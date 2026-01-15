México

Festival Mundo Japan 2026: fechas, lugar y todo lo que debes saber

Cientos de familias podrán descubrir artesanías y espectáculos de distintas regiones asiáticas en un ambiente inclusivo y creativo

Guardar
El festival Mundo Japan será
El festival Mundo Japan será de acceso gratuito. (Instagram/@festival_mundo_japan)

El Festival Mundo Japan 2026 celebrará su séptima edición el domingo 17 de mayo.

La entrada será gratis para todo el público, el evento cultural se realizará en el Centro de Convenciones Churubusco de la Ciudad de México.

Este evento multicultural reunirá expresiones artísticas y gastronómicas de Japón, Turquía y Tíbet, consolidándose como uno de los encuentros familiares más destacados del año en la capital.

Historia del Festival Mundo Japan

Desde su inicio, el Festival Mundo Japan ha mantenido un perfil inclusivo y accesible, dirigido a familias, aficionados a la cultura asiática, entusiastas del cosplay y coleccionistas.

(FB: Asociación México Japonesa,
(FB: Asociación México Japonesa, A. C.)

A través de sus distintas ediciones, ha ganado prestigio al reunir bajo un mismo techo tradiciones, espectáculos y propuestas culinarias diversas, permitiendo acercarse a la riqueza de Asia sin salir de la ciudad.

Cómo llegar al Festival Mundo Japan

La cita será en el Centro de Convenciones Churubusco del Sindicato del IMSS, ubicado a media cuadra del metro General Anaya (Línea 2) del Metro facilitando la llegada de asistentes de distintas zonas de la ciudad.

Las actividades se desarrollarán de 11:00 a 17:00 horas, garantizando una jornada completa en un ambiente seguro y familiar.

Qué actividades habrá en el festival

En esta edición, el recinto contará con más de 100 stands dedicados a artesanías, productos temáticos y gastronomía típica de Japón, Turquía y Tíbet.

La cultura turca se ve
La cultura turca se ve claramente reflejada en las construcciones de Estambul (Piamonte Turismo)

Habrá puestos de comida con platillos tradicionales y objetos que representan la identidad cultural de los países invitados.

El programa incluirá:

  • espectáculos en un escenario principal
  • presentaciones de música tradicional
  • danzas orientales
  • exhibiciones de artes marciales
  • demostraciones culturales.

Estas actividades buscan acercar a los visitantes a la esencia artística de Asia, propiciando el encuentro de diferentes generaciones y la valoración de la diversidad.

Concurso de Cosplay

Uno de los momentos más esperados será el concurso de cosplay y vestimentas orientales, que cada año reúne a participantes de todas las edades y se ha convertido en un atractivo central del festival.

Además, se han previsto zonas y dinámicas especiales para niñas y niños, reafirmando el carácter del evento como un espacio enteramente familiar.

La Séptima Edición del Festival destaca por su enfoque multicultural, al integrar a Turquía y Tíbet como protagonistas junto a Japón.

(Archivo)
(Archivo)

Cómo ser expositor en Festival Mundo Japan

La presencia de estas culturas refuerza el sello inclusivo de la cita y amplía la propuesta para quienes buscan conectar con la diversidad asiática.

La convocatoria está abierta a personas interesadas en exponer, quienes pueden solicitar información y reservar espacios enviando un mensaje directo o escribiendo al correo electrónico festivalmundojapan@gmail.com.

Esto garantiza que cada edición incorpore nuevas propuestas y productos originales, tanto de coleccionistas como de proyectos emergentes.

El Festival Mundo Japan 2026 representa una oportunidad para explorar la riqueza cultural de Asia en un entorno accesible, festivo y sin costo, donde tradición y creatividad se unen para ofrecer una experiencia única a toda la familia.

Temas Relacionados

Festival Mundo Japan 2026JapónCosplaymexico-noticias

Más Noticias

FGR logra vinculación a proceso de Pedro “N”, fue detenido cuando transportaba más de 30 kilos de metanfetamina en Torreón

Además de la imputación por delitos contra la salud, el hombre es señalado por portar cartuchos de arma de fuego exclusivos de las fuerzas armadas

FGR logra vinculación a proceso

Michoacán registra sismo de magnitud 4.0

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Michoacán registra sismo de magnitud

Por esta razón están aumentando los precios de las pólizas de seguros en 2026

La entrada en vigor de nuevas disposiciones tributarias transforma el esquema de deducción para las compañías aseguradoras

Por esta razón están aumentando

Universidad Rosario Castellanos 2026: fechas clave para estudiar una licenciatura sin hacer examen

Esta institución ofrece la posiblidad de cursar una carrera haciendo un curso propedéutico como admisión

Universidad Rosario Castellanos 2026: fechas

Vinculan a proceso a “El Minimi”, presunto integrante del CJNG acusado de doble homicidio en Edomex

Habría cometido el crimen junto con otros dos sujetos

Vinculan a proceso a “El
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR logra vinculación a proceso

FGR logra vinculación a proceso de Pedro “N”, fue detenido cuando transportaba más de 30 kilos de metanfetamina en Torreón

Vinculan a proceso a “El Minimi”, presunto integrante del CJNG acusado de doble homicidio en Edomex

Unión Europea condena asesinato del periodista Carlos Castro en Veracruz, pide garantizar protección a comunicadores

Detienen al líder de “Los Gansos”, grupo dedicado a la extorsión de comerciantes en CDMX

Aseguran mas de 4 millones de pesos en droga durante cateo en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Pese a riesgo en su

Pese a riesgo en su salud, Wendy Guevara viajará a Corea para nueva cirugía en el rostro: “Ya me dio miedo”

Revelan que Peso Pluma regaló lujosas bolsas de cientos de miles de pesos a Kenia Os en Navidad: “Su novia es muy suertuda”

Abogado de Alicia Villarreal niega acusaciones contra Cibad Henández sobre supuestas estafas

Mauricio Ochmann revela cómo explicó a su hija Kailani la muerte de su abuelita Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

Christian Nodal asegura que celebró su cumpleaños 27 con gente que lo quiere pese a la ausencia de sus papás

DEPORTES

Cruz Azul debutó en el

Cruz Azul debutó en el Estadio Cuauhtémoc con terribles condiciones: esto dijo Nicolás Larcamón de la cancha

Racing Santander vs Barcelona: cuándo y dónde ver el juego de la Copa del Rey en México

Club América sufre primera baja del torneo: afición se despide de la “voz” del equipo

Este sería el nuevo equipo de Javairô tras su salida de América

CDMX declara estar lista para la Copa Mundial 2026 con avances en seguridad, movilidad e infraestructura