Sheinbaum arremete contra oposición tras críticas a la reforma electoral: “No es muy buena su inteligencia”

La presidenta de México aseguró que la iniciativa aún no está lista y acusó a analistas y adversarios políticos de opinar sin información

En la mañanera del pueblo, desde el municipio Ecatepec, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reforma electoral que enviará al Congreso todavía se encuentra en proceso de elaboración, por lo que consideró infundadas las críticas anticipadas de la oposición y de algunos analistas políticos.

“Ya saben qué tiene la reforma”, ironizó, para después señalar que resulta llamativo que se emitan juicios cuando el proyecto no ha sido presentado formalmente. En ese contexto, lanzó una de las frases más contundentes de la conferencia al asegurar que quienes la critican sin conocerla “no es muy buena su inteligencia, su investigación o sus informantes”.

Reducción de costos y cambios a la representación proporcional

Sheinbaum adelantó que uno de los ejes centrales de la reforma será la disminución de los costos del sistema electoral, una demanda recurrente de la ciudadanía. Además, planteó la necesidad de modificar el esquema actual de representación proporcional, especialmente el mecanismo de listas plurinominales controladas por las dirigencias partidistas.

Criticó que, bajo el modelo vigente, existen legisladores que han ocupado cargos como diputados o senadores plurinominales durante gran parte de su carrera política, sin una decisión directa de los votantes. Por ello, subrayó que el objetivo es que la ciudadanía tenga mayor peso en la definición de esa representación.

Más participación ciudadana y democracia participativa

Otro componente clave de la iniciativa será el fortalecimiento de la democracia participativa, mediante mecanismos que permitan a la población opinar y participar de forma más directa en la toma de decisiones públicas.

La mandataria explicó que, aunque algunos estados ya cuentan con figuras de participación ciudadana, otros aún no las han desarrollado plenamente, por lo que la reforma buscará ampliar estas herramientas a nivel nacional. “La gente debe opinar y participar. Eso es la democracia”, enfatizó.

Representación de mexicanos en el exterior

Sheinbaum también señaló que la reforma electoral incluirá ajustes para mejorar la representación de los mexicanos que viven en el exterior, un sector que, dijo, debe tener mayor incidencia en la vida democrática del país.

Este punto forma parte de una visión integral para ampliar derechos políticos y garantizar que más ciudadanos, sin importar su lugar de residencia, puedan participar de manera efectiva en los procesos electorales.

Confianza en el respaldo del PT y el PVEM

Cuestionada sobre si los partidos aliados de Morena respaldarán la iniciativa, la presidenta expresó su confianza en que el Partido del Trabajo y el Partido Verde se sumarán a la propuesta cuando sea presentada.

Afirmó que su gobierno tiene la responsabilidad de enviar al Congreso una iniciativa acorde con sus convicciones democráticas y recordó que su movimiento ha mantenido una lucha histórica por la democracia, desde el desafuero, pasando por el fraude electoral de 2006 y la compra de votos en 2012.

Fiscalización y combate a recursos ilícitos en campañas

Finalmente, al ser interrogada sobre la posibilidad de incluir candados para evitar la intervención del crimen organizado en elecciones y candidaturas, Sheinbaum subrayó la importancia de fortalecer la fiscalización.

Indicó que será fundamental reforzar el control sobre el origen y uso de los recursos en campañas, así como la capacidad de la autoridad electoral para actuar cuando se detecten fondos de procedencia ilícita o irregularidades, con el fin de garantizar procesos electorales transparentes y legítimos.