Extraditan a EEUU a “La Gallina”, el ganadero que traficó drogas y lavó dinero para El Chapo

Roberto Nájera Gutiérrez, conocido como “La Gallina” y operador de "El Chapo", fue extraditado a Estados Unidos tras permanecer preso en Chiapas. (Infobae)

Roberto Nájera Gutiérrez, alias “La Gallina”, fue extraditado el 7 de enero de 2026 desde el penal “El Amate”, en Chiapas, a Estados Unidos, donde una Corte Federal de Georgia lo reclama por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de cocaína en operaciones vinculadas al Cártel de Sinaloa.

La autoridad estadounidense le atribuye la coordinación de una red internacional de tráfico de drogas y blanqueo de capitales entre 2013 y 2018, que se extendió a cinco países.

De ganadero a traficante y lavador

Roberto Nájera Gutiérrez es conocido también como “Kung Fu Panda”, “Chendo” y “Gordo”. Nativo de Palenque, Chiapas, de 48 años y estatura de 1.83 metros, utilizaba una fachada como empresario ganadero para encubrir sus actividades ilícitas.

"La Gallina" fue detenido en Yucatán (Especial)

En 2016, el registro mundial de Ganado Brahman lo incluyó con la identificación 75029, respaldado por la empresa Agropecuaria NL, SPR de RL de CV, como criador asociado en la Asociación Estadounidense de Criadores Brahman (ABBA). En sus comunicaciones, prefería referirse a las drogas como “vacas” para evitar levantar sospechas.

Desde marzo de 2015, las autoridades estadounidenses interceptaron las comunicaciones de Nájera Gutiérrez a través del PIN de su teléfono Blackberry. Las transcripciones revelan instrucciones que dirigía a sus cómplices para coordinar envíos y el flujo de ganancias. Parte del dinero recaudado se usaba para comprar y mantener casas de lujo, terrenos y vehículos en Estados Unidos, mientras que otra porción era enviada por mensajeros a integrantes del Cártel de Sinaloa en México.

Un documento judicial señala que Nájera Gutiérrez y César Gastelum Serrano —otro operador del cártel, extraditado en 2015— recibían cargamentos de cocaína en Honduras, que después transportaban hasta la frontera México-Guatemala, con destino final en Ciudad de México y Estados Unidos. Las rutas de tráfico y lavado cruzaban Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos.

Detenciones, aseguramientos y control desde prisión

Se trata de uno de los hombres más cercanos a El Chapo. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

La Gallina fue detenido por primera vez en 2013 por elementos de la entonces Policía Federal, pero obtuvo su libertad. El 26 de enero de 2017, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán lo recapturaron durante un retén; iba acompañado de Miguel Ángel R. y Romeo O.

En esa ocasión, las autoridades le aseguraron cinco armas de fuego: tres pistolas y dos fusiles AK-47, además de equipo táctico, cargadores y 75 cartuchos, todos de uso exclusivo del Ejército.

A raíz de su captura, fue internado en el Centro Estatal de Reinserción Social número 14 “El Amate”, en Cintalapa, Chiapas. Su condena terminaba en 2023, cuando Estados Unidos presentó la solicitud formal de extradición.

Durante su estancia en prisión, testimonios recogidos por autoridades estadounidenses revelaron que Nájera Gutiérrez seguía dando órdenes a sus cómplices desde dentro del penal.

Parte del informe sobre el cambio de mediadas de "La Gallina" (PJF)

El 29 de diciembre de 2025, un Tribunal Colegiado en Materia Penal negó el amparo promovido por Nájera Gutiérrez para evitar su extradición. El tribunal confirmó que los procedimientos y requisitos legales se habían cumplido. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) autorizó la entrega el 17 de diciembre de 2024 y, tras la resolución judicial, el 7 de enero de 2026 fue extraditado a Estados Unidos.

La extradición de Nájera Gutiérrez se suma a la de otros integrantes del Cártel de Sinaloa. Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, permanece en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, condenado a cadena perpetua. En enero de 2023, Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, fue extraditado y aún espera sentencia.