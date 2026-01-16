México

Localizan dos campamentos con más de 2 mil cartuchos y rescatan a una persona secuestrada en Sinaloa

Los sitios fueron localizados en distintos poblados del municipio de Concordia

Guardar
Foto: SSP Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

El hallazgo y desactivación de dos presuntos campamentos del crimen organizado en el municipio de Concordia, en Sinaloa, marcó un nuevo golpe a la delincuencia debido a la violencia que se desató en el estado desde septiembre de 2024 a causa de la disputa interna del Cártel de Sinaloa.

En la operación, elementos el Ejército Mexicano, en coordinación con agentes federales y de seguridad estatal, lograron localizar y asegurar 2 mil 600 cartuchos y diverso material de abastecimiento.

La localización de los refugios, presuntamente utilizados por integrantes del crimen organizado, tuvo lugar en dos puntos distintos: los poblados El Encinal y Pánuco.

La acción fue el resultado de patrullajes por parte de elementos del Ejército Mexicano, quienes también localizaron material diverso y de abastecimiento.

Foto: SSP Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

El material decomisado, principalmente los cartuchos, fue entregado al Ministerio Público Federal, quien deberá determinar la posible relación de los hallazgos con investigaciones en curso o con otros delitos cometidos en la región.

Ambos campamentos fueron desmantelados tras la intervención de las fuerzas de seguridad. Las autoridades recordaron que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para “salvaguardar la tranquilidad de la sociedad sinaloense”, una frase que empleó el propio Grupo Interinstitucional para reiterar el compromiso de los tres niveles de gobierno con la seguridad.

Rescatan a una persona secuestrada tras persecución en Navolato

Foto: SSP Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

En un segundo hecho, elementos de seguridad lograron rescatar a una persona que había sido secuestrada en el municipio de Navolato.

Tras una persecución en Villa Juárez, las fuerzas federales y estatales lograron rescatar a un hombre que permanecía privado de la libertad.

El incidente comenzó cuando los efectivos, durante patrullajes de vigilancia, detectaron un automóvil cuyo conductor intentó eludir la presencia de las autoridades, por lo que se dieron a la fuga.

Al darles seguimiento, los uniformados lograron alcanzar la unidad abandonada metros más adelante y, tras una revisión, localizaron a la víctima retenida.

Durante una revisión al vehículo, el cual contaba con reporte de robo, también se logró asegurar 5 cargadores y cartuchos de distintos calibres.

Foto: SSP Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

En la acción participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, fuerzas federales y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, quienes mantienen presencia en distintos puntos del estado para prevenir hechos de violencia.

El vehículo y el material incautado quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, donde se inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar la posible relación con otros delitos en la región.

La persona rescatada fue trasladada para recibir atención médica y recibió orientación sobre los procedimientos legales.

El despliegue de operativos conjuntos en la zona busca reforzar la protección y preservar la tranquilidad pública ante los constantes enfrentamientos entre sicarios que se registran de manera diaria desde finales de 2024.

Temas Relacionados

CampamentosCártel de SinaloaSinaloaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Las Pandora salen en defensa de Julio Iglesias y cuestionan testimonio de víctimas: “Un señorón”

Isabel y Mayte Lascurain compartieron su experiencia personal junto al artista, asegurando que nunca vivieron situaciones incómodas, pero reconocen la complejidad de distinguir verdades en los casos de denuncias públicas

Las Pandora salen en defensa

Fundación Haghenbeck asegura que ofreció inversión de 15 mdp al Refugio Franciscano

El prolongado enfrentamiento dejó posiciones divididas sobre las condiciones y el futuro de los animales

Fundación Haghenbeck asegura que ofreció

Critican a Secretaría de Cultura de la CDMX por polémico anuncio para curso de fotografía en conciertos

Una convocatoria en redes sociales encendió el descontento de colectivos y familiares de víctimas, recordando el accidente fatal en el festival Axe Ceremonia

Critican a Secretaría de Cultura

El nuevo billete de la Lotería Nacional que homenajea al héroe histórico General Mariano Escobedo

De acuerdo con las autoridades, este acto busca reconocer los 200 años del natalicio del General

El nuevo billete de la

Poder Judicial niega recorte salarial y atribuye retraso en Ayuda de Traslado a ajustes de nómina

El apoyo económico de 5 mil 284 pesos mensuales, sigue vigente como parte de las prestaciones del personal de juzgados y tribunales

Poder Judicial niega recorte salarial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cártel de Sinaloa estaría incursionando

Cártel de Sinaloa estaría incursionando a narcolaboratorios multifuncionales para la producción de drogas, incluida la Tusi

Por qué es tan difícil detectar los laboratorios clandestinos en México que EEUU busca atacar

Violencia en Cajeme estaría relacionada con “Chino Rivotril”, presunto integrante del Cártel de Caborca

Cae “El Traka” y una estadounidense, personas ligadas al Cártel del Noreste con armamento y droga en Nuevo León

Cuáles son los vínculos de los hermanos Coronel, familia política de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con el Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

TXT en la CDMX: a

TXT en la CDMX: a partir de esta fecha podrás ver su concierto en salas

Galilea Montijo lanza advertencia al nuevo novio de Andrea Legarreta durante el programa Hoy

Angélica María y Enrique Guzmán apuestan por el romance y critican al reggaetón: “Canciones feas y vulgares”

José Madero menosprecia conciertos de Bad Bunny: “No vi ni un sólo músico”

Habrá proyección gratuita de Amarte duele en la CDMX: fecha y lugar

DEPORTES

Un grande de Brasil estaría

Un grande de Brasil estaría interesado en el fichaje de Julián Quiñones

Julio César Chávez Jr. se estrena como entrenador con Aldo de Nigris para su pelea contra Nicola Porcella

Selección Mexicana presenta convocatoria para los juegos contra Panamá y Bolivia en la primera gira de 2026

¿Joao Pedro fuera de San Luis?: este es el equipo europeo que estaría interesado en su fichaje

Mauricio Sulaiman lanza advertencia por llegada de TKO al boxeo: “Los sueños de los jóvenes boxeadores se acabarán”