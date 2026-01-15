México

Mauricio Sulaiman lanza advertencia por llegada de TKO al boxeo: “Los sueños de los jóvenes boxeadores se acabarán”

El presidente del WBC alertó sobre el impacto en los sueños de los peleadores que anhelan ser campeones del mundo

El presidente del WBC
El presidente del WBC pidió evitar conflictos y cerrar la puerta a los campeonatos. (Ilustración: Jesús Aviles)

La inminente llegada de la empresa TKO al boxeo profesional encendió las alertas dentro de la industria, particularmente en el Consejo Mundial de Boxeo (WBC). Para su presidente, Mauricio Sulaiman, la forma en la que este nuevo actor pretende abrirse paso no solo genera fricciones deportivas, sino que pone en riesgo los sueños de boxeadores que han trabajado durante años con la mira puesta en un campeonato mundial reconocido.

En entrevista, Sulaiman dejó claro que no se opone a la incursión de nuevas promotoras o modelos de negocio, aunque marcó una línea respecto a la actitud con la que TKO ha decidido integrarse al entorno boxístico. “Les deseo éxito, quien haga boxeo esperamos que tenga éxito”, expresó, antes de cuestionar el enfoque que, desde su perspectiva, ha sido confrontativo desde el inicio.

Sep 13, 2025; Las Vegas,
Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Callum Walsh (orange trunks) and Fernando Vargas Jr. (silver trunks) box during their bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images

La empresa debutará el próximo 23 de enero en Las Vegas, Nevada, y de acuerdo con el dirigente del WBC, su postura ha generado inquietud entre organismos y promotores tradicionales. “Se creen la mamá de Tarzán. Han llegado como bullies a querer pisotear a todos los que estamos en la industria del boxeo. Están equivocados”, afirmó Sulaiman, al señalar que ese tipo de estrategias no fortalecen al deporte.

Uno de los puntos que más preocupación genera es el impacto directo en los jóvenes peleadores. El presidente del WBC puso como ejemplo el caso del irlandés Callum Walsh, actual campeón Continental Américas, con quien ha mantenido cercanía a lo largo de su carrera. Según explicó, el boxeador enfrenta una disyuntiva entre perseguir su sueño de ser campeón mundial o encabezar la primera función de TKO. “Me da mucha lástima que a Callum Walsh se le quite el sueño de niño”, señaló.

Boxing - Dalton Smith v
Boxing - Dalton Smith v Walid Ouizza - Motorpoint Arena Nottingham, Nottingham, Britain - January 25, 2025 Dalton Smith celebrates with the belt after winning his fight against Walid Ouizza Action Images via Reuters/Andrew Boyers

Sulaiman comparó esta situación con la de Dalton Smith, quien recientemente se consagró como campeón del WBC. “Dalton capturó ese sueño que tenía desde niño. Callum me platicó que él tenía el mismo sueño, salía con su cinturón a todos lados”, explicó.

Desde su visión, el cierre de TKO a colaborar con organismos tradicionales limita el desarrollo deportivo y la construcción de futuras leyendas. “Ahora llega este tipo a prohibirle los sueños por una posición absurda de decir que ellos están en un mundo único y que no están abiertos al mundo real”, sostuvo.

Aunque Walsh tiene programado un combate ante Carlos Ocampo, Sulaiman considera que estos escenarios contrastan con una ruta abierta hacia títulos mundiales. Finalmente, reiteró que el WBC no responderá con confrontaciones. “Ojalá que cambien esa mentalidad del pasado. En este momento lo que menos se necesita son conflictos, peleas y provocaciones. No vamos a caer en provocaciones”, afirmó. Y concluyó: “La pena de quitarle el sueño a un peleador es un contraste enorme”.

