México

Sebastián Valverde asume la dirección de Google México con la meta de impulsar la innovación tecnológica nacional

El nuevo líder de Google México apuesta por potenciar el talento local y fortalecer la colaboración con empresas e instituciones, buscando expandir el alcance de las soluciones digitales y generar un impacto social positivo en el país

Guardar
Sebastián Valverde asume la dirección
Sebastián Valverde asume la dirección de Google México con la meta de acelerar la innovación tecnológica a nivel nacional.

El nombramiento de Sebastián Valverde como nuevo Director General de Google México marca una etapa orientada a consolidar la expansión y el liderazgo tecnológico de la compañía en el país. Con más de veinte años de experiencia en la industria digital, de los cuales quince han sido en Google, Valverde asume el reto de acelerar la innovación para que las soluciones y tecnología de la empresa lleguen cada vez a más personas en México, con un impacto positivo en la sociedad.

“México es un polo de talento y creatividad sin límites. Mi objetivo es llevar esa energía al siguiente nivel, construyendo sobre la base sólida que ya tenemos”, afirmó Valverde.

La visión estratégica del nuevo Director General se apoya en su trayectoria en mercados clave de Hispanoamérica y en Estados Unidos, lo que aporta una perspectiva integral del negocio.

Durante su gestión previa, lideró la oficina de Google en Miami, transformándola en un referente de colaboración y desarrollo comunitario, experiencia que ahora busca fortalecer en el equipo mexicano.

Google México enfatiza la importancia
Google México enfatiza la importancia de fortalecer la colaboración con clientes, socios e instituciones durante su etapa de expansión acelerada.

Valverde iniciará su gestión de manera remota desde Miami a partir del 26 de enero, con la transición hacia la sede de Ciudad de México prevista para las próximas semanas. Según el comunicado oficial, se integró a Google en 2010 en Argentina como Director Comercial de Grandes Clientes, gestionando verticales como minorista, Automotriz, Finanzas, Clasificados, Tecnología y Telecomunicaciones.

En 2013, realizó una asignación temporal en la oficina de Nueva York, enfocada en el impulso del sector minorista.

Posteriormente, lideró la sede de Miami y coordinó el desarrollo del negocio de Agencias de Medios y Creativas en Hispanoamérica, además de equipos regionales de Datos, Productos y Soluciones de Publicidad. También dirigió interinamente las operaciones de Google en Chile y Colombia (2014) y México (2016).

El nuevo Director General planea
El nuevo Director General planea potenciar el talento nacional y convertir a México en un polo de creatividad y desarrollo tecnológico.

La formación académica de Valverde abarca la ingeniería electrónica en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, un MBA Ejecutivo en la Universidad Kellogg de Chicago y la certificación como Coach Ontológico Internacional en Chile.

Su liderazgo se refleja en responsabilidades gremiales, como su participación en el Comité Ejecutivo de IAB Argentina, la presidencia de la Comisión de Medios durante cuatro años y la vicepresidencia de la Cámara de Comercio Electrónico de Argentina durante dos años.

El compromiso de Google México con el país se refuerza bajo la nueva dirección, con el objetivo de fortalecer la colaboración con clientes, socios e instituciones y consolidar la cultura interna en una etapa de expansión acelerada.

Temas Relacionados

Google MéxicoSebastián ValverdeInnovación tecnológicaCiudad de MéxicoMiamiIAB ArgentinaUniversidad KelloggLiderazgo empresarialTalento nacionalExpansión digital

Más Noticias

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.4 de magnitud en Puerto Escondido

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca hoy: se

Jorge Álvarez Máynez se lanza contra Sheinbaum por reforma electoral: “Nos robaron con la sobrerrepresentación”

El dirigente de MC cuestionó el discurso de la presidenta respecto al voto ciudadano para elegir a los representantes en el Congreso de la Unión

Jorge Álvarez Máynez se lanza

Semilleros Creativos fortalecen la formación artística y el tejido social entre la niñez y juventud de México

La Secretaría de Cultura invita a niñas, niños y jóvenes de todo el país a sumarse en los grupos donde pueden aprender dibujo, pintura, danza, literatura, fotografía, radio y oficios tradicionales

Semilleros Creativos fortalecen la formación

El ingrediente menos sano de la cocina que debes evitar comer todos los días

Aunque es delicioso, tiene múltiples desventajas para la salud

El ingrediente menos sano de

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 16 de enero: servicios de emergencia se dirigen hacia Calzada de la Naranja, alcaldía Azcapotzalco

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a tiros a comandante

Atacan a tiros a comandante de la policía municipal de San Cristóbal de las Casas en Chiapas

Enfrentamiento entre militares y civiles armados deja un agresor abatido en Sinaloa

Capturan a “La Mane”, líder de una facción de La Unión Tepito en CDMX

Policía del año en Mexicali es acusado de desaparición forzada y de escoltar a El Pitufo, líder de Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Estrategia nacional contra la extorsión reduce 38% este delito en el Edomex: más de 800 detenidos

ENTRETENIMIENTO

Las mejores cintas de Netflix

Las mejores cintas de Netflix México para ver en cualquier momento

Mario y Brenda Bezares advierten que podrían abandonar ¿Apostarías por mí? si su matrimonio se pone en riesgo

Las películas más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

Este es el top 10 de series en Prime Video México para disfrutar acompañado

Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

DEPORTES

Tigres vs Toluca: dónde y

Tigres vs Toluca: dónde y a qué hora ver todos los partidos de la jornada 3 de la Liga MX

Ricochet defiende su título en la Arena México y lanza advertencia a Titán

Pachuca vs América: ¿dónde y cuándo ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Checo Pérez corre por primera vez el monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1

Carlos Salcido exhibe que Miguel Herrera lo culpó por la eliminación del Mundial de Brasil 2014