El profundo miedo por el que Andrea Legarreta se negaba a tener un romance con Luis Carlos Origel

El romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se hizo público luego de meses de rumores. (Instagram: Andrea Legarreta)

Andrea Legarreta arrancó el 2026 con una gran noticia, pues tras meses envuelta en rumores sobre su vida amorosa, terminó por confirmar que tiene un romance con Luis Carlos Origel.

“Tuve una época de mucha tristeza y ahora pues estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada. Está lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando descubres que estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce”, declaró en entrevista para Televisa Espectáculos.

La conductora del programa ‘Hoy’ no compartió detalles sobre cómo comenzó su noviazgo con el presentador, entrenador fitness y sobrino de Pepillo Origel, pero reveló que tanto ella como sus hijas y su exesposo, Erik Rubín, lo conocen desde hace mucho tiempo.

Martha Figueroa reveló los detalles | YT: Martha Figueroa

“Están felices, lo adoran. Erik me dijo: «No sabes el gusto que me da». Él y yo somos familia, pero anhelamos que el otro esté con una buena persona, era lo que me decía: «Yo lo único que quiero para ti es una buena persona y él es increíble, yo lo adoro»”, contó en un encuentro con medios afuera de Televisa.

Andrea Legarreta y la diferencia de edad con su novio Luis Carlos Origel

Martha Figueroa -periodista de espectáculos, colaboradora del programa ‘Hoy’ y amiga de Andrea Legarreta- reveló que su compañera dudaba de tener una relación con el coach.

La conductora compartió detalles sobre el hombre que conquistó su corazón tras su separación de Erik Rubín. TikTok: @canalestrellasof

“Debo confesar, no crean que soy la que quiere ser la niña en el bautizo, la novia en la boda, no. Pero sí, yo debo decir que yo sí empujé a Andrea a decirle: «Oye, pues ya. O sea, están pegados todo el día. ¿Qué les falta? Darse besos y lo que sigue, pues ya de una vez», porque además de veras se adoran, él no sabes cómo la cuida", contó en su programa ‘Así se hacen los chismes’ en YouTube.

Y es que supuestamente Legarreta se sentía incómoda con la diferencia de edad que existe entre ella y Luis Carlos Origel.

“Los miedos que había de pronto era por la diferencia de edad. Y pues un grupito le dijimos a Andrea: «¿Y? ¿No? ¿Pues qué? No pasa nada, no pasa nada». Y entonces, bueno, pues ya se animaron", contó.

Los presentadores asistieron a la boda de la hija de Martha Carrillo, excolaboradora de 'Hoy'. (@andrealegarreta, Instagram)

Martha Figueroa destapó esta información, no reveló cuántos años de diferencia existen entre los enamorados. No obstante, en redes sociales se especula que Origel tiene 33 años, por lo que es 21 años menor que Legarreta, quien ronda por los 54.

Hasta el momento, los enamorados no se han pronunciado al respecto.

¿Cuándo comenzó la relación amorosa de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel?

Según comentó Martha Figueroa en su programa de YouTube, los conductores habrían comenzado su romance hace aproximadamente tres meses y su primera salida oficial como pareja fue en la boda de la hija de Martha Carrillo -periodista de espectáculos y gran amiga de Legarreta-.

Luis Carlos Origel trabajó en la cadena de gimnasios de Erik Rubín y Andrea Legarreta. (IG: @lcorigel)

“Yo creo que novios, así de novios, tienen ya tres meses, de ser inseparables... como dos años, de estar pegados, pegados... Vamos al concierto, vamos a León, vamos a comer”, comentó.