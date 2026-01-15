México

Pensión del Bienestar 2026: estos son los beneficiarios que cobran hoy 15 de enero

El calendario de pagos avanza este jueves con la dispersión del apoyo correspondiente al bimestre enero-febrero

Guardar
El calendario de pagos avanza
El calendario de pagos avanza este jueves con la dispersión del apoyo correspondiente al bimestre enero-febrero

La Pensión del Bienestar 2026 continúa con la entrega del primer pago bimestral del año, correspondiente al periodo enero-febrero, como parte del calendario oficial de dispersión implementado por la Secretaría de Bienestar.

Hoy, jueves 15 de enero, el depósito del apoyo económico llega a las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con la letra L, siguiendo el esquema escalonado que se aplica a nivel nacional.

Este programa social del Gobierno de México tiene como objetivo fortalecer la protección social de los sectores más vulnerables, principalmente personas adultas mayores, personas con discapacidad permanente y mujeres de 60 a 64 años inscritas en programas específicos como Pensión Mujeres Bienestar, vigente en la Ciudad de México y otras entidades del país.

¿Quiénes cobran hoy jueves 15 de enero de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial difundido por la titular de la Secretaría de Bienestar, este jueves 15 de enero corresponde el pago a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra L.

El depósito se realiza de manera directa en la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios y sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Personas adultas mayores acuden a
Personas adultas mayores acuden a cajeros y ventanillas del Banco del Bienestar para cobrar su apoyo económico del bimestre enero-febrero de 2026, correspondiente a beneficiarios cuyo apellido inicia con la letra L

Este pago aplica para beneficiarios de los siguientes programas:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a mexicanas y mexicanos de 65 años o más.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, enfocada en garantizar un ingreso básico a este sector.
  • Pensión Mujeres Bienestar, destinada a mujeres de 60 a 64 años, en las entidades donde el programa está activo.
  • Programa de Apoyo para Madres Trabajadoras, en los casos correspondientes.

Montos de la Pensión del Bienestar en 2026

Para este año, los apoyos económicos tuvieron un ajuste y quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Adultos mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.
  • Personas con discapacidad permanente: 3 mil 300 pesos bimestrales.
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales.

Estos montos corresponden al primer depósito del año y forman parte del esquema de pagos que se realiza del 5 al 28 de enero de 2026, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

¿Es necesario retirar el dinero el mismo día?

Las autoridades federales han reiterado que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito. El recurso permanece seguro en la cuenta del Banco del Bienestar y puede retirarse en cualquier momento posterior, ya sea en cajeros automáticos o ventanillas de las sucursales.

Además, la tarjeta puede utilizarse como cualquier otra tarjeta bancaria para realizar pagos en establecimientos que acepten este medio, lo que permite a las personas beneficiarias administrar su apoyo de acuerdo con sus necesidades.

Personas adultas mayores acuden a
Personas adultas mayores acuden a cajeros y ventanillas del Banco del Bienestar para cobrar su apoyo económico del bimestre enero-febrero de 2026, correspondiente a beneficiarios cuyo apellido inicia con la letra L

¿Qué hacer si no se refleja el pago?

En algunos casos, el depósito puede verse reflejado con horas de diferencia a lo largo del día. Si el primer apellido inicia con la letra L y el pago no aparece de inmediato, se recomienda esperar y volver a consultar el saldo más tarde.

Para verificar si el dinero ya fue depositado, las personas beneficiarias pueden:

  • Revisar el saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar.
  • Consultar la aplicación móvil del Banco del Bienestar, si cuentan con acceso.
  • Acudir a una sucursal del banco para recibir orientación.

La Secretaría de Bienestar recuerda que todos los trámites son gratuitos y exhorta a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales, con el fin de evitar fraudes o información falsa relacionada con los pagos.

El calendario de la Pensión del Bienestar 2026 continuará en los próximos días con otras letras del abecedario, por lo que se recomienda a las y los beneficiarios revisar con atención la fecha que les corresponde para recibir sin contratiempos su apoyo económico.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarPensión del Bienestar 2026Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas MayoresPensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad PermanentePensión Mujeres BienestarPrograma de Apoyo para Madres Trabajadorasprogramas el bienestarmexico-noticias

Más Noticias

‘Lady Cerda’ deberá de pagar multa y ofrecer una disculpa pública por discriminar a mujer policía en CDMX

El episodio ocurrido en septiembre 2025 tuvo consecuencias legales en 2026, por lo que mujer tendrá que pagar una gran suma monetaria

‘Lady Cerda’ deberá de pagar

México replanteará negociaciones con EEUU y buscará mantener el T-MEC: Marcelo Ebrard

El secretario de Economía explicó qué parámetros llevará el documento que se presentará a finales de enero, comenzando por la importancia del acuerdo comercial

México replanteará negociaciones con EEUU

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 15 de enero: vehículo descompuesto en Miguel Ángel de Quevedo

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

¿Real o IA? La verdad detrás de la foto de La Chilindrina que conmocionó a sus fans

La imagen, ampliamente difundida en redes sociales, generó zozobra y especulaciones sobre el estado de salud de la actriz

¿Real o IA? La verdad

Aurora lleva a cines su show más importante en México: preventa, fecha de estreno y lo que debes saber

La artista noruega anunció su documental musical a través de redes sociales

Aurora lleva a cines su
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al narco: incautan más

Golpe al narco: incautan más 200 kilos de metanfetamina en Sonora e inhabilitan 11 narcolaboratorios en Sinaloa

Marina desmantela narcocampamento en Guerrero vinculado a Omar Coronel Aispuro, cuñado de El Chapo Guzmán

Entre detenciones y operativos, el CJNG de ‘El Mencho’ sufre duros golpes en 72 horas

Sinaloa 2026: cómo está la seguridad después de la guerra de cárteles

Extraditan a EEUU a “La Gallina”, el ganadero que traficó drogas y lavó dinero para El Chapo

ENTRETENIMIENTO

¿Real o IA? La verdad

¿Real o IA? La verdad detrás de la foto de La Chilindrina que conmocionó a sus fans

Aurora lleva a cines su show más importante en México: preventa, fecha de estreno y lo que debes saber

Así reaccionó Pepillo Origel al romance de Andrea Legarreta y su sobrino Luis Carlos Origel

¿Pepillo Origel tiene un hijo? El conductor revela quién es y dónde está

Premio Lo Nuestro 2026: ¿Qué mexicano lidera con más nominaciones, Carín León o Fuerza Regida?

DEPORTES

Alexis Vega reaparece en redes

Alexis Vega reaparece en redes y muestra su recuperación tras la cirugía

Guillermo Abascal explica la fórmula con la que San Luis derrotó al América: “La victoria nos dio confianza”

Estos son los mexicanos nominados a los World Archery Awards

Jardine admite que “a la prensa le gustan estos momentos” y reconoce la necesidad de un refuerzo tras caer ante San Luis

MJF retiene el campeonato de AEW, pero reconoce a Bandido: “Algún día serás campeón mundial”