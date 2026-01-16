Localizan dos campamentos con más de 2 mil cartuchos y rescatan a una persona secuestrada en Sinaloa

Foto: SSP Sinaloa

El hallazgo y desactivación de dos presuntos campamentos del crimen organizado en el municipio de Concordia, en Sinaloa, marcó un nuevo golpe a la delincuencia debido a la violencia que se desató en el estado desde septiembre de 2024 a causa de la disputa interna del Cártel de Sinaloa.

En la operación, elementos el Ejército Mexicano, en coordinación con agentes federales y de seguridad estatal, lograron localizar y asegurar 2 mil 600 cartuchos y diverso material de abastecimiento.

La localización de los refugios, presuntamente utilizados por integrantes del crimen organizado, tuvo lugar en dos puntos distintos: los poblados El Encinal y Pánuco.

La acción fue el resultado de patrullajes por parte de elementos del Ejército Mexicano, quienes también localizaron material diverso y de abastecimiento.

Foto: SSP Sinaloa

El material decomisado, principalmente los cartuchos, fue entregado al Ministerio Público Federal, quien deberá determinar la posible relación de los hallazgos con investigaciones en curso o con otros delitos cometidos en la región.

Ambos campamentos fueron desmantelados tras la intervención de las fuerzas de seguridad. Las autoridades recordaron que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para “salvaguardar la tranquilidad de la sociedad sinaloense”, una frase que empleó el propio Grupo Interinstitucional para reiterar el compromiso de los tres niveles de gobierno con la seguridad.

Rescatan a una persona secuestrada tras persecución en Navolato

Foto: SSP Sinaloa

En un segundo hecho, elementos de seguridad lograron rescatar a una persona que había sido secuestrada en el municipio de Navolato.

Tras una persecución en Villa Juárez, las fuerzas federales y estatales lograron rescatar a un hombre que permanecía privado de la libertad.

El incidente comenzó cuando los efectivos, durante patrullajes de vigilancia, detectaron un automóvil cuyo conductor intentó eludir la presencia de las autoridades, por lo que se dieron a la fuga.

Al darles seguimiento, los uniformados lograron alcanzar la unidad abandonada metros más adelante y, tras una revisión, localizaron a la víctima retenida.

Durante una revisión al vehículo, el cual contaba con reporte de robo, también se logró asegurar 5 cargadores y cartuchos de distintos calibres.

Foto: SSP Sinaloa

En la acción participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, fuerzas federales y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, quienes mantienen presencia en distintos puntos del estado para prevenir hechos de violencia.

El vehículo y el material incautado quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, donde se inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar la posible relación con otros delitos en la región.

La persona rescatada fue trasladada para recibir atención médica y recibió orientación sobre los procedimientos legales.

El despliegue de operativos conjuntos en la zona busca reforzar la protección y preservar la tranquilidad pública ante los constantes enfrentamientos entre sicarios que se registran de manera diaria desde finales de 2024.