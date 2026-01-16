México

Sismo de magnitud 5.0 sacude la CDMX hoy 16 de enero, epicentro y reporte de daños

Durante la madrugada de este viernes se registró un sismo al sur del país con percepción en la capital

Durante la madrugada de este
Durante la madrugada de este viernes se registró un sismo en el estado de Guerrero con percepción en la capital del país. (SSC)

Durante la madrugada del viernes 16 de enero de 2026, un sismo de magnitud preliminar de 5.2 que posteriormente se actualizó a 5.0 sacudió el sur de México, generando alerta entre habitantes de varios estados. El movimiento telúrico, registrado a las 00:42 (hora local), tuvo su epicentro a 19 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, en las coordenadas 16.72 de latitud y -99.55 de longitud, con una profundidad de 10 kilómetros.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que, tras el evento, se activaron los protocolos de emergencia en la región epicentral y en las áreas cercanas. El sismo fue percibido en distintos puntos del país, provocando la activación preventiva de sistemas de alarma sísmica, principalmente en la Ciudad de México y zonas de influencia. De acuerdo con la información oficial, no se reportaron daños materiales ni personas afectadas en las primeras horas posteriores al sismo.

CIUDAD DE MÉXICO, 16ENERO2026.- Está
CIUDAD DE MÉXICO, 16ENERO2026.- Está madruga se activó la alerta sísmica en la alcaldía Cuauhtémoc por sismo en Chilpancingo, Guerrero. En la imagen vecinos de la calle izazaga salen a resguardarse. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil (CENACOM) estableció comunicación inmediata con las Unidades Estatales y Municipales de Protección Civil en Guerrero y regiones vecinas. Estas unidades comenzaron recorridos de inspección en infraestructura prioritaria y zonas habitacionales, con el fin de descartar cualquier daño. Las autoridades informaron que los recorridos seguirán en curso para asegurar la integridad de la población.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comunicó a través de sus redes sociales que hasta el momento no se reportan daños tras el sismo registrado en San Marcos, Guerrero. La funcionaria destacó la coordinación entre la CNPC, el gobierno federal y las autoridades estatales para mantener el monitoreo constante de la situación. “Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.3 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero”, publicó la mandataria.

CIUDAD DE MÉXICO, 16ENERO2026.- Se
CIUDAD DE MÉXICO, 16ENERO2026.- Se registró un sismo con una magnitud de 5.0 con epicentro en San Marcos Guerrero. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, encabezada por Myriam Urzúa Venegas, informó que no hay afectaciones en la capital tras las revisiones realizadas en conjunto con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías. La SGIRPC confirmó que todos los protocolos de revisión se implementaron de manera inmediata tras la activación de la alarma sísmica.

El temblor de este viernes es el segundo en activar recientemente la alarma sísmica en la CDMX. El pasado 2 de enero de 2026, un sismo de magnitud 6.5, también con epicentro en Guerrero, ocasionó la alerta en la capital y zonas aledañas. Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, verificar el estado de sus viviendas ante cualquier daño visible y atender únicamente la información de fuentes oficiales.

