MEGA Reciclatrón 2026 en la UNAM: fechas, horarios y todo sobre la jornada de reciclaje electrónico en CDMX

El evento impulsa la correcta disposición de aparatos electrónicos y fomenta la reutilización de materiales. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

El Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) albergará el MEGA Reciclatrón, la mayor jornada de reciclaje electrónico prevista para 2026 en la Ciudad de México. La convocatoria, impulsada por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), se realizará el 29 y 30 de enero, con actividades programadas de 9:00 a 16:00 horas en el Estacionamiento 8 del recinto universitario.

La nueva edición del Reciclatrón representa un salto en escala e impacto respecto a años anteriores. En la jornada previa, celebrada en instalaciones de la UNAM, el programa logró reunir más de 60 toneladas de residuos electrónicos. Este volumen refleja la respuesta positiva de la ciudadanía y el interés creciente por una gestión responsable de los desechos tecnológicos.

El cambio de sede al Estadio Olímpico Universitario responde a la necesidad de contar con un espacio emblemático y con mayor capacidad para recibir a participantes de toda la capital. El evento busca fortalecer el compromiso colectivo con el manejo adecuado de residuos, así como ampliar el alcance ambiental del programa.

Entrega tus aparatos obsoletos en el Mega Reciclatrón 2026 que se realizará en la UNAM. (IG @sedemacdmx)

Durante el MEGA Reciclatrón, se recibirán equipos y dispositivos como:

Pilas

Teléfonos celulares

Cables

Audífonos

Tabletas

Computadoras

Electrodomésticos y otros aparatos electrónicos

Todos los materiales acopiados serán gestionados bajo criterios de economía circular, con el objetivo de evitar la contaminación en suelo, agua y aire, y de reintegrar componentes útiles a cadenas productivas.

Entre las novedades de esta edición destaca la colaboración con la empresa Steren, que instalará una carpa dedicada a reparaciones menores. Esta iniciativa pretende alargar la vida útil de los aparatos, reforzando el mensaje de reducción de residuos en el ámbito tecnológico. La jornada contará también con el apoyo de la Facultad de Ciencias, la Procuraduría de Ordenamiento Territorial y la red de PILARES, consolidando el carácter interinstitucional del evento.

En dónde se localiza el primer punto fijo de acopio de residuos electrónicos

Otro avance relevante es la apertura del primer punto fijo de acopio en la Alameda Norte, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco. Este espacio permanente ofrece a los habitantes de la ciudad una opción continua para el reciclaje de electrónicos, más allá de las fechas del Reciclatrón.

El 29 y 30 de enero este evento se llevará a cabo con un formato de mayor escala para ampliar su impacto ambiental. (Sedema)

La iniciativa cumple con la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-019-AMBT-2018, que exige el traslado de residuos a centros autorizados para su tratamiento y reciclaje. Los procesos de desensamble y clasificación permiten recuperar materiales reutilizables y garantizar una disposición final que respeta el entorno.

La invitación al Mega Reciclatrón 2026 está abierta a toda la ciudadanía, sin costo, y ofrece una alternativa directa para quienes buscan deshacerse de equipos electrónicos de forma segura y responsable.