Pensión del Bienestar 2026: estos son los beneficiarios que cobran hoy 16 de enero

Avanza el calendario de pagos correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026

La Pensión del Bienestar 2026 continúa este viernes 16 de enero con la dispersión del primer pago bimestral del año, correspondiente al periodo enero-febrero, como parte del calendario oficial establecido por la Secretaría de Bienestar.

El esquema de pagos, que se realiza de manera escalonada por orden alfabético del primer apellido, busca garantizar una entrega ordenada y evitar saturaciones en las sucursales bancarias.

Este programa social del Gobierno de México es uno de los pilares de la política de bienestar y está dirigido principalmente a personas adultas mayores, personas con discapacidad permanente y mujeres de 60 a 64 años inscritas en esquemas específicos como la Pensión Mujeres Bienestar, vigente en la Ciudad de México y otras entidades del país.

¿Quiénes cobran hoy viernes 16 de enero de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial difundido por la titular de la Secretaría de Bienestar, este viernes 16 de enero corresponde el pago a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra M.

El depósito se realiza de forma directa en la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios y sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Personas beneficiarias de la Pensión del Bienestar acuden a sucursales del Banco del Bienestar para consultar su saldo o retirar su apoyo económico del bimestre enero-febrero de 2026, correspondiente a apellidos con la letra M

Hoy reciben su apoyo las y los beneficiarios de los siguientes programas:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores , dirigida a personas de 65 años o más .

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente .

Pensión Mujeres Bienestar , para mujeres de 60 a 64 años , en las entidades donde el programa opera.

Programa de Apoyo para Madres Trabajadoras, en los casos que corresponda.

Montos vigentes de la Pensión del Bienestar en 2026

Para este año, los apoyos económicos fueron actualizados y quedaron establecidos de la siguiente manera:

Adultos mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales .

Personas con discapacidad permanente: 3 mil 300 pesos bimestrales.

Estos montos corresponden al primer depósito del año y forman parte del calendario de pagos que se desarrolla del 5 al 28 de enero de 2026, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

¿Qué pasa si no te depositan hoy?

La Secretaría de Bienestar ha aclarado que algunas personas cuyo apellido inicia con la letra M podrían no ver reflejado el pago este viernes 16 de enero. En estos casos, no existe motivo de preocupación, ya que los pagos pendientes se realizarán el lunes 19 de enero de 2026, cuando se reanude la dispersión del apoyo económico.

Además, es importante considerar que los depósitos pueden reflejarse de manera gradual a lo largo del día, por lo que se recomienda consultar el saldo con paciencia antes de acudir a una sucursal.

¿Es obligatorio retirar el dinero el mismo día?

No. Las autoridades han reiterado que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito. El recurso permanece seguro en la cuenta del Banco del Bienestar y puede retirarse posteriormente en cajeros automáticos o ventanillas, o utilizarse para pagos en establecimientos que acepten tarjeta bancaria.

Esta flexibilidad permite a las personas beneficiarias administrar su apoyo de acuerdo con sus necesidades, sin presión por acudir el día exacto del pago.

¿Cómo consultar si ya te depositaron?

Las y los beneficiarios pueden verificar si el pago ya fue realizado mediante las siguientes opciones:

Consulta de saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar .

Revisión a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar , si cuentan con acceso.

Atención directa en sucursales del banco.

La Secretaría de Bienestar recuerda que todos los trámites relacionados con la Pensión del Bienestar son gratuitos y exhorta a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales, para evitar fraudes o información falsa.

El calendario de pagos de la Pensión del Bienestar 2026 continuará en los próximos días con el resto de las letras del abecedario, por lo que se recomienda a las y los beneficiarios mantenerse atentos a la fecha que les corresponde para recibir sin contratiempos su apoyo económico.