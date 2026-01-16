México

Sheinbaum pide actualizar frase de “alerta presidencial” en alarma sísmica telefónica

La mandataria informó que no se reportaron afectaciones por el sismo de 5.3 que se registró esta madrugada

| Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió actualizar el mensaje de texto que aparece en los teléfonos celulares como parte de la alerta sísmica de Protección Civil, al señalar que aún contiene la leyenda: “Alarma Presidencial”, luego de que la alerta se activó esta madrugada por un sismo de 5.0, con epicentro en Guerrero.

La mandataria explicó que la operación de la alerta no está relacionada con Presidencia de la República, sino que es exclusiva de la Coordinación Nacional de Protección Civil, por lo cual considera que no debería aparecer dicha frase.

“Por cierto, no le han quitado lo de: ”alarma presidencial", Pepe. Que les digo que es alarma, pero no tiene nada que ver con la presidenta, es una alarma de Protección Civil, entonces dice: alarma presidencial, así le pusieron", dijo dirigiéndose a José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en su conferencia mañanera de hoy, desde el Estado de México.

Al ser cuestionada sobre la alerta en los celulares, la presidenta hizo alusión al ruido que emite, haciendo un ademán sobre su intensidad, coincidiendo con los comentarios que se han realizado en redes sociales sobre que el nuevo sonido asusta y aturde.

Sheinbaum aprovechó para informar que el sismo de esta madrugada no generó afectaciones en ninguno de los estados donde se percibió, entre ellos la Ciudad de México, ni daños adicionales a los que se generaron durante el temblor del 2 de enero pasado, que también tuvo epicentro en San Marcos, Guerrero.

“Sí, el ruidito de teléfono, afortunadamente no pasó nada, nos informó la coordinadora de protección civil, Laura Velázquez, pero sí el sonidito del teléfono está...

“(...) No hubo mayores daños, del primer sismo que hubo hace algunos días se está ayudando a la población a través del gobierno del estado”, concluyó.

