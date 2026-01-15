Este fue el motivo de la última operación militar de EEUU en México

La guerra México-Estados Unidos de 1846 a 1848 derivó en la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, pero no ha sido la única intervención de del ejército estadounidense al territorio nacional. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

La historia de las intervenciones militares de Estados Unidos en México ocupa un lugar destacado en la memoria nacional. A lo largo de los siglos XIX y XX, la frontera norte fue escenario de conflictos que marcaron el rumbo político y social de ambos países.

Entre las incursiones más conocidas se encuentra la guerra México-Estados Unidos de mediados del siglo XIX. Este enfrentamiento, que comenzó por disputas territoriales en Texas, terminó con la ocupación de la Ciudad de México por tropas extranjeras. El saldo fue devastador para el país: más de la mitad del territorio nacional pasó a manos estadounidenses con el Tratado de Guadalupe Hidalgo.

Décadas después, durante la Revolución Mexicana, nuevas tensiones surgieron en la frontera. En 1914, el puerto de Veracruz fue ocupado por marines estadounidenses tras un incidente diplomático en Tampico. Esta intervención, aunque breve, ocasionó resistencia local y la pérdida de vidas civiles.

La incursión villista y la respuesta norteamericana

El ataque de Francisco Villa al poblado de Columbus en 1916 desencadenó la intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano. Crédito: Wikimedia Commons

En este contexto de relaciones tensas, la figura de Francisco “Pancho” Villa cobró relevancia internacional. En marzo de 1916, el revolucionario encabezó un ataque al poblado de Columbus, en Nuevo México.

De acuerdo con el Archivo General de la Nación, durante seis horas, Villa y su grupo de combatientes realizaron una ofensiva que fue finalmente repelida por fuerzas estadounidenses. Aunque el asalto no trajo ventajas militares para los villistas, sí fue determinante para desencadenar una nueva intervención extranjera.

La reacción del gobierno de Estados Unidos no se hizo esperar. El presidente Woodrow Wilson autorizó la entrada de tropas a territorio mexicano, con el objetivo específico de capturar a Villa. Así comenzó la Expedición Punitiva, una campaña militar que colocó a la región norte de México en el centro de la atención internacional.

El avance de la Expedición Punitiva

La Expedición Punitiva, liderada por el general John J. Pershing, implicó el ingreso de 10 mil soldados estadounidenses a México. (Wikimedia Commons)

Bajo el mando del general John J. Pershing, cerca de 5 mil soldados cruzaron la frontera. El Archivo General de la Nación destaca que la expedición se prolongó durante casi un año, enfrentando desafíos logísticos y resistencia tanto de las fuerzas villistas como del gobierno mexicano.

El presidente Venustiano Carranza rechazó tajantemente la presencia de tropas extranjeras y negó cualquier acuerdo de colaboración. Mientras tanto, Villa logró eludir la persecución. La expedición, lejos de cumplir su objetivo principal, evidenció las dificultades de operar en territorio desconocido y hostil.

Desenlace de la campaña de Pershing

La Expedición Punitiva de 1916-1917 concluyó con la retirada de tropas estadounidenses bajo el mando de John J. Pershing de territorio mexicano. (Wikimedia Commons)

Durante este periodo, el ejército estadounidense puso en práctica innovaciones tecnológicas y tácticas que más tarde utilizaría en la Primera Guerra Mundial. El uso de aviones para reconocimiento, así como la movilidad proporcionada por camiones y carros blindados, fueron elementos destacados por los archivos históricos.

Estados Unidos no logró capturar a Villa. El retiro de las tropas estadounidenses, ocurrido en febrero de 1917, coincidió con la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, lo que obligó a redirigir sus recursos y atención.