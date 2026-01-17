“La Gallina”, operador del Cártel de Sinaloa, se declara ‘no culpable’ de un cargo de tráfico de drogas en EEUU

Roberto Nájera Gutiérrez, conocido como “La Gallina” y operador de "El Chapo", fue extraditado a Estados Unidos tras permanecer preso en Chiapas. (Infobae)

Roberto Nájera Gutiérrez, conocido como “La Gallina” y/o "Kunfu Panda", operador de alto rango del Cártel de Sinaloa, se declaró inocente ante un tribunal federal en Atlanta, Estados Unidos, este viernes 16 de enero tras ser extraditado desde México.

Nájera enfrenta un cargo de conspiración para fabricar y distribuir cocaína que, según las autoridades, tenía conocimiento de que sería importada a Estados Unidos.

Nájera se encuentra en custodia federal en el Distrito Norte de Georgia, después de su entrega el 8 de enero tras una solicitud formal de extradición.

Este viernes compareció ante la justicia estadounidense, luego de que agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) iniciaron una investigación en 2013 sobre el narcotraficante y tras la emisión de su acusación formal en marzo de 2018.

La acusación del Departamento de Justicia de EEUU sostiene que Nájera, originario de Tizimín, Yucatán, coordinaba el transporte marítimo de grandes cantidades de cocaína desde Colombia y Ecuador hacia Honduras y Guatemala como parte de sus acciones dentro de la organización criminal.

Se trata de uno de los hombres más cercanos a El Chapo. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

Una vez que la droga se encontraba en Centroamérica, era contrabandeada a través de la frontera guatemalteca para ingresar a México.

“La Gallina” estaría encargado de distribuirla a otros traficantes de alto nivel en el país, quienes finalmente la importaban a ciudades estadounidenses como Atlanta, Chicago y estados como Florida, Nueva York y California.

Según la investigación, Nájera también gestionaba la recaudación y remisión de las ganancias obtenidas a través del narcotráfico, utilizando distintas cuentas bancarias.

El Cártel de Sinaloa fue catalogado oficialmente como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado en febrero de 2025.

EEUU celebró extradición de “La Gallina”

Pamela Bondi durante conferencia de presa (X/@OctaGuz)

Funcionarios estadounidenses han destacado la importancia de la cooperación institucional para combatir el tráfico internacional de drogas.

La fiscal general, Pamela Bondi, reconoció el liderazgo del gobierno y la labor de los agentes en el combate al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

Por su parte, el agente especial Jae W. Chung calificó el caso como parte de una colaboración sostenida para desmantelar organizaciones criminales transnacionales.

“La Gallina” fue detenido en 2017

La detención de Nájera Gutiérrez ocurrió el 26 de enero de 2017 durante un retén instalado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán. En ese operativo, el narcotraficante viajaba junto a Miguel Ángel R. y Romeo O..

Durante la inspección, las autoridades aseguraron 5 armas de fuego: 3 pistolas y 2 fusiles AK-47, acompañados de equipo táctico, cargadores y 75 cartuchos destinados al uso exclusivo del Ejército.

Luego de ser capturado, Nájera Gutiérrez fue enviado al Centro Estatal de Reinserción Social número 14 “El Amate” en Cintalapa, Chiapas. Su sentencia contemplaba la permanencia en ese penal hasta 2023.

Fuentes estadounidenses aportaron testimonios sobre la actividad de Nájera Gutiérrez dentro de prisión. De acuerdo con estas versiones, el detenido habría seguido transmitiendo órdenes a sus cómplices, coordinando acciones desde el interior del penal.

La historia de La Gallina ya incluía antecedentes. Elementos de la entonces Policía Federal lo detuvieron por primera ocasión en 2013, pero recuperó la libertad.

"La Gallina" fue detenido en Yucatán (Especial)

Tras su segunda detención, se formalizó su solicitud de extradición a los Estados Unidos en 2023 y finalmente fue autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en diciembre de 2024.