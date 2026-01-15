Mauricio Ochmann revela cómo explicó a su hija Kailani la muerte de su abuelita Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

Ochmann transmitió a su hija Kailani la importancia de aceptar la muerte como parte natural del ciclo de la vida

La reciente muerte de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, a los 65 años por un infarto fulminante en la Ciudad de México, ha marcado profundamente a su familia, abriendo un periodo de duelo para quienes la rodearon.

Una emotiva despedida

En este contexto, la actriz compartió un mensaje público de despedida a su madre al iniciar 2026. En el texto, publicado junto a varias fotografías inéditas de su infancia y de la época en la que sus padres fueron pareja, Aislinn escribió:

“Mamá, tal vez algún día me atreva a hablar más de nosotras, creo que aún no es ese momento. Sin duda, la relación más compleja de mi vida. Una en la que aprendí a quebrarme y a reconstruirme tantas veces, hasta convertirme en quien soy hoy”.

Aislinn Derbez destaca las enseñanzas sobre fortaleza personal y autoconocimiento que recibió de su madre Gabriela Michel (IG)

Aislinn Derbez profundizó en la importancia que la relación con su madre tuvo en su desarrollo personal. Resaltó que, aunque imperfecta, fue determinante:

“La manera en la que enfrento la vida, la incansable curiosidad por entender el mundo y a las personas, la profundidad con la que vivo, nacieron también ahí, de una historia imperfecta que me enseñó a sostenerme, a cuidarme, a conocerme y a buscar infinidad de herramientas, las cuales hoy me apasiona compartir, para que otros puedan atravesar sus dolores más acompañados”.

Finalmente, cerró su mensaje con una declaración de aceptación y gratitud: “Te dejo ir con amor, con perdón, con compasión y con profunda aceptación y gratitud”.

El fallecimiento de Gabriela Michel a causa de un infarto en Ciudad de México dejó una huella profunda en la familia Derbez

Mauricio Ochmann y su visión de la muerte

En paralelo, Mauricio Ochmann, exesposo de Aislinn Derbez y padre de Kailani, ha acompañado este proceso familiar desde una perspectiva personal sobre la muerte que también traslada a su hija.

Afirma que para él, la muerte constituye un paso más en el ciclo de la existencia y que intenta comunicarle esa visión a la niña.

Durante un encuentro con reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Ochmann declaró: “Pues sí, siempre una pérdida es dolorosa y pues ahí estuvimos en el proceso, apoyándola en todo”, refiriéndose al apoyo brindado a Aislinn Derbez durante el duelo de la familia.

Mauricio Ochmann, exesposo de Aislinn Derbez, brindó apoyo constante a la familia durante el duelo tras la pérdida de Gabriela Michel (Especial)

El actor reveló cómo aborda este tema con Kailani, quien pronto cumplirá ocho años. Explicó que mantiene una relación con la muerte “bastante sana y desapegada”.

Añadió: “Así como celebramos los nacimientos, también debemos aprender a vivir las despedidas”, refiriéndose a la importancia de aceptar la muerte como parte de la vida.

Dijo que esta perspectiva la comparte activamente con su hija, buscando que ella también desarrolle una relación serena ante las pérdidas.

A comienzos de 2026, Mauricio Ochmann realizó un viaje a Disney con su hija, donde compartieron diversos momentos familiares. El actor publicó imágenes en redes sociales que acompañó con la frase: “Visitando a Mickey y a sus amigos”, agregando con humor: “Creo que yo estaba más emocionado”.

El reciente viaje de Mauricio Ochmann y Kailani a Disney reforzó los lazos familiares en medio del proceso de duelo por Gabriela Michel (IG)

Desde noviembre, fecha en que se confirmó el fallecimiento de Gabriela Michel, la familia y allegados han estado atentos al proceso de duelo de Aislinn Derbez, acompañándola y sosteniéndola públicamente y en el ámbito privado.