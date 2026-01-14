Estados Unidos comenzó el retiro de su personal militar en Medio Oriente ante la escalada de tensiones con Irán (REUTERS/ARCHIVO)

Personal estadounidense ha recibido la orden de abandonar la base militar de Al Udeid en Qatar ante el aumento de las tensiones regionales, según confirmó este miércoles la Oficina Internacional de Medios de Qatar en un comunicado. La medida responde a la actual situación en Oriente Medio y afecta a un número indeterminado de efectivos destinados en una de las instalaciones clave utilizadas por Estados Unidos en la región.

En la declaración oficial, la Oficina Internacional de Medios de Qatar subrayó que el país está implementando “todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y la protección de sus ciudadanos y residentes como máxima prioridad, incluidas acciones relacionadas con la protección de infraestructuras críticas e instalaciones militares”.

Un funcionario estadounidense que solicitó el anonimato declaró más temprano a la agencia Reuters que Estados Unidos estaba retirando personal de bases clave en la zona como medida de precaución debido al incremento de las tensiones regionales. Según esta fuente, la decisión tiene carácter preventivo y busca minimizar riesgos para los efectivos ante posibles incidentes.

La revelación se produce después de que un alto funcionario iraní comunicó a Reuters que Teherán advirtió a los países vecinos que acogen tropas estadounidenses de que atacará las bases de ese país si Washington lanza una ofensiva militar. Esta advertencia marca un nuevo nivel de confrontación en el contexto de las amenazas cruzadas entre Irán y Estados Unidos.

Irán amenazó con atacar las bases de EEUU si interviene en defensa de las manifestaciones contra el régimen (AP/ARCHIVO)

En paralelo, el ministro de Defensa iraní, Aziz Nafizardeh, advirtió este miércoles que Irán respondería con ataques a bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lleva a cabo una ofensiva contra el país persa, según recogió la agencia local Mehr. Nafizardeh especificó que “todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EEUU en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos”, y afirmó que “la respuesta iraní será dolorosa para los enemigos” en caso de una agresión.

Las declaraciones del responsable de Defensa llegan tras varias advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha manifestado en repetidas ocasiones su disposición a lanzar un ataque contra Irán en defensa de los miles de manifestantes que, desde hace dos semanas, protestan en diferentes ciudades de la república islámica que han dejado centenares de muertos.

Juicios rápidos

El jefe del poder judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni Ejei, aseguró que los manifestantes arrestados durante la ola de protestas iniciada el 28 de diciembre tendrán juicios rápidos, según la televisión estatal.

Pese a las detenciones y asesinatos, las protestas contra el régimen de Irán no han cesado (AFP/CAPTURAS)

La promesa llega en un contexto de represión que, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, ha dejado desde cientos hasta varios miles de muertos en el país. El anuncio coincide con la creciente preocupación internacional ante la posible ejecución de Erfan Soltani, un manifestante condenado a muerte por el cargo de “moharebeh” —“guerra contra Dios” en la ley iraní—.

Durante una visita a una prisión, Mohseni Ejei declaró: “Si alguien ha prendido fuego a una persona, la ha decapitado antes de quemar su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente”, según información divulgada por la televisión estatal iraní. También indicó que los tribunales están acelerando los procesos judiciales para quienes permanecen detenidos a raíz de las recientes protestas.

Las protestas en varias ciudades de la república islámica han dejado centenares de civiles muertos en las últimas dos semanas, de acuerdo a fuentes locales (Crédito: Vahid Online)

Las cifras de víctimas mortales y detenidos han mostrado fuertes discrepancias entre las fuentes oficiales iraníes y organizaciones independientes. El grupo HRANA, con sede en Estados Unidos, informa que ha verificado 2.403 muertes de manifestantes, además de 147 personas vinculadas al gobierno, doce menores de edad y nueve civiles no relacionados con las protestas. En total, HRANA documenta 2.571 muertos desde el inicio de la represión. Por su parte, Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, cifra en al menos 734 los fallecidos, pero advierte que el número real podría alcanzar varios miles.