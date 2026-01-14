Quién es “El Uber”, el jefe de plaza del CJNG en Guadalajara que fue detenido y qué revelan sus corridos

Señalado como jefe de una célula ligada a desapariciones, reclutamiento forzado y centros de entrenamiento criminal, El Uber fue detenido tras un operativo federal en Zapopan. (Anayeli Tapia/Infobae)

La reciente detención de José Gabriel Soto Martínez, alias “El Uber” o “Bravo”, significó un golpe relevante a la estructura regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Guadalajara.

El operativo dado a conocer este martes 13 de enero, ejecutado en el fraccionamiento Las Cañadas de Zapopan, Jalisco, estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN).

La aprehensión de “El Uber” fue resultado de labores de inteligencia, seguimiento técnico y vigilancia de las autoridades federales, que permitieron localizar casas de seguridad y patrones de movilidad. En el cateo también fueron asegurados un arma larga, dos armas cortas, tres cargadores, cartuchos, 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos de lujo, un inmueble y 10 teléfonos celulares.

Foto: FGR

Junto al presunto líder, se detuvo a Mauricio Cruz Arzola y Carlos Alberto Quezada Ceja, señalados como integrantes de la misma célula delictiva.

Quién es El Uber

Con apenas 26 años, José Gabriel Soto Martínez era identificado como jefe de plaza del CJNG en Guadalajara. Las autoridades atribuyen a “El Uber” la coordinación de la venta de drogas, operaciones de extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de armas en la región.

El Uber está considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara y operaba bajo las órdenes directas de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias "El Sapo", uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”; al tiempo que operaba para Audias Flores Silva, “El Jardinero”, tercero al mando del CJNG.

Detuvieron a 4 personas vinculadas a un grupo criminal responsable de actividades de extorsión, secuestro, homicidio, tráfico de armas y trasiego de droga procedente de Centroamérica. (Gabinete de Seguridad)

La célula bajo liderazgo de El Uber es señalada como responsable de la ola de violencia en la capital jalisciense y municipios conurbados. El grupo está vinculado a la desaparición de cerca de 16 mil personas en Jalisco desde 2006 y a la operación de centros de entrenamiento y reclutamiento forzado, como la finca hallada a 60 km de Guadalajara, donde se localizaron restos óseos y pertenencias de posibles víctimas.

Este personaje también era el encargado de la administración de recursos ilícitos y la logística de operaciones criminales.

Su célula colaboraba con operadores de alto rango, como Luis Ignacio Cárdenas de Luna, alias El Cárdenas, detenido en un operativo paralelo en Tepic, Nayarit.

Qué revelan los corridos sobre El Uber

En el corrido se alude a su relación con Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina” o “El Plumas”, así como El mencho. (Anayeli Tapia/Infobae)

La imagen pública de José Gabriel Soto Martínez no era muy conocida a diferencia de otros narcos, sin embargo, existen dos corridos que dan luces sobre su vida: “El Compa Uber” de Norteño Push y “Soy el Uber” de Dejados Norteño.

Ambos temas, lanzados en el 2022, ofrecen una mirada sobre su vida, gustos, lealtades y visión del poder, y refuerzan su figura como jefe de plaza del CJNG en Guadalajara.

En “El Compa Uber”, se narran los inicios de Soto Martínez en el mundo delictivo, su participación en enfrentamientos con fuerzas federales y su relación directa con figuras como El Mencho. El corrido menciona: “De muy morro ya quería portar las armas, cargar las cajas de 500 y las capas pa gozar”, y hace referencia a la zona de Huentitán, donde sería originario, y al uso de armas como el R15 y la Glock de 40mm.

La canción alude a que su apodo presuntamente proviene de un pasado como conductor de Uber o taxista por aplicación, ya que la letra dice: “Salí del Uber y los viajes que he llevado son muy bien garantizados, los mando hasta el más allá”, aludiendo a que también ha asesinado.

Corridos sobre El Uber. (Capturas de pantalla)

El corrido retrata a “El Uber” como alguien que supo ganarse la confianza de los líderes y ascender en la estructura criminal por su "eficacia y lealtad". La referencia a “somos gente de Oseguera” lo vincula directamente con la estructura de El Mencho y el CJNG en el área metropolitana de Guadalajara, conocida como “La Perla Tapatía”, zona que dice se la pasa vigilando

En cuanto a gustos personales, el corrido detalla su preferencia por ropa de diseñador (“bien vestido con Gucci, Dolce & Gabbana”) y la compañía de “una hermosa tapatía” en las fiestas, donde también aparecen bebidas de alta gama como Don Julio 70.

El tema no omite su faceta violenta: “Recuerdo cuando peleando la plaza, el señor Mencho Oseguera, siempre firmes estoy al tal. Y esa vez que les pegué a los guachos, andando por los caminos de Uruapan, Michoacán”.

Finalmente, el corrido deja ver una faceta relacionada con actividades financieras y de lavado de dinero, con la frase “de lavado todo pa el de las plumas”.

En el segundo corrido, “El Uber” se describe como un personaje siempre presente patrullando la ciudad, cuidando el territorio y listo para responder a cualquier amenaza. Se enfatiza el uso de vehículos blindados (“las troconas bien pesadas”) armas, así como la operación de “un grupo especializado” a las órdenes de El Mencho.

Corridos sobre El Uber. (Capturas de pantalla)

El corrido también expone un origen humilde y el deseo de superación económica: “Y dije que no quería morirme pobre, ahorita ando cumpliendo mis sueños que desde morrillo anhelé”.

El personaje muestra un gusto por el lujo y la diversión, alternando entre el trabajo delictivo y el disfrute de la vida nocturna: “Pero no todo es trabajo, también me gusta el relajo, de las bandas disfrutar, siempre bien acompañado de una hermosa mujer para quitarme el estrés”.

También se manifiesta un código de conducta propio, hablando de humildad y lealtad a “El Plumas”: “La humildad, lo primordial que en mi mente he de llevar, y un gran respeto al ser señor de las plumas, por el mi pecho he de brindar”.