Temblor hoy 16 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 5.3 en Guerrero

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, activó los protocolos de revisión tras el sismo registrado este jueves y aseguró: “Hasta el momento todo tranquilo.” Las autoridades locales desplegaron equipos de seguridad y emergencia para inspeccionar la ciudad.
Brugada detalló que, como parte del protocolo de seguridad, los equipos de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Obras y Servicios (SOBSE), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Bomberos y Movilidad (Semovi) se encuentran realizando inspecciones en puentes vehiculares e infraestructuras de movilidad integrada. Hasta ahora no se han reportado novedades relevantes derivadas del movimiento telúrico.
Un sismo de magnitud 5.2 sacudió la madrugada de este viernes la región de San Marcos, Guerrero, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni víctimas, informó la jefa de Gobierno de México, Claudia Sheinbaum, en un mensaje publicado en X. “Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero”, destacó la funcionaria.
Sheinbaum precisó que la Coordinación Nacional de Protección Civil activó el protocolo de revisión en la zona afectada, mientras equipos de emergencia realizan recorridos para descartar afectaciones. El movimiento telúrico se registró exactamente a las 00:42 de la madrugada, lo que movilizó a autoridades y servicios de protección civil tanto federales como estatales.
Un sismo preliminar de magnitud 5.2 se registró a 19 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, durante la madrugada del 16 de enero de 2026 a las 00:42 horas. El evento ocurrió en la latitud 16.72 y longitud -99.55, con una profundidad de 10 kilómetros.