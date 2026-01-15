Director técnico de Canadá reconoce que fue un error convocar a Marcelo Flores ante Guatemala: ¿por qué?

(Cuartoscuro.com)

La posibilidad de ver a Marcelo Flores con la selección de Canadá tendrá que esperar. El director técnico del combinado canadiense, Jesse Marsch, confirmó que el mediocampista de Tigres no está habilitado para disputar el partido amistoso frente a Guatemala debido a un error en el proceso administrativo relacionado con su cambio de federación.

El encuentro, programado como parte de la preparación del equipo canadiense, no cumple con las condiciones reglamentarias necesarias para que el jugador pueda participar sin haber completado formalmente el trámite ante la FIFA, situación que fue reconocida públicamente por el propio entrenador.

Error en la interpretación del reglamento frena la participación de Flores

(REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

Jesse Marsch explicó que la intención inicial era integrar a Marcelo Flores al plantel bajo la idea de que se trataba de un partido de menor categoría. Sin embargo, posteriormente advirtió que el reglamento no permite su participación, a menos que el encuentro se dispute a puerta cerrada, condición que no aplica para el duelo ante Guatemala.

“Fue mi idea intentar traerlo, pensando hacer esto como si fuera un partido FIFA de menor categoría y, aunque no hiciera el cambio de federación, podríamos tenerlo en el partido contra Guatemala, pero cometí un error y resulta que, independientemente de cómo lo hagamos, a menos que sea a puerta cerrada, no puede jugar. Así que es un poco desafortunado”, reconoció el estratega canadiense.

El partido ante el conjunto dirigido por Luis Fernando Tena, programado para el 17 de enero, se mantiene como un amistoso abierto al público, lo que imposibilita cualquier excepción reglamentaria.

El cambio de federación, requisito pendiente ante la FIFA

(Instagram: @clubtigres)

El principal impedimento para que Flores pueda representar a Canadá es que aún no ha formalizado su cambio de federación ante la FIFA. Aunque nació en Ontario y es elegible para jugar con el combinado de la hoja de maple, el mediocampista tuvo participaciones previas con la Selección Mexicana, lo que obliga a cumplir con el proceso correspondiente.

De acuerdo con el reglamento del organismo rector, el futbolista aún es elegible para realizar el cambio, ya que los tres partidos que disputó con México ocurrieron antes de cumplir 21 años y no se dieron en competencias oficiales como Copas del Mundo o torneos continentales.

No obstante, mientras el trámite no esté concluido, no puede disputar encuentros oficiales ni amistosos abiertos con otra selección.

Pese a la situación, Marsch reiteró que el interés de Canadá por integrar a Flores se mantiene, aunque subrayó que la decisión final corresponde exclusivamente al jugador y a su entorno.

“He conocido a Marcelo y a su familia, y él tiene que tomar una decisión importante, y una decisión familiar, sobre si quiere representar a México o Canadá. Tiene un gran potencial como jugador; creo que sería genial aquí con nosotros en Canadá, pero quiero apoyarlo de la manera correcta para que tome la decisión que le convenga”, señaló el técnico.

Flores destaca con Tigres mientras su futuro internacional se define

(REUTERS/Raquel Cunha)

Mientras el panorama con selecciones permanece en pausa, Marcelo Flores atraviesa un buen momento con Tigres. En el arranque del Clausura 2026, el mediocampista fue protagonista en el debut del conjunto felino, que presentó un once alternativo.

Al minuto 49 abrió el marcador con un disparo dentro del área, y al 77 sentenció el encuentro tras una asistencia de André-Pierre Gignac, definiendo con un tiro cruzado de pierna izquierda.

Marsch destacó que el proceso actual de la selección canadiense forma parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, donde Canadá será anfitrión junto con México y Estados Unidos.

“El 2026 será un año crucial para Canadá y este programa debe estar listo para aprovechar el momento”, afirmó el entrenador.

Nacido el 1 de octubre de 2003 en Ontario, Marcelo Flores se formó futbolísticamente en Inglaterra, dentro de las fuerzas básicas del Arsenal, antes de vincularse con la Selección Mexicana en categorías juveniles.

En 2023 llegó a Tigres en busca de continuidad en la Liga MX y, en noviembre de 2025, ya tuvo un primer acercamiento con Canadá como sparring en amistosos ante Ecuador y Venezuela.

Por ahora, su debut con el combinado canadiense deberá esperar. El error ya fue reconocido, el marco reglamentario está claro y el siguiente paso dependerá tanto del trámite administrativo como de la decisión personal del jugador.