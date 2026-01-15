Harry Styles confirma nuevo disco: fecha de estreno oficial en México y cuántas canciones tendrá

El cantante confirmó la fecha de su próximo disco (Jovani Pérez/Infobae)

La expectativa ha crecido entre los seguidores de Harry Styles en México tras días de misterios y mensajes enigmáticos.

Pero este 15 de enero, el cantante británico sorprendió a su audiencia internacionalcon una publicación clave en Instagram, donde escribió: “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”.

Este anuncio confirmó el lanzamiento de un nuevo disco y encendió alertas sobre la posibilidad de una posible gira que incluya México

Harry Styles confirmó su regreso a la música (REUTERS/Shannon Stapleton)

Las pistas que habían encendido las teorías en México

Desde hace unos días, la Ciudad de México se convirtió en el foco de atención para los fans de Harry Styles. Pues apareció un gran cartel cerca del Ángel de la Independencia con la frase “We Belong Together” y el mensaje “Nos vemos pronto”.

El diseño minimalista y la elección del lugar, considerado emblemático, alentaron a la comunidad directioner a especular sobre un posible regreso del artista.

La aparición del mensaje en la capital mexicana no fue un hecho aislado. Formó parte de una campaña internacional que incluyó carteles y frases similares en ciudades como Londres, Roma y São Paulo.

Personas en el mundo encontraron esta misteriosa publicidad (january 13, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton)

La estrategia, caracterizada por el misterio, se complementó con la publicación del video Forever Forever en el canal de YouTube oficial de Styles.

Durante casi tres años, Harry Styles mantuvo silencio tras el cierre de su gira Love On Tour, última vez que visitó el país con dos presentaciones en el entonces Foro Sol en noviembre de 2022. Desde ese momento, el público nacional ha esperado noticias sobre su reencuentro con el exintegrante de One Direction.

El anuncio de Harry Styles y la fecha clave

Los rumores se confirmaron cuando Harry Styles compartió en su cuenta oficial de Instagram el mensaje: “Kiss All The Time. Disco, Occasionally. March 6th.”.

La frase fue interpretada como el anuncio del estreno de su nuevo disco, programado para el 6 de marzo.

El cantante anunció su regreso a la música (Instagram)

Fans reaccionan en redes

Tras el anuncio oficial, usuarios en redes no tardaron en reaccionar al respecto. Estos son algunos de los comentarios que aparecieron en Instagram:

“Gracias, te amo por siempre”

“Ahora sí a empezar bien el año”

“Todo el amor”

“Finalmente está pasando”

¿Cuántas canciones tendrá?

De acuerdo con el sitio oficial de Harry Styles, el álbum que llevará por nombre Kiss All The Time. Disco, Occasionally tendrá 12 canciones.