México

Tren Ligero Texcoco–La Paz: presentan ruta oficial, estaciones y tiempos de traslado para conectar con la Línea A del Metro CDMX

La Semov Edomex confirmó la realización de esta obra para mejorar la movilidad como parte del Plan Integral para el Oriente del estado

Gobierno del Edomex presentó oficialmente
Gobierno del Edomex presentó oficialmente la ruta del Tren Texcoco - La Paz (X/@LaSEMOVI)

La Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México (Semov Edomex) presentó de manera oficial la obra del Tren Ligero Texcoco - La Paz. A través de sus canales en redes sociales compartieron detalles de cómo será la ruta, las estaciones que tendrá y los beneficios del nuevo servicio de transporte ferroviario.

Uno de los puntos importantes de esta obra es que permitirá la conexión con el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México, la terminal La Paz llegará a la Línea A del Metro CDMX, lo que facilitará la movilidad en el oriente de la capital y el Edomex.

La construcción del Tren Ligero Texcoco está dentro del Plan Colibri, enfocado en incorporar transporte masivo, además, la obra también forma parte del Plan Integral de la zona oriente del Estado de México, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Semov Edomex dio a conocer la ruta oficial del Tren Ligero Texcoco - La Paz que conectará con la Línea A del Metro CDMX.

Así será el Tren Ligero Texcoco - La Paz

De acuerdo con la Semov Edomex, la ruta del Tren Texcoco - La Paz comprenderá 21 kilómetros desde la terminal La Paz de la Línea A del Metro CDMX hasta Texcoco Centro, zona en donde terminará el recorrido. Pasará por puntos importantes como la Central de abastos, Universidad de Chapingo, la carretera Lechería -Texcoco; se pretende que la terminal se construya en la antigua estación del tren en Texcoco.

De acuerdo con los estudios realizados, la línea transportará ciento 27 mil pasajeros al día y el servicio convivirá con el de carga, por lo que la operación será mixta.

Así será el Tren Ligero
Así será el Tren Ligero Texcoco - La Paz en el Edomex (X/ @SEMOV_Edomex)

Por otra parte, las autoridades agregaron que: "El sistema contará con doce estaciones: diez intermedias y dos terminales, y operará con infraestructura ferroviaria especializada en energía, señalización, comunicaciones y seguridad, supervisada desde un centro de control que regula su operación".

Estaciones del Tren Ligero Texcoco - Paz

Las autoridades calcularon que el tiempo de recorrido total será de 30 minutos, lo que representa una reducción de cuarenta minutos contra el tiempo actual. Además, los trenes operarán a una velocidad comercial de 41 kilómetros/hora, con una velocidad máxima de 80 kilómetros/hora.

En total serán 10 estaciones y dos terminales, las cuales son:

  • La Paz
  • Los Reyes
  • La Magdalena
  • Conalep Los Reyes
  • Francisco Villa
  • Piedras Negras
  • Central de Abastos
  • Puerta Texcoco
  • Centro Cultural Bicentenario
  • San Bernardino
  • Autónoma Chapingo
  • Texcoco
Estas son las estaciones del
Estas son las estaciones del Tren Ligero La Paz - Texcoco (X/ @SEMOV_Edomex)

La confirmación de la construcción del Tren Ligero entre Texcoco y La Paz marca un avance significativo en la movilidad regional. El proyecto, delineado por la Semov, forma parte de la Estrategia de Movilidad Eléctrica del Estado de México (EMEEM) y cuenta con una proyección de finalización para 2027, cuando se espera que el nuevo sistema comience a operar y beneficie a miles de usuarios del oriente mexiquense.

