México

Aurora lleva a cines su show más importante en México: preventa, fecha de estreno y lo que debes saber

La artista noruega anunció su documental musical a través de redes sociales

Aurora se presentará en la
Aurora se presentará en la Gran Carpa de Corferias este miercoles 6 de noviembre - crédito @frenchcrow/@auroramusic/Instagram

La artista noruega AURORA anunció que su histórico concierto en Ciudad de México será llevado a la pantalla grande.

La película, que reúne el espectáculo realizado en el país y la experiencia de sus seguidores, confirma el impacto que la cantante ha tenido en México.

En palabras de la propia intérprete: “En 2024 hice el show en solitario más grande de toda mi carrera en México. Sabíamos que iba a ser especial, así que decidimos hacer una película sobre ello. Con todos nosotros y con todos ustedes”.

La cantante noruega estrenará un
La cantante noruega estrenará un documental musical (IG auroramusic)

Detalles del estreno: cuándo, dónde

A continuación te decimos todo lo que debes saber para que no te pierdas este filme:

  • Título del filme: “What Happened To The Earth? Live in Mexico City”
  • Fecha de estreno: 4 de marzo, en cines de todo el mundo por tiempo limitado
  • Preventas: A partir del 22 de enero

Hasta el momento se desconoce en qué cines de México estará disponible, sin embargo, se detalla que en el sitio auroraincinemas.com se dará la información.

La cantante noruega hizo un
La cantante noruega hizo un anuncio (Instagram)

¿Quién es AURORA y cuál es su vínculo con México?

Aurora Aksnes, conocida artísticamente como AURORA, es una cantante, compositora y productora nacida en Stavanger, Noruega.

Su propuesta musical fusiona el pop electrónico y el folk, reconocida por su voz etérea y letras profundas. Desde el lanzamiento de su EP debut “Running with the Wolves” en 2015, la artista ha consolidado una base de seguidores global, destacando por su presencia escénica y su activismo en temas ambientales y sociales.

La cantante noruega estrenará un
La cantante noruega estrenará un documental musical (IG auroramusic)

En 2021, la relación de AURORA con el público mexicano sumó un episodio particular durante un festival de rock en Ciudad de México.

Una fanática arrojó un peluche del Dr. Simi al escenario, tradición que más tarde se replicó con figuras internacionales como Lady Gaga y Rosalía.

El peluche del Dr Simi
El peluche del Dr Simi se ha convertido en una tradición dentro de los conciertos nacionales e internacionales donde un mexicano pisa el terreno, pero la historia de éstos es bastante peculiar (Foto: Infobae México)

Según reportes, estos muñecos —lanzados desde la grada— han sido bien recibidos por algunos artistas, mientras que otros los han regresado al público. El gesto se ha convertido en una costumbre en conciertos de alto perfil celebrados en México.

El fenómeno de los peluches Dr. Simi ha trascendido fronteras y géneros musicales, involucrando a bandas como Coldplay, The Strokes, The Killers, Franz Ferdinand y Iron Maiden.

AURORA ha destacado como la primera artista en recibir este gesto en México, lo que refuerza el vínculo especial entre la cantante y su audiencia local.

