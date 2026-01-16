Detienen a tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Los tres sujetos detenidos (Especial)

Un total de tres personas fueron detenidas en Chiapas. Los primeros reportes indican que los ahora asegurados serían miembros del Cártel de Sinaloa.

Los informes destacan que las personas capturadas son identificadas como José Oswaldo H. C., Óscar Emilio L.L. y Luis Ángel M.R.

Infobae México pudo confirmar, a través del Registro Nacional de Detenciones (RND), el arresto en Chiapas de dos de los sujetos mencionados.

El reporte de las autoridades señala que José Osvaldo y Luis Ángel, de los que no se conoce algún alias, fueron detenidos en la colonia Nueva Urbina, en el municipio de Pijijiapan. Los dos sujetos fueron capturados alrededor de las 6:30 de la tarde del 14 de enero.

Los ahora capturados estaban al interior de un vehículo Honda CRV en la carretera federal México 200. Fueron interceptados por agentes de seguridad y como resultado de una revisión les fueron aseguradas tres armas de fuego cortas, así como dosis de droga y dinero en efectivo.

Los indicios asegurados (Espacial)

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a tres sujetos capturados por elementos de la Guardia Nacional. Cabe destacar que las descripciones en el RND coinciden con el material gráfico.

De igual manera, fueron compartidas fotos que muestran os indicios asegurados.

Aseguran vehículo clonado en Chiapas

Por su parte, la Vocería de la Guardia Nacional informó el 15 de enero el aseguramiento de una camioneta con características similares a la usad por el Ejército. Además de la unidad, los uniformados incautaron:

• Un arma larga

• 5 mil 537 cartuchos

• 12 granadas Cal. 40 mm

• Un par de aditamentos lanzagranadas

• 35 cargadores

• Dos cascos tácticos

• 1 máquina cuenta billetes

Lo anterior como resultado de patrullajes por parte de la institución en zona boscosa del municipio de Cintalapa.

Vehículo clonado asegurado en Chiapas (Guardia Nacional)

No es la primera vez que en la entidad es hallado un vehículo clonado, pues a finales de 2025 las autoridades de Chiapas informaron sobre el aseguramiento de vehículos parecidos a los usados por el Ejército tras las acciones violentas registradas en Villaflores.

En dicha ocasión, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) comentó que las acciones los llevaron a “detener a siete personas, dos armas cortas, un arma larga, siete vehículos, entre ellos tres patrullas clonadas del Ejército Mexicano, un vehículo blindado".

También fue revelado un video en el que puede verse parte de las acciones violentas realizadas en el municipio por parte de sujetos armados.

En diversas ocasiones han sido detenidas presuntos integrante del Cártel de Sinaloa en la entidad gobernada por Eduardo Ramírez Aguilar.

Por ejemplo, el 30 de noviembre fue informado el arresto de tres individuos que llevaban 63 bolsitas de cocaína, 10 bolsas pequeñas con marihuana, una docena de teléfonos celulares, un par de radios portátiles y dinero en efectivo, así como 71 poncha llantas, una tabla y una caja de chocolates con hongos alucinógenos.