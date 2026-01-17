Aseguran que Alicia Villarreal se sometió a un tratamiento estético tras reaparecer irreconocible junto a Cibad Hernández

El cambio de imagen de Alicia Villarreal despierta rumores sobre posibles cirugías estéticas entre sus seguidores en redes sociales. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El círculo cercano de Alicia Villarreal ha experimentado tensiones durante el último año, mientras los rumores sobre posibles transformaciones físicas y conflictos familiares acaparan la atención de la prensa.

Entre los temas que más han llamado la atención destacan su visible cambio de imagen, la presencia de Cibad Hernández en su vida sentimental y el supuesto distanciamiento con sus hijos, especialmente con su hija Melenie Carmona.

El entorno de Alicia Villarreal enfrenta tensiones familiares y mediáticas tras la aparición de Cibad Hernández en la vida sentimental de la artista. Crédito: IG/lavillarrealmx

Cambios en la imagen de Alicia Villarreal

Las recientes apariciones públicas de la intérprete de “Te quedó grande la yegua” han generado comentarios sobre un posible rejuvenecimiento facial, esto luego de que la cantante fuera vista en un club nocturno de Guadalajara, lo que desató especulaciones acerca de procedimientos estéticos.

Los rumores se intensificaron luego de que Villarreal luciera un aspecto renovado. Sin embargo, hasta ahora, la artista no ha confirmado ningún tratamiento, manteniéndose al margen de los comentarios sobre su imagen.

El interés por su transformación ha crecido en redes sociales, donde diversos seguidores han destacado que “así luce ahora la intérprete”, en referencia al evidente cambio, aunque la propia cantante optó por no responder directamente a las especulaciones.

La transformación de Alicia Villarreal desata reacciones en redes. (En Shock / captura de pantalla)

La relación con Cibad Hernández en el centro de la polémica

La vida sentimental de Alicia Villarreal también ha estado bajo la lupa a raíz de su relación con Cibad Hernández. Días atrás, surgieron versiones sobre un distanciamiento entre la pareja motivado por temas económicos.

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, Hernández habría solicitado un préstamo de USD 15.000, petición que la intérprete rechazó, lo cual habría generado un clima de tensión.

EL episodio abrió la puerta a nuevas especulaciones sobre el futuro de la pareja. Aunque ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones públicas detalladas sobre esta situación, el entorno de Villarreal observa con atención los movimientos de la artista.

Cibad Hernández y Alicia Villarreal mantienen su relación bajo discreción pese al aumento de rumores sobre su posible distanciamiento. (IG/@cibadoficial11)

Melenie Carmona y el distanciamiento con Villarreal

La hija mayor de Alicia Villarreal, Melenie Carmona, eligió hacer públicos sus desacuerdos respecto a la nueva relación de su madre. La joven explicó que la relación de su mamá con Hernández comenzó poco tiempo después del divorcio con Cruz Martínez, lo que le resultó difícil de aceptar.

Por lo tanto, optó por alejarse de la convivencia familiar y dejó de seguir a su madre en las redes sociales. “No estoy lista para convivir con la nueva pareja de mi madre”, reconoció.

Ante la exposición mediática, Alicia Villarreal respondió a las especulaciones resaltando que su amor por sus hijos es incondicional, y subrayó que, a pesar de los desacuerdos, su prioridad sigue siendo el bienestar de su familia. “Mi cariño permanece intacto”.