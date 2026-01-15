Disco de Harry Styles 2026: ¿cuánto costará en México y qué merch oficial habrá?

El británico volverá a la música (Zurisaddai González/Infobae)

El regreso de Harry Styles a la música en 2026 ya causa sensación entre sus seguidores mexicanos, quienes buscan conocer cuánto costará su nuevo disco Kiss All The Time. Disco, Occasionally y qué artículos oficiales pueden conseguir desde México.

La tienda oficial de Harry Styles habilitó la preventa internacional de varios productos exclusivos.

Los precios aparecen en dólares canadienses (CAD), y a continuación se muestra el equivalente estimado en pesos mexicanos.

El cantante confirmó la fecha de su próximo disco (Jovani Pérez/Infobae)

¿Cuánto cuesta el disco y la merch oficial de Harry Styles en México?

Estos son los productos principales ofrecidos en la tienda oficial y sus precios:

Limited Edition Smoke Machine Vinyl : $50 CAD (aprox. $650 MXN)

Limited Edition Casebook CD : $41 CAD (aprox. $533 MXN)

Photo Tee + CD Box Set : $57 CAD (aprox. $741 MXN)

Limited Edition Silver Glitter Cassette : $29 CAD (aprox. $377 MXN)

Black Vinyl : $48 CAD (aprox. $624 MXN)

CD estándar : $22 CAD (aprox. $286 MXN)

Limited Edition Kiss Vinyl : $50 CAD (aprox. $650 MXN)

Limited Edition Camera + CD Box Set: $127 CAD (aprox. $1,651 MXN) Este kit se encuentra agotado hasta el cierre de la nota.

Los precios en pesos mexicanos son aproximados y pueden variar según el tipo de cambio y los cargos de importación o envío.

La mercancía de Harry Styles (hstyles.co.uk/Captura de pantalla)

¿Qué merch oficial está disponible del nuevo disco de Harry Styles?

La tienda oficial de Harry Styles ofrece estos artículos de colección:

Vinilos de edición limitada con arte exclusivo.

Casetes en edición especial con acabado glitter.

Box set con camiseta y CD.

Ediciones especiales de CD con presentación tipo casebook.

Playeras con fotografías oficiales del álbum.

El kit especial de cámara y CD, actualmente agotado por alta demanda.

La tienda permite hacer preventas y recibir notificaciones sobre futuras reposiciones para los productos agotados.

¿Cómo comprar el disco y la merch en México?

Las compras de preventa pueden realizarse directamente desde la web oficial del cantante.

El sitio acepta tarjetas bancarias y métodos de pago digitales, y realiza envíos internacionales, incluidos a México. El costo final dependerá del peso del paquete y los aranceles de importación aplicables.