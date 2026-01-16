México

El licuado de 3 ingredientes que rejuvenece tu piel en 30 días

Esta bebida puede contribuir a la estética del rostro

Limpiar el rostro dos veces
Limpiar el rostro dos veces al día y evitar el exceso de azúcar y grasas saturadas ayuda a prevenir imperfecciones e inflamación cutánea. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piel actúa como barrera protectora frente a agentes externos y refleja el estado general de salud.

Mantenerla hidratada y con apariencia saludable no solo mejora la imagen personal, sino que también contribuye al bienestar integral.

Ingredientes como el pepino, la piña y el agua de coco aportan agua, vitaminas, minerales y antioxidantes que favorecen la hidratación, ayudan a controlar la producción de grasa y apoyan los procesos naturales de regeneración cutánea.

Incluir estos alimentos en la dieta diaria puede ser un apoyo para quienes buscan mejorar la textura, el brillo y la elasticidad de la piel, dentro de un enfoque de cuidado integral.

Dormir el tiempo adecuado promueve
Dormir el tiempo adecuado promueve la regeneración celular de la piel y disminuye signos como ojeras y líneas de expresión (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo hacer el licuado que mejore la piel

  • 1/2 pepino mediano (con cáscara)
  • 1/2 taza de piña fresca
  • 1 vaso de agua de coco natural

Procedimiento

  1. Lava bien el pepino y córtalo en trozos pequeños, manteniendo la cáscara.
  2. Pela la piña, retira el centro y corta en trozos.
  3. Coloca el pepino, la piña y el agua de coco en la licuadora.
  4. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. Sirve de inmediato, sin colar, para aprovechar toda la fibra.

Variante

Sustituye la piña por frutos rojos (fresas o arándanos) para aumentar la cantidad de antioxidantes, los cuales pueden ayudar a proteger la piel frente al daño ambiental.

La protección solar diaria previene
La protección solar diaria previene el envejecimiento prematuro de la piel y reduce el riesgo de manchas causadas por los rayos UV (Imagen Ilustrativa Infobae)

A qué hora beber este licuado

El licuado se recomienda en ayunas, por la mañana, para favorecer la hidratación y el aporte de nutrientes desde el inicio del día.

Advertencia de uso de este licuado

Consumir este licuado puede aportar vitaminas, minerales y antioxidantes que favorecen la hidratación, la apariencia y el brillo de la piel. Sin embargo, para obtener resultados visibles y sostenibles, es fundamental consultar a un dermatólogo de manera regular, así como mantener una alimentación equilibrada y adecuada a las necesidades individuales.

El licuado no sustituye los cuidados dermatológicos ni los hábitos saludables como la protección solar, la limpieza facial y una rutina de hidratación tópica.

En situaciones donde existen problemas graves de piel, como acné severo, manchas persistentes o inflamación, lo más adecuado es acudir a un médico especialista o valorar procedimientos estéticos bajo supervisión profesional.

Beber suficiente agua y consumir
Beber suficiente agua y consumir alimentos hidratantes como el pepino favorece la elasticidad, textura y brillo saludable del cutis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tips saludables para el cuidado de la piel y mejorar su apariencia

  • Mantener una hidratación adecuada: Beber suficiente agua durante el día ayuda a conservar la elasticidad y el brillo natural de la piel.
  • Consumir frutas y verduras frescas: Alimentos ricos en antioxidantes, como zanahoria, tomate, espinaca, frutos rojos y cítricos, contribuyen a proteger la piel frente a daños ambientales.
  • Aplicar mascarillas naturales: Mascarillas de avena, miel, yogur o aloe vera pueden calmar, hidratar y suavizar la piel de manera sencilla y segura.
  • Dormir lo suficiente: El descanso nocturno favorece la regeneración celular y disminuye la aparición de ojeras y líneas de expresión.
  • Usar protector solar todos los días: La protección frente a los rayos UV previene el envejecimiento prematuro y reduce el riesgo de manchas.
  • Evitar el consumo excesivo de azúcar y grasas saturadas: Estos alimentos pueden alterar la producción de sebo y favorecer la aparición de imperfecciones.
  • No fumar y moderar el consumo de alcohol: Ambos hábitos deterioran la circulación sanguínea y aceleran el envejecimiento de la piel.
  • Limpiar el rostro dos veces al día: Eliminar impurezas y restos de maquillaje previene obstrucciones y brotes.
  • Masajear la piel suavemente: Estimular el rostro con movimientos circulares favorece la circulación y la oxigenación.
  • Incluir aceites naturales: Aplicar aceites como el de rosa mosqueta, jojoba o almendra puede mejorar la textura y elasticidad de la piel.

