Cómo evitar las líneas de expresión bajo los ojos: consejos sencillos y efectivos

La piel del contorno de ojos es más frágil y propensa a líneas de expresión debido a su falta de glándulas sebáceas y aceites naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los casos, la líneas de expresión bajo los ojos suelen alarmar a quienes buscan mantener una apariencia joven. Sin embargo, es importante saber que es la piel de esta zona es especialmente frágil y, por su naturaleza delicada, suele ser la primera en mostrar signos de flacidez y sequedad.

A diferencia de otras partes del rostro, el contorno de los ojos carece de glándulas sebáceas, por lo que resulta mucho más vulnerable frente a factores externos como la radiación solar, la contaminación ambiental y el estrés cotidiano.

La ausencia de suficientes aceites naturales facilita la aparición de arrugas y pequeños pliegues, los que pueden profundizarse si no se adoptan cuidados específicos.

Las arrugas y pliegues bajo los ojos aparecen antes por la exposición al sol, la contaminación ambiental y el estrés cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutinas y productos recomendados para el contorno ocular

El farmacéutico Sergio Alonso Castrillejo, subrayó para Mejor con Salud la necesidad de aplicar cremas exclusivas para el contorno de ojos. Entre los ingredientes más eficaces, destacan el ácido hialurónico, la cafeína y el colágeno, componentes que aportan elasticidad y mantienen la hidratación.

En caso de buscar potenciar los efectos de los productos, se aconseja emplear el dedo anular y masajear la zona. El movimiento suave facilitará la absorción de los activos y evitará la agresión mecánica.

Asimismo, la constancia es un punto clave, por lo que usar productos adecuados diariamente y evitar cremas demasiado densas ayudan a conservar una mirada luminosa.

El masaje suave con el dedo anular favorece una mejor absorción de productos y evita la agresión mecánica en la zona de los ojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el uso de productos no lo es todo, el mismo artículo advierte sobre los riesgos del maquillaje mal empleado. Dormir sin desmaquillar impide la correcta oxigenación de la piel y puede provocar ojeras, oscurecimiento y arrugas prematuras.

Consejos fundamentales para el cuidado diario

Elegir productos formulados específicamente para el contorno de ojos.

Aplicar las cremas con el dedo anular, realizando movimientos suaves.

Usar mascarillas o parches de hidrogel una o dos veces por semana para hidratación intensiva.

Guardar los parches en la nevera para un efecto frío descongestionante.

Complementar con remedios naturales, como rodajas de pepino o gel de aloe vera, para recuperar la frescura puntualmente.

Unos pequeños gestos diarios, como aplicar cremas suaves y cuidar la limpieza, marcan la diferencia frente a la sequedad y los signos de cansancio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protección solar y limpieza: aliados clave contra las arrugas

La exposición solar representa uno de los principales riesgos para la integridad de la piel bajo los ojos. El uso diario de cremas con protección solar es imprescindible, incluso en días nublados, para evitar el envejecimiento prematuro y disminuir el riesgo de cáncer cutáneo en esta área tan sensible.

Debido a que la limpieza adecuada resulta igual de fundamental, se aconseja optar por desmaquillantes bifásicos o fórmulas hipoalergénicas diseñadas para ojos sensibles, aplicados siempre con movimientos delicados. Para retirar el rímel a prueba de agua, los aceites ligeros como el de almendras o jojoba ofrecen buenos resultados sin dañar la piel.

La protección solar y la limpieza adecuada son claves para una mirada saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones adicionales para una mirada descansada

Emplear limpiadores suaves, evitando frotar o pellizcar la piel.

Eliminar el maquillaje cada noche para favorecer la oxigenación y la regeneración.

Utilizar aceites naturales, como el de coco, almendras u oliva, como alternativa para desmaquillar.

Proteger el contorno de los ojos con gafas de sol y sombreros para minimizar la exposición directa.

La suma de pequeños cuidados diarios puede atenuar visiblemente las arrugas finas y conservar una mirada fresca a lo largo del tiempo.