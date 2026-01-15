Proponen reformar Reglamento del Senado para garantizar la equidad de género en el pleno

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado destacó que la reforma busca reflejar la participación equitativa de mujeres y hombres en la Cámara Alta. REUTERS/Luis Cortes

El Senado de la República presentó una iniciativa para expedir un nuevo Reglamento interno que busca actualizar las normas que rigen su funcionamiento, incorporando el principio de paridad de género, el uso de lenguaje incluyente y una regulación más clara de las prácticas parlamentarias.

La propuesta pretende armonizar la normativa interna con los avances constitucionales en materia de igualdad y derechos políticos.

Actualización normativa del Senado de la República

La iniciativa plantea conservar la estructura general del reglamento vigente, pero con modificaciones orientadas a adecuarlo a la realidad institucional y social actual.

Entre los cambios propuestos se encuentra la adopción de lenguaje de género en los documentos normativos, con el objetivo de reflejar la participación de mujeres y hombres en el Poder Legislativo.

Durante la presentación del proyecto se indicó que la actualización se fundamenta en el principio de progresividad establecido en la Constitución, que obliga a las instituciones públicas a ampliar el alcance de los derechos ya reconocidos y a adecuar sus normas internas a ese mandato.

Paridad de género como eje del funcionamiento legislativo

La paridad de género en el Senado es un principio constitucional vigente desde las reformas aprobadas en 2019.

Actualmente, la Cámara Alta está integrada por 128 legisladores, con una composición equilibrada de 64 mujeres y 64 hombres, lo que representa un avance en la representación política.

La iniciativa busca garantizar la paridad de género en la integración de grupos parlamentarios y órganos de gobierno del Senado. - crédito Canva

Este criterio también se ha reflejado en la integración de la Mesa Directiva, que en distintos periodos ha contado con una participación mayoritaria de mujeres, como parte de la aplicación del marco constitucional en los órganos de dirección parlamentaria.

Regulación de prácticas parlamentarias y órganos internos

El proyecto de nuevo Reglamento también busca establecer de manera explícita las prácticas parlamentarias que hasta ahora se han definido mediante acuerdos internos.

Estas prácticas influyen en la conducción de los debates, la organización de los trabajos legislativos y la toma de decisiones en los órganos de gobierno del Senado.

El proyecto propone regular formalmente las prácticas parlamentarias y garantizar equidad en la integración de grupos y órganos internos. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Además, se propone que la paridad y la equidad de género sean criterios obligatorios en la integración de los grupos parlamentarios y de todos los órganos internos de la Cámara, con el fin de garantizar una participación equilibrada en su estructura organizativa.

Alcance de la iniciativa y respaldo legislativo

La iniciativa fue presentada por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, durante una sesión de la Comisión Permanente, y cuenta con el respaldo de las senadoras Martha Lucía Mícher Camarena y Simey Olvera Bautista.

El planteamiento incluye que, en su normativa interna, el Senado adopte la denominación de Cámara de Senadoras y Senadores.

Martha Lucía Mícher Camarena respalda la iniciativa de actualizar el Reglamento del Senado para garantizar la paridad de género y el uso de lenguaje incluyente. Reunión de la Comisión de Derechos Humanos (Foto: Senado)

Entre las principales medidas que se prevé implementar en el Senado con este nuevo Reglamento se encuentran:

Uso obligatorio de lenguaje incluyente y de género en la normativa interna y documentos oficiales.

Establecimiento de la paridad y equidad de género en la integración de grupos parlamentarios y órganos de gobierno .

Regulación formal de las prácticas parlamentarias que rigen debates y acuerdos legislativos.

Reconocimiento normativo del principio de progresividad en la organización interna del Senado.

Fortalecimiento de mecanismos institucionales orientados a la igualdad sustantiva en el ámbito legislativo.

Con esta propuesta, el Senado busca actualizar su marco normativo interno y alinearlo con los principios constitucionales de igualdad, pluralidad y paridad que rigen la vida democrática del país.