México

Proponen reformar Reglamento del Senado para garantizar la equidad de género en el pleno

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, encabeza iniciativa que reconoce formalmente a la Cámara como de Senadoras y Senadores

Guardar
La presidenta de la Mesa
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado destacó que la reforma busca reflejar la participación equitativa de mujeres y hombres en la Cámara Alta. REUTERS/Luis Cortes

El Senado de la República presentó una iniciativa para expedir un nuevo Reglamento interno que busca actualizar las normas que rigen su funcionamiento, incorporando el principio de paridad de género, el uso de lenguaje incluyente y una regulación más clara de las prácticas parlamentarias.

La propuesta pretende armonizar la normativa interna con los avances constitucionales en materia de igualdad y derechos políticos.

Actualización normativa del Senado de la República

La iniciativa plantea conservar la estructura general del reglamento vigente, pero con modificaciones orientadas a adecuarlo a la realidad institucional y social actual.

Entre los cambios propuestos se encuentra la adopción de lenguaje de género en los documentos normativos, con el objetivo de reflejar la participación de mujeres y hombres en el Poder Legislativo.

La iniciativa pretende armonizar la normativa interna con los avances constitucionales en igualdad y derechos políticos. (Laura Itzel Castillo)

Durante la presentación del proyecto se indicó que la actualización se fundamenta en el principio de progresividad establecido en la Constitución, que obliga a las instituciones públicas a ampliar el alcance de los derechos ya reconocidos y a adecuar sus normas internas a ese mandato.

Paridad de género como eje del funcionamiento legislativo

La paridad de género en el Senado es un principio constitucional vigente desde las reformas aprobadas en 2019.

Actualmente, la Cámara Alta está integrada por 128 legisladores, con una composición equilibrada de 64 mujeres y 64 hombres, lo que representa un avance en la representación política.

La iniciativa busca garantizar la
La iniciativa busca garantizar la paridad de género en la integración de grupos parlamentarios y órganos de gobierno del Senado. - crédito Canva

Este criterio también se ha reflejado en la integración de la Mesa Directiva, que en distintos periodos ha contado con una participación mayoritaria de mujeres, como parte de la aplicación del marco constitucional en los órganos de dirección parlamentaria.

Regulación de prácticas parlamentarias y órganos internos

El proyecto de nuevo Reglamento también busca establecer de manera explícita las prácticas parlamentarias que hasta ahora se han definido mediante acuerdos internos.

Estas prácticas influyen en la conducción de los debates, la organización de los trabajos legislativos y la toma de decisiones en los órganos de gobierno del Senado.

El proyecto propone regular formalmente
El proyecto propone regular formalmente las prácticas parlamentarias y garantizar equidad en la integración de grupos y órganos internos. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Además, se propone que la paridad y la equidad de género sean criterios obligatorios en la integración de los grupos parlamentarios y de todos los órganos internos de la Cámara, con el fin de garantizar una participación equilibrada en su estructura organizativa.

Alcance de la iniciativa y respaldo legislativo

La iniciativa fue presentada por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, durante una sesión de la Comisión Permanente, y cuenta con el respaldo de las senadoras Martha Lucía Mícher Camarena y Simey Olvera Bautista.

El planteamiento incluye que, en su normativa interna, el Senado adopte la denominación de Cámara de Senadoras y Senadores.

Martha Lucía Mícher Camarena respalda
Martha Lucía Mícher Camarena respalda la iniciativa de actualizar el Reglamento del Senado para garantizar la paridad de género y el uso de lenguaje incluyente. Reunión de la Comisión de Derechos Humanos (Foto: Senado)

Entre las principales medidas que se prevé implementar en el Senado con este nuevo Reglamento se encuentran:

  • Uso obligatorio de lenguaje incluyente y de género en la normativa interna y documentos oficiales.
  • Establecimiento de la paridad y equidad de género en la integración de grupos parlamentarios y órganos de gobierno.
  • Regulación formal de las prácticas parlamentarias que rigen debates y acuerdos legislativos.
  • Reconocimiento normativo del principio de progresividad en la organización interna del Senado.
  • Fortalecimiento de mecanismos institucionales orientados a la igualdad sustantiva en el ámbito legislativo.

Con esta propuesta, el Senado busca actualizar su marco normativo interno y alinearlo con los principios constitucionales de igualdad, pluralidad y paridad que rigen la vida democrática del país.

Temas Relacionados

SenadoLaura Itzel CastilloCámara de SenadoresEquidad de GéneroNuevo ReglamentoPolítica Nacionalmexico-noticias

Más Noticias

Unión Europea condena asesinato del periodista Carlos Castro en Veracruz, pide garantizar protección a comunicadores

La Delegación también señaló que su homicidio estaría vinculado con su labor profesional

Unión Europea condena asesinato del

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: liberan circulación en la carretera Picacho - Ajusco

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Reportan primera muerte de mono saraguato por gusano barrenador, así detectaron el caso en Chiapas

La infección se habría generado por una lesión en una de las extremidades de la especie en peligro de extinción

Reportan primera muerte de mono

Pese a riesgo en su salud, Wendy Guevara viajará a Corea para nueva cirugía en el rostro: “Ya me dio miedo”

La influencer mexicana no se detiene ante el diagnóstico médico y planea someterse a una cirugía estética internacional bajo la estricta supervisión de expertos

Pese a riesgo en su

Beca para secundaria 2026: requisitos y cómo inscribirse

La inscripción se realizará exclusivamente en internet y solo será válida para quienes estén matriculados en escuelas públicas

Beca para secundaria 2026: requisitos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El

Vinculan a proceso a “El Minimi”, presunto integrante del CJNG acusado de doble homicidio en Edomex

Unión Europea condena asesinato del periodista Carlos Castro en Veracruz, pide garantizar protección a comunicadores

Detienen al líder de “Los Gansos”, grupo dedicado a la extorsión de comerciantes en CDMX

Aseguran mas de 4 millones de pesos en droga durante cateo en Guanajuato

Asesinan a tiros a tres personas en la alcaldía Gustavo A. Madero de CDMX, uno era menor de edad

ENTRETENIMIENTO

Pese a riesgo en su

Pese a riesgo en su salud, Wendy Guevara viajará a Corea para nueva cirugía en el rostro: “Ya me dio miedo”

Revelan que Peso Pluma regaló lujosas bolsas de cientos de miles de pesos a Kenia Os en Navidad: “Su novia es muy suertuda”

Abogado de Alicia Villarreal niega acusaciones contra Cibad Henández sobre supuestas estafas

Mauricio Ochmann revela cómo explicó a su hija Kailani la muerte de su abuelita Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

Christian Nodal asegura que celebró su cumpleaños 27 con gente que lo quiere pese a la ausencia de sus papás

DEPORTES

Cruz Azul debutó en el

Cruz Azul debutó en el Estadio Cuauhtémoc con terribles condiciones: esto dijo Nicolás Larcamón de la cancha

Racing Santander vs Barcelona: cuándo y dónde ver el juego de la Copa del Rey en México

Club América sufre primera baja del torneo: afición se despide de la “voz” del equipo

Este sería el nuevo equipo de Javairô tras su salida de América

CDMX declara estar lista para la Copa Mundial 2026 con avances en seguridad, movilidad e infraestructura