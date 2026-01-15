Quién es ‘La Teniente’ del CDN, la primera mujer que podría ser enviada por México a EEUU en una nueva tanda de narcos

La Teniente, ex policía estatal de Nuevo León, se consolidó como una de las operadoras más importantes del Cártel del Noreste. (Infobae)

En 2025, México llevó a cabo dos entregas masivas de líderes criminales a Estados Unidos. La primera se realizó el 27 de febrero, cuando 29 integrantes de cárteles como Los Zetas, Cártel del Golfo y Cártel de Juárez fueron trasladados en un operativo conjunto. Entre ellos figuraron nombres de gran peso como como Rafael Caro Quintero, los hermanos Treviño Morales y Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy.

La segunda entrega ocurrió en agosto del mismo año. En esa ocasión, 26 operadores de distintas organizaciones, incluyendo a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, y Abigael González Valencia, alias El Cuini, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fueron entregados a las autoridades estadounidenses bajo un acuerdo de cooperación binacional.

Ambas tandas incluyeron únicamente hombres y respondieron al compromiso de los gobiernos de México y Estados Unidos de fortalecer las acciones conjuntas contra el narcotráfico.

Capos entregados a EEUU en 2025.| Foto: Gobierno de México

Sin embargo, el periodista Óscar Balderas ha reportado que las autoridades mexicanas estarían considerando hacer una tercera entrega, que dependería de la evolución de la relación bilateral y de la necesidad de reforzar la cooperación en materia de seguridad con EEUU.

En esta nueva lista preliminar destacaría la inclusión de cuatro integrantes del Cártel del Noreste (CDN), organización que fue designada como “terrorista extranjera” por el expresidente Donald Trump en febrero de 2025.

El CDN, surgido de los remanentes de Los Zetas, concentra sus operaciones en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Washington considera al grupo como prioridad debido a su capacidad armada, su historial de violencia y su influencia en la frontera.

Los nombres del CDN en la lista

‘El Ricky’, segundo al mando del Cártel del Noreste, fue capturado en Nuevo Laredo tras un operativo de inteligencia. (X/@azucenau)

De acuerdo con la información publicada en Milenio, entre los candidatos a ser enviados en esta nueva tanda figuran Ricardo González Sauceda (“El Ricky”), exjefe regional del CDN; Fernando Martínez Adame (“El Comandante Werko”), señalado como líder de la Tropa del Infierno; Martín Rodríguez Barbosa (“El Cadete”), ex policía estatal acusado de secuestros y protección a la familia Treviño; y Edén Guadalupe Villarreal Gómez, conocida como La Teniente.

Las fuentes consultadas por Balderas subrayan que estos cuatro operadores, encarcelados en México, mantienen influencia en la estructura criminal. La posible transferencia a Estados Unidos de estos cabecillas tendría el objetivo de aislarlos, romper la cadena de mando y debilitar la cohesión interna del grupo.

De este grupo llama la atención La Teniente, que a su vez sería la primera mujer en figurar en una lista de este tipo para ser enviada a EEUU.

¿Quién es La Teniente?

Foto: SEDENA - captura de pantalla.

Edén Guadalupe Villarreal Gómez, mejor conocida como La Teniente, nació en Nuevo León y trabajó como policía estatal antes de incorporarse al Cártel del Noreste.

Su trayectoria criminal se consolidó al asumir funciones como guardaespaldas de Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, sobrina de Miguel Ángel Treviño Morales, uno de los principales líderes de Los Zetas.

La Teniente fue detenida en agosto de 2020, en la colonia Sandía de Nuevo Laredo, junto con su pareja Edna “N”. En el operativo, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se decomisó un arma de uso exclusivo del Ejército y varias dosis de fentanilo. Después enfrentó cargos por homicidio calificado, asociación delictuosa y delitos contra servidores públicos.

Durante su estancia en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México, La Teniente mantuvo el control sobre actividades ilícitas en el penal, según un reportaje de Latinus.

Cártel del Noreste, designado como organización terrorista extranjera por el gobierno de Trump. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Organizó fiestas, distribuyó drogas y alcohol, y ejerció presión sobre otras internas, hasta su traslado a un penal de mayor seguridad en octubre de 2023.

Reclusas entrevistadas por el medio aseguraron que antes de ser trasladada a una prisión federal de mayor seguridad, Villarreal Gómez advirtió a las internas que regresaría.

La relación sentimental con su pareja, Edna “N”, fue pública dentro de la prisión, donde incluso celebraron una boda en una fiesta ostentosa.

Sus funciones en el Cártel del Noreste

Foto: SEDENA - captura de pantalla.

Dentro del Cártel del Noreste, La Teniente asumió múltiples responsabilidades. Fue identificada como la jefa de los informantes, conocidos como “halcones”, encargados de vigilar a las autoridades y a los grupos rivales.

Además, controló bares y clubes nocturnos en Nuevo Laredo utilizados para actividades como narcomenudeo, tráfico de personas, extorsión, tortura y asesinatos. Su función incluyó la compra de protección de autoridades de los tres niveles de gobierno y el reclutamiento de personas para la organización.

La Sedena la señaló como responsable de supervisar el tráfico de armas para distribuirlas entre las distintas células del CDN. Estas capacidades la ubicaron como una de las operadoras más importantes de la organización, considerada por la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas como una de las criminales más violentas de la región y la mano derecha de Juan Gerardo Treviño, alias “El Huevo”.