combate al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

Por su parte, el agente especial Jae W. Chung calificó el caso como parte de una colaboración sostenida para desmantelar organizaciones criminales transnacionales.

“La Gallina” fue detenido en 2017

La detención de Nájera Gutiérrez ocurrió el 26 de enero de 2017 durante un retén instalado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán. En ese operativo, el narcotraficante viajaba junto a Miguel Ángel R. y Romeo O..

Durante la inspección, las autoridades aseguraron 5 armas de fuego: 3 pistolas y 2 fusiles AK-47, acompañados de equipo táctico, cargadores y 75 cartuchos destinados al uso exclusivo del Ejército.

Luego de ser capturado, Nájera Gutiérrez fue enviado al Centro Estatal de Reinserción Social número 14 “El Amate” en Cintalapa, Chiapas. Su sentencia contemplaba la permanencia en ese penal hasta 2023.

Fuentes estadounidenses aportaron testimonios sobre la actividad de Nájera Gutiérrez dentro de prisión. De acuerdo con estas versiones, el detenido habría seguido transmitiendo órdenes a sus cómplices, coordinando acciones desde el interior del penal.

La historia de La Gallina ya incluía antecedentes. Elementos de la entonces Policía Federal lo detuvieron por primera ocasión en 2013, pero recuperó la libertad.

"La Gallina" fue detenido en
"La Gallina" fue detenido en Yucatán (Especial)

Tras su segunda detención, se formalizó su solicitud de extradición a los Estados Unidos en 2023 y finalmente fue autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en diciembre de 2024.

Temas Relacionados

La GallinaRoberto Nájera GutiérrezCártel de SinaloaEEUUAtlantaTráfico de cocaínaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Marina se reestructura y anuncia nuevos mandos en subsecretaría y jefatura de operaciones

El rediseño institucional moderniza la gestión portuaria y proyecta mayor eficacia en la respuesta ante amenazas emergentes

Marina se reestructura y anuncia

La IA predice al ganador en el duelo entre Tigres y Toluca de la jornada 3 en la Liga MX

El modelo indica que el conjunto escarlata podría imponerse por un marcador estrecho, aprovechando su buen momento

La IA predice al ganador

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 16 de enero

El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en

Victoria Ruffo aseguró que Mauricio Ochman “besa bien” y así respondió el actor

El testimonio de la actriz sobre su vínculo laboral el actor generó comentarios entre los fanáticos y propició nuevas declaraciones

Victoria Ruffo aseguró que Mauricio

Aseguran que Alicia Villarreal se sometió a un tratamiento estético tras reaparecer irreconocible junto a Cibad Hernández

La cantante mexicana encendió las redes sociales tras dejarse ver en un club nocturno de Guadalajara con un look renovado

Aseguran que Alicia Villarreal se
MÁS NOTICIAS

NARCO

La SICT se pronuncia sobre

La SICT se pronuncia sobre alerta de EEUU por “actividad militar” en espacio aéreo de México

EEUU alerta a aerolíneas por “actividad militar” en espacio aéreo del Golfo de California y Pacífico mexicano

Con rayos X y un canino: aseguran en el AICM paquete con fentanilo enviado desde Asia que tendría valor de 20 mdd

Atacan a tiros a comandante de la policía municipal de San Cristóbal de las Casas en Chiapas

Enfrentamiento entre militares y civiles armados deja un agresor abatido en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Victoria Ruffo aseguró que Mauricio

Victoria Ruffo aseguró que Mauricio Ochman “besa bien” y así respondió el actor

Aseguran que Alicia Villarreal se sometió a un tratamiento estético tras reaparecer irreconocible junto a Cibad Hernández

Memo Ríos lanza fuertes insultos contra Bad Bunny: “Artista no eres ni nunca lo serás”

Las Guerreras K-pop en México: cuándo y a qué hora se presentará Audrey Nuna, voz de MIRA, en la Feria de San Marcos

Ricardo Peralta revela la supuesta verdad por la que Turbulence se peleó con Burrita Burrona

DEPORTES

La IA predice al ganador

La IA predice al ganador en el duelo entre Tigres y Toluca de la jornada 3 en la Liga MX

Por esta razón dos jugadores de Chivas podrían no debutar con la Selección Mexicana contra Panamá y Bolivia

René Higuita asegura que Ochoa debe estar en el Mundial 2026

Checo Pérez celebra su debut con Cadillac F1: “La historia comienza hoy”

Tigres vs Toluca: dónde y a qué hora ver todos los partidos de la jornada 3 de la Liga MX