Del aeropuerto a una detención: qué se sabe hoy de la desaparición de Leonardo Escobar, profesor de la Ibero Puebla

El profesor Leonardo Ariel Escobar Barrios, de nacionalidad colombiana y docente de la Ibero Puebla, desapareció tras ser detenido en el aeropuerto de Monterrey. (Redes sociales)

La desaparición de Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico colombiano de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla, ha expuesto una serie de inconsistencias alrededor del caso.

El profesor fue visto por última vez el 2 de enero de 2026 en Apodaca, Nuevo León, luego de haber sido arrestado el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

La falta de registros oficiales y la ausencia de información verificable han provocado protestas de la comunidad universitaria, así como pronunciamientos de instituciones educativas a nivel nacional, quienes hoy exigen la aparición con vida del docente.

Cronología de su desaparición

El colombiano hace parte del cuerpo académico de la Universidad Iberoamericana Puebla - créditos Facebook | IBERO Puebla / Facebook

De acuerdo con versiones recogidas por medios locales y las versiones de oficiales de la Universidad Iberoamericana Puebla y el Sistema Universitario Jesuita (SUJ), el profesor Leonardo Ariel Escobar Barrios fue detenido en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, cuando el académico, de 42 años y nacionalidad colombiana, regresaba de pasar las fiestas decembrinas con su familia en Barranquilla, Colombia.

Al arribar a México, fue interceptado por la Guardia Nacional después de pasar el filtro del Instituto Nacional de Migración (INM), a raíz de un altercado que derivó en una detención administrativa.

El fiscal general de justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó ante medios la existencia de la detención y aseguró que el profesor fue liberado el 2 de enero.

Las autoridades señalaron que tras su liberación, el profesor salió del municipio de Apodaca y regresó al aeropuerto con otra ropa. Sin embargo, su maleta apareció como objeto perdido en la terminal. Desde ese momento, los teléfonos del profesor dejaron de emitir señal y no se han reportado nuevas pistas sobre su ubicación.

Ni el Registro Nacional de Detenciones ni los reportes de la comisaría local contienen constancia oficial del ingreso o salida del académico, como denunció el rector de la Ibero Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, en entrevista con El Sol de Puebla.

La última comunicación conocida de Escobar Barrios fue un mensaje de WhatsApp enviado a su pareja sentimental y a su hermana la mañana del 2 de enero. La universidad recibió el aviso de su desaparición el 6 de enero, cuando la pareja del profesor, desde Baja California, preguntó si se había presentado a trabajar.

Movilización universitaria

Leonardo Escobar, académico de la Ibero Puebla, desapareció el 2 de enero tras ser detenido en Apodaca, Nuevo León. La comunidad universitaria se une para exigir a las autoridades su presentación con vida y respuestas claras. (Facebook: Ibero Puebla)

La desaparición de Leonardo Escobar ha movilizado a la comunidad universitaria en Puebla y en otras entidades. La Universidad Iberoamericana Puebla ha convocado a una movilización en el Ágora universitaria este viernes 16 de enero para exigir la aparición con vida del académico.

En un comunicado difundido, la institución llamó a estudiantes, docentes y trabajadores a unirse solidariamente y a elaborar mensajes de exigencia y consignas que acompañen el reclamo colectivo por verdad y justicia.

El Sistema Universitario Jesuita difundió un pronunciamiento dirigido a los tres niveles de gobierno para exigir información precisa y verificable sobre la detención y paradero del docente. En el documento, el SUJ advirtió sobre las inconsistencias y la ausencia de información clara: “La ausencia de información verificable impide conocer su paradero y establecer responsabilidades claras de las autoridades involucradas”.

Diversas instituciones del sistema jesuita, como la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana León, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y el Instituto Superior Intercultural Ayuuk, refrendaron su disposición a colaborar en la búsqueda y a exigir transparencia a las autoridades responsables.

(Ibero Puebla)

La embajada de Colombia en México también fue notificada y participa en la coordinación de acciones para la localización del académico.

La Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla brinda acompañamiento jurídico a la familia del profesor. Su director, Simón Hernández León, viajó a Nuevo León para apoyar personalmente a la pareja del docente durante las diligencias. El rector de la universidad ha manifestado que, de no haber avances, se solicitará la intervención de organismos internacionales de derechos humanos.

¿Quién es Leonardo Escobar?

Leonardo Ariel Escobar Barrios es doctor en Letras y fue contratado en mayo de 2025 para integrarse al área de Publicaciones de la Ibero Puebla, donde estaba encargado de la parte editorial de la revista y de los libros institucionales.

Leonardo Ariel Escobar Barrios, ficha de búsqueda.

Su ficha de búsqueda, activada por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía de Nuevo León, detalla que mide 1,75 metros, es de complexión delgada, tiene cabello negro, corto y rizado, ojos café oscuro y tez morena clara.

Como señas particulares se describe una cicatriz en la parte superior del glúteo derecho, un lunar en la mejilla derecha a la altura de la nariz y una pequeña verruga en la nariz.

Las autoridades han emitido los números de contacto 55 1309 9024 y 800 028 7783, así como el correo controldegestioncnb@segob.gob.mx, para recibir cualquier información sobre el paradero del profesor.