Festival Mundo Japan 2026: fechas, lugar y todo lo que debes saber

El festival Mundo Japan será de acceso gratuito. (Instagram/@festival_mundo_japan)

El Festival Mundo Japan 2026 celebrará su séptima edición el domingo 17 de mayo.

La entrada será gratis para todo el público, el evento cultural se realizará en el Centro de Convenciones Churubusco de la Ciudad de México.

Este evento multicultural reunirá expresiones artísticas y gastronómicas de Japón, Turquía y Tíbet, consolidándose como uno de los encuentros familiares más destacados del año en la capital.

Historia del Festival Mundo Japan

Desde su inicio, el Festival Mundo Japan ha mantenido un perfil inclusivo y accesible, dirigido a familias, aficionados a la cultura asiática, entusiastas del cosplay y coleccionistas.

(FB: Asociación México Japonesa, A. C.)

A través de sus distintas ediciones, ha ganado prestigio al reunir bajo un mismo techo tradiciones, espectáculos y propuestas culinarias diversas, permitiendo acercarse a la riqueza de Asia sin salir de la ciudad.

Cómo llegar al Festival Mundo Japan

La cita será en el Centro de Convenciones Churubusco del Sindicato del IMSS, ubicado a media cuadra del metro General Anaya (Línea 2) del Metro facilitando la llegada de asistentes de distintas zonas de la ciudad.

Las actividades se desarrollarán de 11:00 a 17:00 horas, garantizando una jornada completa en un ambiente seguro y familiar.

Qué actividades habrá en el festival

En esta edición, el recinto contará con más de 100 stands dedicados a artesanías, productos temáticos y gastronomía típica de Japón, Turquía y Tíbet.

La cultura turca se ve claramente reflejada en las construcciones de Estambul (Piamonte Turismo)

Habrá puestos de comida con platillos tradicionales y objetos que representan la identidad cultural de los países invitados.

El programa incluirá:

espectáculos en un escenario principal

presentaciones de música tradicional

danzas orientales

exhibiciones de artes marciales

demostraciones culturales.

Estas actividades buscan acercar a los visitantes a la esencia artística de Asia, propiciando el encuentro de diferentes generaciones y la valoración de la diversidad.

Concurso de Cosplay

Uno de los momentos más esperados será el concurso de cosplay y vestimentas orientales, que cada año reúne a participantes de todas las edades y se ha convertido en un atractivo central del festival.

Además, se han previsto zonas y dinámicas especiales para niñas y niños, reafirmando el carácter del evento como un espacio enteramente familiar.

La Séptima Edición del Festival destaca por su enfoque multicultural, al integrar a Turquía y Tíbet como protagonistas junto a Japón.

(Archivo)

Cómo ser expositor en Festival Mundo Japan

La presencia de estas culturas refuerza el sello inclusivo de la cita y amplía la propuesta para quienes buscan conectar con la diversidad asiática.

La convocatoria está abierta a personas interesadas en exponer, quienes pueden solicitar información y reservar espacios enviando un mensaje directo o escribiendo al correo electrónico festivalmundojapan@gmail.com.

Esto garantiza que cada edición incorpore nuevas propuestas y productos originales, tanto de coleccionistas como de proyectos emergentes.

El Festival Mundo Japan 2026 representa una oportunidad para explorar la riqueza cultural de Asia en un entorno accesible, festivo y sin costo, donde tradición y creatividad se unen para ofrecer una experiencia única a toda la familia.