Colectivo pide reforzar políticas de control de alcohol, tabaco y nicotina en México ante aumento en consumo

El consumo de alcohol perjudica la capacidad del cerebro de generar nuevas neuronas

La organización Salud Justa Mx urgió al gobierno mexicano a fortalecer las políticas de control sobre bebidas alcohólicas y productos de tabaco y nicotina en el 2026, tras la publicación de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025.

La sociedad civil reconoció el valor de la actualización de los indicadores epidemiológicos que revelan cambios relevantes en los patrones de consumo de sustancias legales e ilegales en el país.

De acuerdo con la ENCODAT 2025, la proporción de consumo de tabaco fumado durante el último mes en la población de 12 a 65 años pasó de 17.6% en 2016 a 15.1% en 2025.

En contraste, el consumo de alcohol alguna vez en la vida en ese mismo grupo aumentó de 71% a 73.7%.

El aumento es mayor en mujeres adultas, con un salto de 67.3% a 75.4%. El uso de cigarro electrónico en adolescentes subió de 1.1% a 3.1% en ese periodo.

Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, subrayó que la ENCODAT 2025 representa una herramienta fundamental para monitorear la evolución del consumo de drogas.

En el caso de drogas ilegales, la encuesta reporta un incremento de 9.9% a 13.1% en la prevalencia, impulsado por el consumo de cannabis (de 8.6% a 12%), estimulantes tipo anfetamínico (de 0.9% a 1.5%) y alucinógenos (de 0.7% a 1.3%).

Ochoa destacó que, aunque las políticas públicas han logrado reducir el consumo de tabaco fumado, la prevalencia de vapeo y el uso de productos como tabaco calentado y bolsas de nicotina muestran una tendencia creciente.

Una joven fuma un cigarrillo al aire libre, generando una densa nube de humo. El consumo de tabaco sigue siendo un problema de salud pública, especialmente entre la población juvenil, a pesar de las campañas de concienciación sobre sus riesgos.

“El avance en la reducción del tabaquismo podría verse amenazado por el crecimiento del consumo de dispositivos electrónicos”, advirtió.

En cuanto al consumo de alcohol, Salud Justa Mx expresó preocupación por la persistencia del consumo en adolescentes, que se mantiene en 33.9% (36.6% en hombres y 31.1% en mujeres), así como por el aumento entre adultos.

“Nuestro llamado al Congreso de la Unión y al gobierno nacional es para construir una política nacional sólida hacia las bebidas alcohólicas, que incluya mayores impuestos, etiquetado claro y restricciones a la publicidad exterior”, afirmó Ochoa.

Yahaira Ochoa Ortiz, especialista en género de Salud Justa Mx, señaló que mientras los hombres presentan una disminución en el consumo excesivo de alcohol y tabaco, las mujeres han incrementado su exposición.

El consumo de alcohol alguna vez en la vida en mujeres subió de 62.6% a 69.3%, y el tabaquismo femenino no disminuyó al ritmo de la población masculina.

“Este fenómeno evidencia la necesidad de políticas con perspectiva de género que atiendan los factores de riesgo específicos de las mujeres”, sostuvo.

Por su parte, Claudia Moreno, abogada de la organización, advirtió que el vapeo en adolescentes y la exposición al humo de segunda mano en escuelas, que alcanza 23.1%, exigen la implementación de medidas preventivas y protocolos de actuación efectivos.

Moreno recalcó la importancia de la vigilancia sanitaria en perímetros escolares y en puntos de venta, así como la urgencia de campañas para desnormalizar el consumo en espacios educativos.

Juan Núñez, coordinador de coaliciones de Salud Justa Mx, indicó que la presión de la industria tabacalera sobre legisladores y funcionarios ha sido constante.

Recordó que más de 63 mil personas fallecen anualmente en México por enfermedades relacionadas con el consumo de cigarros y que el gasto público para atender estos padecimientos es elevado.

Núñez consideró que el policonsumo de tabaco, tanto en su forma tradicional como en dispositivos electrónicos, representa uno de los mayores desafíos para la salud pública, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

Además, alertó sobre la desregulación en plataformas digitales, donde la promoción de estos productos tiene gran alcance entre adolescentes.