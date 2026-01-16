Sebastián Valverde asume la dirección de Google México con la meta de impulsar la innovación tecnológica nacional

Sebastián Valverde asume la dirección de Google México con la meta de acelerar la innovación tecnológica a nivel nacional.

El nombramiento de Sebastián Valverde como nuevo Director General de Google México marca una etapa orientada a consolidar la expansión y el liderazgo tecnológico de la compañía en el país. Con más de veinte años de experiencia en la industria digital, de los cuales quince han sido en Google, Valverde asume el reto de acelerar la innovación para que las soluciones y tecnología de la empresa lleguen cada vez a más personas en México, con un impacto positivo en la sociedad.

“México es un polo de talento y creatividad sin límites. Mi objetivo es llevar esa energía al siguiente nivel, construyendo sobre la base sólida que ya tenemos”, afirmó Valverde.

La visión estratégica del nuevo Director General se apoya en su trayectoria en mercados clave de Hispanoamérica y en Estados Unidos, lo que aporta una perspectiva integral del negocio.

Durante su gestión previa, lideró la oficina de Google en Miami, transformándola en un referente de colaboración y desarrollo comunitario, experiencia que ahora busca fortalecer en el equipo mexicano.

Google México enfatiza la importancia de fortalecer la colaboración con clientes, socios e instituciones durante su etapa de expansión acelerada.

Valverde iniciará su gestión de manera remota desde Miami a partir del 26 de enero, con la transición hacia la sede de Ciudad de México prevista para las próximas semanas. Según el comunicado oficial, se integró a Google en 2010 en Argentina como Director Comercial de Grandes Clientes, gestionando verticales como minorista, Automotriz, Finanzas, Clasificados, Tecnología y Telecomunicaciones.

En 2013, realizó una asignación temporal en la oficina de Nueva York, enfocada en el impulso del sector minorista.

Posteriormente, lideró la sede de Miami y coordinó el desarrollo del negocio de Agencias de Medios y Creativas en Hispanoamérica, además de equipos regionales de Datos, Productos y Soluciones de Publicidad. También dirigió interinamente las operaciones de Google en Chile y Colombia (2014) y México (2016).

El nuevo Director General planea potenciar el talento nacional y convertir a México en un polo de creatividad y desarrollo tecnológico.

La formación académica de Valverde abarca la ingeniería electrónica en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, un MBA Ejecutivo en la Universidad Kellogg de Chicago y la certificación como Coach Ontológico Internacional en Chile.

Su liderazgo se refleja en responsabilidades gremiales, como su participación en el Comité Ejecutivo de IAB Argentina, la presidencia de la Comisión de Medios durante cuatro años y la vicepresidencia de la Cámara de Comercio Electrónico de Argentina durante dos años.

El compromiso de Google México con el país se refuerza bajo la nueva dirección, con el objetivo de fortalecer la colaboración con clientes, socios e instituciones y consolidar la cultura interna en una etapa de expansión acelerada.