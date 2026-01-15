México

Este fue el motivo de la última operación militar de EEUU en México

Las consecuencias de los conflictos armados entre ambos países influyeron en cambios políticos y sociales

Guardar
La guerra México-Estados Unidos de
La guerra México-Estados Unidos de 1846 a 1848 derivó en la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, pero no ha sido la única intervención de del ejército estadounidense al territorio nacional. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

La historia de las intervenciones militares de Estados Unidos en México ocupa un lugar destacado en la memoria nacional. A lo largo de los siglos XIX y XX, la frontera norte fue escenario de conflictos que marcaron el rumbo político y social de ambos países.

Entre las incursiones más conocidas se encuentra la guerra México-Estados Unidos de mediados del siglo XIX. Este enfrentamiento, que comenzó por disputas territoriales en Texas, terminó con la ocupación de la Ciudad de México por tropas extranjeras. El saldo fue devastador para el país: más de la mitad del territorio nacional pasó a manos estadounidenses con el Tratado de Guadalupe Hidalgo.

Décadas después, durante la Revolución Mexicana, nuevas tensiones surgieron en la frontera. En 1914, el puerto de Veracruz fue ocupado por marines estadounidenses tras un incidente diplomático en Tampico. Esta intervención, aunque breve, ocasionó resistencia local y la pérdida de vidas civiles.

La incursión villista y la respuesta norteamericana

El ataque de Francisco Villa
El ataque de Francisco Villa al poblado de Columbus en 1916 desencadenó la intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano. Crédito: Wikimedia Commons

En este contexto de relaciones tensas, la figura de Francisco “Pancho” Villa cobró relevancia internacional. En marzo de 1916, el revolucionario encabezó un ataque al poblado de Columbus, en Nuevo México.

De acuerdo con el Archivo General de la Nación, durante seis horas, Villa y su grupo de combatientes realizaron una ofensiva que fue finalmente repelida por fuerzas estadounidenses. Aunque el asalto no trajo ventajas militares para los villistas, sí fue determinante para desencadenar una nueva intervención extranjera.

La reacción del gobierno de Estados Unidos no se hizo esperar. El presidente Woodrow Wilson autorizó la entrada de tropas a territorio mexicano, con el objetivo específico de capturar a Villa. Así comenzó la Expedición Punitiva, una campaña militar que colocó a la región norte de México en el centro de la atención internacional.

El avance de la Expedición Punitiva

La Expedición Punitiva, liderada por
La Expedición Punitiva, liderada por el general John J. Pershing, implicó el ingreso de 10 mil soldados estadounidenses a México. (Wikimedia Commons)

Bajo el mando del general John J. Pershing, cerca de 5 mil soldados cruzaron la frontera. El Archivo General de la Nación destaca que la expedición se prolongó durante casi un año, enfrentando desafíos logísticos y resistencia tanto de las fuerzas villistas como del gobierno mexicano.

El presidente Venustiano Carranza rechazó tajantemente la presencia de tropas extranjeras y negó cualquier acuerdo de colaboración. Mientras tanto, Villa logró eludir la persecución. La expedición, lejos de cumplir su objetivo principal, evidenció las dificultades de operar en territorio desconocido y hostil.

Desenlace de la campaña de Pershing

La Expedición Punitiva de 1916-1917
La Expedición Punitiva de 1916-1917 concluyó con la retirada de tropas estadounidenses bajo el mando de John J. Pershing de territorio mexicano. (Wikimedia Commons)

Durante este periodo, el ejército estadounidense puso en práctica innovaciones tecnológicas y tácticas que más tarde utilizaría en la Primera Guerra Mundial. El uso de aviones para reconocimiento, así como la movilidad proporcionada por camiones y carros blindados, fueron elementos destacados por los archivos históricos.

Estados Unidos no logró capturar a Villa. El retiro de las tropas estadounidenses, ocurrido en febrero de 1917, coincidió con la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, lo que obligó a redirigir sus recursos y atención.

Temas Relacionados

Estados UnidosIntervenciónPancho VillaHistoriamexico-noticias

Más Noticias

Este es el grupo de alimentos que retrasa el deterioro cognitivo, según la UNAM

Tu dieta de todos los días debe estar enfocada en tu salud

Este es el grupo de

“¿Hay necesidad?”: PT advierte que Morena no tiene los votos para aprobar una reforma electoral constitucional

El coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, cuestionó la conveniencia de impulsar cambios en la legislación vigente

“¿Hay necesidad?”: PT advierte que

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: bloquean carretera Picacho - Ajusco

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Mauricio Ochmann revela cómo explicó a su hija Kailani la muerte de su abuelita Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

El actor contó cómo acompaña a su hija en el proceso de duelo tras la muerte de la abuela, alentando una relación sana y desapegada con el tema de la muerte desde la infancia

Mauricio Ochmann revela cómo explicó

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Crucecita

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Oaxaca hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a tiros a tres

Asesinan a tiros a tres personas en la alcaldía Gustavo A. Madero de CDMX, uno era menor de edad

Aseguran más de 60 mil litros de huachicol en Jalisco y diversas tomas clandestinas en el estado

Departamento de Justicia de EEUU colabora en las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo, reveló Tafolla

Cae en Morelos “El Yanky”, sobrino de un exlíder de una célula de Los Beltrán Leyva

Detienen a “El Gopar”, presunto responsable de atacar a tiros a policías de investigación en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Ochmann revela cómo explicó

Mauricio Ochmann revela cómo explicó a su hija Kailani la muerte de su abuelita Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

Christian Nodal asegura que celebró su cumpleaños 27 con gente que lo quiere pese a la ausencia de sus papás

Captan a Valentino Lanús tras años de ausencia y cuenta por qué no regresará a la pantalla: “No me gusta el medio”

Top 10 de las películas más vistas del momento en Netflix en México

Federica Quijano de Kabah sufrió doloroso accidente doméstico y le pusieron injerto de cadáver

DEPORTES

El mexicano que participó en

El mexicano que participó en la histórica eliminación del Real Madrid a manos del Albacete

Paul Aguilar debuta como analista deportivo en Fox Sports México: así fue su presentación en tv

Julio César Chávez Jr. defiende su inocencia por presuntos vínculos con el narcotráfico :“Pronto se va a resolver”

Tigres confirma lesión grave de uno de sus defensas: será baja tras cirugía

Con butacas y césped: así luce el Estadio Azteca a menos de tres meses de su reapertura tras remodelaciones para el Mundial 2026