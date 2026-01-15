México

Marina desmantela narcocampamento en Guerrero vinculado a Omar Coronel Aispuro, cuñado de El Chapo Guzmán

Autoridades revelaron que en el lugar se producía metanfetaminas, Tusi y opioides sintéticos, vinculados a actividades de Inés Omar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel


El lugar se encuentra en Guerrero. (Marina)

La Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades federales, inhabilitaron una instalación destinada a la elaboración de drogas y un presunto campamento de la delincuencia organizada, tras la intervención de cuatro inmuebles en el municipio de Petatlán, Guerrero.

En el sitio se detectó la capacidad para la producción simultánea de metanfetaminas, sustancias de diseño conocidas como Tusi, así como opioides sintéticos, lo que resulta relevante frente a otros laboratorios clandestinos especializados en una sola sistancia.

De acuerdo con información de autoridades federales, las instalaciones fueron utilizadas para impedir su reutilización con fines ilícitos y se dio continuidad a las investigaciones. Existen indicios que vinculan estas actividades con Inés Omar Coronel Aispuro, el hermano de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán.

La afectación económica estimada por estas acciones es de casi 30 millones de pesos.

Fueron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), que en dos acciones diferentes, localizaron e inhabilitaron la bodega con precursores químicos y un campamento empleados para la producción de drogas sintéticas en un poblado de Petatlán, Guerrero.


En el lugar se localizó una bodega con aproximadamente 24 mil 920 litros y 12 mil 200 kilos de sustancias químicas. (Semar)

Los aseguramientos se realizaron durante un recorrido terrestre, donde se localizó una bodega con aproximadamente 24 mil 920 litros y 12 mil 200 kilos de sustancias químicas, mismos que fueron inhabilitados en el sitio.

Tras esto, se ubicó y desmanteló un campamento clandestino donde se encontraron vehículos, armamento, municiones, ropa, calzado táctico y material diverso.

Por lo anterior, se realizó la puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará las carpetas de investigación de los casos.

Padre y hermano de Emma Coronel obtuvieron suspensión provisional para no ser trasladados a EEUU

Cabe destacar que el pasado mes de mayo del 2025, Inés Coronel Barreras y su hijo Inés Omar Coronel Aispuro, padre y hermano de Emma Coronel Aispuro, obtuvieron una suspensión provisional luego de haber promovido juicios de amparo indirecto para evitar ser detenidos y trasladados a Estados Unidos, país que los señala por presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

La medida judicial ocurrió luego de que México entregara a Estados Unidos 29 narcotraficantes mexicanos el 27 de febrero de 2025.

