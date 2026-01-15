Pensión del Bienestar 2026: estos son los beneficiarios que cobran hoy 15 de enero

El calendario de pagos avanza este jueves con la dispersión del apoyo correspondiente al bimestre enero-febrero

La Pensión del Bienestar 2026 continúa con la entrega del primer pago bimestral del año, correspondiente al periodo enero-febrero, como parte del calendario oficial de dispersión implementado por la Secretaría de Bienestar.

Hoy, jueves 15 de enero, el depósito del apoyo económico llega a las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con la letra L, siguiendo el esquema escalonado que se aplica a nivel nacional.

Este programa social del Gobierno de México tiene como objetivo fortalecer la protección social de los sectores más vulnerables, principalmente personas adultas mayores, personas con discapacidad permanente y mujeres de 60 a 64 años inscritas en programas específicos como Pensión Mujeres Bienestar, vigente en la Ciudad de México y otras entidades del país.

¿Quiénes cobran hoy jueves 15 de enero de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial difundido por la titular de la Secretaría de Bienestar, este jueves 15 de enero corresponde el pago a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra L.

El depósito se realiza de manera directa en la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios y sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Personas adultas mayores acuden a cajeros y ventanillas del Banco del Bienestar para cobrar su apoyo económico del bimestre enero-febrero de 2026, correspondiente a beneficiarios cuyo apellido inicia con la letra L

Este pago aplica para beneficiarios de los siguientes programas:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores , dirigida a mexicanas y mexicanos de 65 años o más .

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente , enfocada en garantizar un ingreso básico a este sector.

Pensión Mujeres Bienestar , destinada a mujeres de 60 a 64 años , en las entidades donde el programa está activo.

Programa de Apoyo para Madres Trabajadoras, en los casos correspondientes.

Montos de la Pensión del Bienestar en 2026

Para este año, los apoyos económicos tuvieron un ajuste y quedaron establecidos de la siguiente manera:

Adultos mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales .

Personas con discapacidad permanente: 3 mil 300 pesos bimestrales .

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales.

Estos montos corresponden al primer depósito del año y forman parte del esquema de pagos que se realiza del 5 al 28 de enero de 2026, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

¿Es necesario retirar el dinero el mismo día?

Las autoridades federales han reiterado que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito. El recurso permanece seguro en la cuenta del Banco del Bienestar y puede retirarse en cualquier momento posterior, ya sea en cajeros automáticos o ventanillas de las sucursales.

Además, la tarjeta puede utilizarse como cualquier otra tarjeta bancaria para realizar pagos en establecimientos que acepten este medio, lo que permite a las personas beneficiarias administrar su apoyo de acuerdo con sus necesidades.

¿Qué hacer si no se refleja el pago?

En algunos casos, el depósito puede verse reflejado con horas de diferencia a lo largo del día. Si el primer apellido inicia con la letra L y el pago no aparece de inmediato, se recomienda esperar y volver a consultar el saldo más tarde.

Para verificar si el dinero ya fue depositado, las personas beneficiarias pueden:

Revisar el saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar .

Consultar la aplicación móvil del Banco del Bienestar , si cuentan con acceso.

Acudir a una sucursal del banco para recibir orientación.

La Secretaría de Bienestar recuerda que todos los trámites son gratuitos y exhorta a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales, con el fin de evitar fraudes o información falsa relacionada con los pagos.

El calendario de la Pensión del Bienestar 2026 continuará en los próximos días con otras letras del abecedario, por lo que se recomienda a las y los beneficiarios revisar con atención la fecha que les corresponde para recibir sin contratiempos su apoyo económico.