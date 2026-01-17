CURP Biométrica en el Estado de México: estos son los módulos, requisitos y horarios de atención

Es una de las primeras entidades del país en implementar la CURP biométrica mediante módulos piloto del Registro Civil

La CURP biométrica forma parte de una estrategia nacional para modernizar el sistema de identificación en México y combatir el robo de identidad. A diferencia de la CURP tradicional, este nuevo formato integra datos biométricos, como huellas dactilares, fotografía, escaneo de iris y firma digital, lo que permite contar con un registro más seguro y confiable.

En el Estado de México (Edomex), este trámite ya es una realidad gracias a la instalación de módulos piloto que operan en distintas regiones de la entidad. Aunque por ahora no es obligatoria, su implementación es gradual y se prevé que sea necesaria para diversos trámites públicos y privados a partir de 2026.

¿Dónde están los módulos de la CURP biométrica en Edomex?

Con el objetivo de facilitar el acceso a la ciudadanía, los módulos piloto se distribuyeron por regiones estratégicas del Estado de México. Las sedes actualmente habilitadas son:

Zona centro (Toluca): avenida Cristóbal Colón número 800, colonia Ocho Cedros.

Zona sur (Villa Guerrero): calle Independencia s/n, colonia Centro.

Zona oriente (Texcoco): calle Manuel González número 205, colonia Centro.

Zona nororiente (Tlalnepantla): avenida Hidalgo número 100, Unidad Habitacional La Romana.

Estas ubicaciones forman parte del programa piloto de la CURP biométrica y concentran la atención a personas de distintos municipios cercanos.

Módulos piloto del Registro Civil en el Estado de México ya realizan el trámite gratuito de la CURP biométrica, que incluye la captura de huellas dactilares, fotografía, iris y firma digital

Horarios de atención y teléfonos de contacto

Los módulos de la CURP biométrica en el Estado de México atienden bajo el siguiente esquema:

Días: lunes a viernes

Horario: de 9:00 a 18:00 horas

Cita previa: no requerida

El trámite tiene una duración aproximada de 20 a 30 minutos, aunque el tiempo puede variar dependiendo de la afluencia. Por ello, se recomienda acudir con anticipación, especialmente en horarios matutinos.

Para mayor información, estos son los teléfonos de contacto de cada módulo:

Toluca: 722 210 5513

Villa Guerrero: 714 688 0605

Texcoco: 595 931 4489

Tlalnepantla: 556 381 1425

Requisitos para tramitar la CURP biométrica

Para obtener la CURP biométrica es indispensable acudir de manera presencial y presentar original y copia de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento reciente y legible

CURP tradicional impresa

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Correo electrónico y número telefónico de contacto

En el caso de menores de edad, deben presentarse acompañados por su padre, madre o tutor legal, quien también deberá acreditar su identidad.

Cómo es el proceso y recomendaciones

El trámite es completamente gratuito y no requiere intermediarios. Durante la atención, el personal autorizado realiza la captura de datos biométricos, que incluye huellas dactilares, fotografía, escaneo de iris y firma digital.

Aunque no se solicita cita previa, autoridades recomiendan llevar todos los documentos completos, llegar temprano y seguir las indicaciones del personal para agilizar el proceso y evitar contratiempos.

Edomex, entidad pionera en la CURP biométrica

Con la operación de estos módulos piloto, el Estado de México se consolida como una de las entidades pioneras en la adopción de la CURP biométrica, un documento que será clave para el acceso a servicios públicos, trámites bancarios y programas sociales en los próximos años.

Realizar el trámite con anticipación permitirá a la población evitar saturaciones futuras y contar con una identificación actualizada conforme avance su obligatoriedad a nivel nacional.