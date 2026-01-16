México

Edomex presenta sistema de IA para identificar a presuntos delincuentes y personas desaparecidas durante el Mundial 2026

El sistema “Nexus” será desplegado en accesos aeroportuarios y zonas turísticas con alta afluencia de visitantes

Sistema “Nexus” utilizará cámaras con inteligencia artificial para el reconocimiento facial y la lectura de placas en tiempo real. (Jovani Pérez / Infobae México)

El Gobierno del Estado de México anunció la puesta en marcha de un sistema de inteligencia artificial enfocado en tareas de seguridad e identificación de personas y vehículos, como parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026.

El proyecto fue presentado durante la conferencia matutina de este jueves 16 de enero, realizada en Ecatepec, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la presencia de integrantes de su gabinete y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Presentan “Nexus”, sistema de IA para seguridad en zonas estratégicas

Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México, expone el sistema de inteligencia artificial “Nexus” para identificación de personas y vehículos. (YouTube / Claudia Sheinbaum)

Durante su intervención, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, detalló que la entidad realiza una inversión relevante en un sistema de inteligencia artificial denominado “Nexus”, el cual permitirá la identificación en tiempo real de personas y vehículos mediante lectores de rostros, placas y características fisonómicas.

De acuerdo con el funcionario, esta tecnología se enfocará principalmente en los accesos y zonas de mayor afluencia de visitantes durante la justa mundialista. Entre los puntos considerados se encuentran las vialidades de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y al Aeropuerto Internacional de Toluca, así como destinos turísticos con alta afluencia, como Valle de Bravo, las pirámides de Teotihuacan e Ixtapan de la Sal, entre otros.

El secretario señaló que el objetivo del sistema es fortalecer las labores de seguridad y contribuir tanto a la protección de los visitantes como a la tranquilidad de la población mexiquense durante el evento deportivo.

Infraestructura tecnológica y fecha de implementación

(Gobierno de México)

Como parte de este proyecto, se contempla la instalación de cinco mil cámaras equipadas con inteligencia artificial, además de 111 arcos carreteros que permitirán el monitoreo de vehículos en distintos puntos del estado. El sistema “Nexus” funcionará mediante un algoritmo especializado capaz de procesar consultas e identificar información en tiempo real.

Cristóbal Castañeda Camarillo indicó que la implementación del sistema está prevista para iniciar en abril, como parte del despliegue gradual de las acciones de seguridad planeadas por el Estado de México de cara al Mundial de 2026.

El esquema forma parte de la estrategia presentada ante el Gobierno federal para atender el incremento esperado en la movilidad y afluencia de personas durante el torneo.

Temas Relacionados

SeguridadEstado de MéxicoIAInteligencia ArtificialMundial 2026

