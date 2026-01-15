México

Pastes de piña, tradición dulce que se reinventa en casa

Una preparación artesanal que combina masa con pulque y fruta tropical para dar forma a un antojo horneado lleno de historia y sabor

Los pastes de piña combinan
Los pastes de piña combinan la tradición de la cocina mexicana con ingredientes sencillos y técnicas artesanales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pastes de piña representan una variante dulce de una preparación tradicional que ha trascendido generaciones. Su elaboración mezcla técnicas clásicas de la cocina mexicana con ingredientes sencillos, donde la piña aporta frescura y equilibrio al resultado final.

La receta parte de dos elementos fundamentales: un relleno cocido lentamente para concentrar sabores y una masa reposada que adquiere suavidad gracias al pulque. Este proceso cuidadoso permite obtener una textura crujiente por fuera y suave en el interior.

Más allá de su sabor, los pastes son una muestra de cocina artesanal, pensada para compartirse. Su preparación requiere tiempo y atención, cualidades que se reflejan en cada pieza horneada y ligeramente dorada.

Receta de pastes de piña

La masa de pastes incorpora
La masa de pastes incorpora pulque, lo que aporta suavidad y un toque distintivo a esta receta tradicional mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina, su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás aproximadamente dos horas con 30 minutos. Al finalizar su rendimiento total será de ocho pastes.

Ingredientes

Relleno de piña

  • ½ piña, pelada y cortada en cubos pequeños
  • 100 g de azúcar mascabado
  • el interior de 1 vaina de vainilla
  • 1 cucharadita de jugo de limón

Masa para pastes

  • 460 g de harina de trigo, cernida
  • 1 huevo
  • 150 g de manteca de cerdo
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 taza de pulque

Terminado

  • cantidad suficiente de leche
  • cantidad suficiente de azúcar

Utensilios especiales

  • Papel encerado
  • Rodillo Cacerolas
  • Charolas para hornear

Preparación

Relleno de piña

  • Cuece en un sartén a fuego alto la piña, el azúcar mascabado y las semillas de vainilla; cuando la piña suelte su jugo, baja el fuego y continúa con la cocción hasta que la preparación reduzca y espese.
  • Retira del fuego, agrega el jugo de limón y deja enfriar. Reserva.

Masa

  • Forma un volcán con la harina y coloca al centro el huevo y la manteca, mezcla y agrega la sal; integra los ingredientes hasta obtener una consistencia arenosa.
  • Vierte el pulque y mezcla hasta obtener una masa suave. Cubre con plástico autoadherente y deja reposar durante 2 horas a temperatura ambiente.

Terminado

  • Divide la masa en 8 porciones y extiende cada una con un rodillo entre dos hojas de papel encerado para formar discos.
  • Coloca en un extremo del disco el Relleno de piña, dobla el disco por la mitad y cierra las orillas presionándolas con un tenedor.
  • Distribuye los pastes en charolas para hornear previamente engrasada y déjalas reposar durante 10 minutos.
  • Barniza la superficie de cada uno con leche, espolvorea azúcar sobre cada paste y hornéalos durante 16 minutos o hasta que estén ligeramente dorados.

La masa de pulque y su reposo

Los pastes de piña destacan
Los pastes de piña destacan como una alternativa dulce dentro de la repostería mexicana, ideales para postres o meriendas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La masa de los pastes se prepara formando un volcán con harina de trigo cernida, al que se integran huevo, manteca de cerdo y sal. La mezcla inicial adquiere una textura arenosa antes de añadir el pulque.

Este ingrediente líquido permite unir los elementos hasta obtener una masa suave y manejable. Una vez formada, se cubre y se deja reposar durante dos horas a temperatura ambiente, lo que facilita su estirado posterior.

El reposo no solo mejora la textura, también ayuda a que la masa mantenga su forma durante el horneado, logrando discos uniformes que envuelven el relleno sin romperse.

Qué son los pastes y beneficios de la piña

La piña, ingrediente central de
La piña, ingrediente central de esta preparación, aporta frescura, aroma y beneficios por su alto contenido de agua.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pastes son empanadas horneadas elaboradas tradicionalmente con una masa firme y rellenos variados, tanto salados como dulces. Su forma semicircular y el sellado son rasgos característicos de esta preparación.

En su versión dulce, como la de piña, se convierten en una alternativa de postre o merienda. El proceso de horneado, junto con el barniz de leche y el espolvoreado de azúcar, les da un acabado dorado y una textura agradable.

La piña, ingrediente central de esta receta, aporta beneficios como su contenido natural de agua y su perfil refrescante. Además de su sabor, contribuye a que el relleno resulte ligero y aromático, haciendo de estos pastes una opción equilibrada dentro de la repostería tradicional.

