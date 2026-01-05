Tren Ligero Texcoco - La Paz: denuncian supuestos desalojos por el derecho de vía para la construcción del proyecto

Gobierno Edomex iniciará la construcción del Tren Ligero Texcoco - Edomex (X/@STECDMX)

El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM) junto con la Secretaría de Movilidad (Semov) están por iniciar la construcción del Tren Ligero Texcoco - La Paz, que busca establecer una conexión directa entre la región oriente del Estado y la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Semov Edomex en julio de 2025 inició el proceso con la publicación de la licitación nacional LP-SITRAMYTEM-GIDEM-11-2025. De acuerdo con los datos oficiales, el cronograma proyecta la culminación de la obra para 2027, lo que representa un avance sustancial en la infraestructura de transporte para municipios como Texcoco, Chicoloapan, Chimalhuacán y La Paz.

A finales de diciembre de 2025, pobladores cercanos a la zona por donde pasará la vía del Tren Ligero Edomex denunciaron supuestas notificaciones de desalojos por el derecho de vía, principalmente en el municipio de Chicoloapan. De acuerdo con lo que circuló en redes sociales, las personas denunciaron que deben desalojar los terrenos por donde pasará la vía del tren.

Denuncian supuestos desalojos por el derecho de vía para el Tren Ligero Texcoco - La Paz

Denuncian en redes sociales supuestos desalojos en Chicoloapan Edomex para el Tren Ligero Texcoco - La Paz (X/ @SntVTC)

La cuenta @SntVTC (SNT Movilidad Urbana) compartió imágenes del supuesto documento que recibieron los pobladores de Chicoloapan, en el documento se lee que les solicitan desalojar sus construcciones instaladas sobre el derecho de vía del proyecto del Tren Ligero La Paz. Los pobladores afectados habrían recibido 10 días para desalojar la zona, de lo contrario el municipio actuaría conforme ley para establecer multas o la realización de maniobras para el retiro de las instalaciones ambulantes.

Hasta el momento, el gobierno del Estado de México no ha compartido alguna postura al respecto de la situación que denunciaron en redes sociales, tampoco se conoce detalles sobre el inicio de la obra civil para la construcción del tren. Por su parte, autoridades del municipio no han externado algún comunicado sobre el desalojo de terrenos para la realización de la obra de movilidad.

El gobierno del Estado de México inicia proceso formal para el Tren Ligero Texcoco - La Paz

Las autoridades mexiquenses confirmaron la construcción del Tren Ligero que irá de Texcoco a La Paz. Por medio del documento ESTRATEGIA DE MOVILIDAD ELÉCTRICA DEL ESTADO DE MÉXICO (EMEEM), presentado recientemente por la Semov, se especifica que la primera fase comprende estudios de ingeniería, oferta-demanda y análisis costo-beneficio.

Avanza estudios y planeación para la construcción del Tren Ligero Texcoco (SEMOV EDOMEX)

Estos procesos técnicos se desarrollan entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2025, periodo en el que se invertirán seis millones de pesos (MXN $6.000.000). Tras la conclusión de estos estudios, está previsto que durante 2026 arranquen las obras civiles y la compra de materiales requeridos para el avance del proyecto ferroviario.

El presidente municipal de Chicoloapan, Javier Mendoza, confirmó a través de una comunicación difundida en redes sociales la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para liberar las vías necesarias para el nuevo transporte, así como para otros planes de movilidad en la zona del puente de Piedras Negras. Sobre el proceso, Mendoza declaró:

“Este viernes iniciamos el día con la Mesa de Paz en su formato de Movilidad y Contingencia, en coordinación con los tres órdenes de gobierno. Avanzamos en la liberación de vías para la construcción del Tren Ligero La Paz - Texcoco y proyectos de movilidad en el puente de Piedras Negras. ¡Seguimos trabajando por una movilidad segura y eficiente!“.

Publicaron la licitación del Tren Texcoco - La Paz (X/ @SntVTC)

El SITRAMyTEM (Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México) asume la responsabilidad de diseminar los avances de la etapa inicial y la información sobre el desarrollo técnico del proyecto. La expectativa de la Secretaría de Movilidad del Estado de México es que la obra requiera aproximadamente dos años desde el término de la etapa de estudios para su finalización. Así, se estima que el Tren Ligero Texcoco - La Paz esté plenamente operativo en 2027.