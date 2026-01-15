Disco de Harry Styles 2026: ¿cuánto costará en México y qué merch oficial habrá?

El regreso de Harry Styles a la música en 2026 ya causa sensación entre sus seguidores mexicanos, quienes buscan conocer cuánto costará su nuevo disco Kiss All The Time. Disco, Occasionally y qué artículos oficiales pueden conseguir desde México.
La tienda oficial de Harry Styles habilitó la preventa internacional de varios productos exclusivos.
Los precios aparecen en dólares canadienses (CAD), y a continuación se muestra el equivalente estimado en pesos mexicanos.
¿Cuánto cuesta el disco y la merch oficial de Harry Styles en México?
Estos son los productos principales ofrecidos en la tienda oficial y sus precios:
- Limited Edition Smoke Machine Vinyl: $50 CAD (aprox. $650 MXN)
- Limited Edition Casebook CD: $41 CAD (aprox. $533 MXN)
- Photo Tee + CD Box Set: $57 CAD (aprox. $741 MXN)
- Limited Edition Silver Glitter Cassette: $29 CAD (aprox. $377 MXN)
- Black Vinyl: $48 CAD (aprox. $624 MXN)
- CD estándar: $22 CAD (aprox. $286 MXN)
- Limited Edition Kiss Vinyl: $50 CAD (aprox. $650 MXN)
- Limited Edition Camera + CD Box Set: $127 CAD (aprox. $1,651 MXN) Este kit se encuentra agotado hasta el cierre de la nota.
Los precios en pesos mexicanos son aproximados y pueden variar según el tipo de cambio y los cargos de importación o envío.
¿Qué merch oficial está disponible del nuevo disco de Harry Styles?
La tienda oficial de Harry Styles ofrece estos artículos de colección:
- Vinilos de edición limitada con arte exclusivo.
- Casetes en edición especial con acabado glitter.
- Box set con camiseta y CD.
- Ediciones especiales de CD con presentación tipo casebook.
- Playeras con fotografías oficiales del álbum.
- El kit especial de cámara y CD, actualmente agotado por alta demanda.
La tienda permite hacer preventas y recibir notificaciones sobre futuras reposiciones para los productos agotados.
¿Cómo comprar el disco y la merch en México?
Las compras de preventa pueden realizarse directamente desde la web oficial del cantante.
El sitio acepta tarjetas bancarias y métodos de pago digitales, y realiza envíos internacionales, incluidos a México. El costo final dependerá del peso del paquete y los aranceles de importación aplicables.