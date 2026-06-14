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Tu lengua puede alertarte sobre infecciones, bacterias y problemas cardíacos: esto significa cada color

Una simple mirada al color y al aspecto de tu lengua puede ofrecer valiosas pistas sobre tu salud

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Ilustración detallada de un joven con la boca abierta y la lengua fuera, siendo examinada por una lupa sostenida por una mano, sobre un fondo claro.
Reconocer cambios anormales ayuda a identificar a tiempo alteraciones que requieren atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aspecto de la lengua se ha convertido en una herramienta sencilla y accesible para observar señales sobre la salud general del organismo.

Diversos organismos de salud internacionales coinciden en que este órgano puede manifestar alteraciones derivadas de infecciones, desequilibrios bacterianos y hasta problemas cardiovasculares.

Aunque su observación no sustituye la valoración médica, aprender a identificar ciertos cambios puede ayudar a detectar a tiempo situaciones que requieren atención profesional.

La lengua: una ventana a la salud interna

Especialistas de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. señalan que la lengua es un tejido muy vascularizado y expuesto, lo que la convierte en un reflejo rápido de alteraciones sistémicas.

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El color, la textura y la presencia de recubrimientos pueden alertar sobre infecciones, deficiencias nutricionales, enfermedades hematológicas o problemas en la oxigenación sanguínea.

La American Heart Association subraya que la microbiota oral, alojada en la lengua y otras superficies de la boca, juega un papel de primer orden en la salud general.

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Cuando hay un desequilibrio microbiano, pueden proliferar bacterias patógenas que no solo afectan localmente, sino que contribuyen a la inflamación sistémica y, a largo plazo, elevan el riesgo de enfermedad cardíaca.

El Manual MSD y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) coinciden en que la lengua también puede ser un reservorio importante de bacterias que participan en enfermedades periodontales.

Estas infecciones pueden servir como puerta de entrada para bacteriemias que, en personas vulnerables, alcanzan el corazón y desencadenan endocarditis.

Primer plano de la boca de una persona adulta con la lengua extendida y papilas gustativas visibles.
Su microbiota y recubrimiento también alertan sobre riesgos periodontales y cardíacos, según expertos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa cada color de la lengua, según la medicina actual

El color de la lengua varía naturalmente de persona a persona, pero existen patrones que, si persisten o se acompañan de otros síntomas, pueden indicar condiciones que requieren atención.

Lengua pálida o blanquecina

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. y la Mayo Clinic, una lengua muy pálida puede reflejar anemia o mala perfusión sanguínea.

Las anemias, especialmente por déficit de hierro, disminuyen la cantidad de glóbulos rojos y reducen así el tono rosado normal.

Además, una saburra blanquecina espesa puede deberse a una acumulación de biopelícula bacteriana, frecuente en personas con mala higiene oral, ancianos o quienes sufren de sequedad bucal.

El CDC advierte que una lengua muy recubierta no solo favorece el mal aliento, sino que también puede ser un reservorio de bacterias con potencial infeccioso, especialmente en pacientes con riesgo cardíaco.

Lengua roja brillante

La presencia de una lengua intensamente enrojecida, especialmente en niños con fiebre, puede alertar sobre enfermedades como la escarlatina o la enfermedad de Kawasaki.

El Manual MSD y la Mayo Clinic describen este hallazgo como característico de infecciones bacterianas que, si no se tratan adecuadamente, pueden evolucionar hacia complicaciones cardíacas graves.

Además, deficiencias graves de vitamina B12 o ácido fólico pueden producir una glositis roja y lisa, la cual incrementa el esfuerzo cardíaco debido a la disminución de la oxigenación.

Lengua azulada o violácea

La Mayo Clinic subraya que una lengua de tono azulado o violeta suele indicar una oxigenación deficiente de la sangre, asociada a cardiopatías congénitas, insuficiencia cardíaca o enfermedades pulmonares.

En estos casos, la sangre no transporta suficiente oxígeno y los tejidos, como la lengua, adoptan este tono.

La American Heart Association insiste en que la cianosis lingual, especialmente si se acompaña de disnea o dolor torácico, es una señal de urgencia médica.

Lengua amarilla

El Manual MSD explica que una lengua amarilla suele deberse a un sobrecrecimiento bacteriano, típico en fumadores, personas con mala higiene oral o con sequedad bucal.

Sin embargo, la presencia de una coloración amarilla persistente también puede indicar ictericia, relacionada con problemas hepáticos o, en menor medida, insuficiencia cardíaca avanzada que genera congestión hepática.

Lengua negra o marrón

La “lengua negra vellosa” es una condición benigna en la que las papilas linguales se alargan y retienen pigmentos bacterianos, como reconocen tanto el Manual MSD como los CDC.

Los principales factores de riesgo son el tabaquismo, la mala higiene y el consumo excesivo de café o antibióticos.

Aunque la lengua negra no señala una infección grave, sí refleja un desequilibrio severo de la microbiota que puede coexistir con enfermedades sistémicas, incluyendo inmunodeficiencias y problemas cardiovasculares derivados de hábitos poco saludables.

Manchas blancas adherentes

La candidiasis oral, descrita por MedlinePlus y la Mayo Clinic, suele aparecer en personas inmunodeprimidas o con diabetes, y se manifiesta como placas blancas que se desprenden con dificultad.

Esta infección fúngica indica un sistema inmunitario debilitado, lo cual, según la American Heart Association, puede aumentar el riesgo de infecciones severas, incluso cardíacas, en pacientes vulnerables.

Infografía muestra un rostro de perfil con lengua de varios colores. Debajo, imágenes de lenguas pálidas, rojas, azules, amarillas, negras y con manchas, con un corazón.
Infografía detallando el significado médico de los principales colores y manchas de la lengua, indicando posibles condiciones de salud y riesgos asociados a órganos como el corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la higiene oral y la consulta temprana

Los CDC y la American Heart Association recomiendan mantener una higiene oral cuidada, que incluya el cepillado regular de los dientes y la lengua, para prevenir el sobrecrecimiento bacteriano y reducir la inflamación sistémica.

Una lengua con recubrimiento persistente, cambios de color prolongados, úlceras o dolor debe motivar la consulta con un profesional de la salud.

Observar la lengua permite identificar alteraciones relacionadas con infecciones, desequilibrios de la microbiota y, en algunos casos, problemas cardíacos.

Sin embargo, la mayoría de los cambios leves son benignos y reversibles, y solo la persistencia o la aparición de síntomas asociados justifican una valoración clínica.

En conclusión, la lengua puede ser un indicador útil y accesible de la salud general, pero su interpretación debe hacerse dentro de un contexto más amplio y siempre de la mano de profesionales.

Mantener la higiene oral y consultar ante señales de alarma es la mejor manera de aprovechar la información que este órgano puede ofrecer sobre el estado del cuerpo.

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