Tren Ligero Texcoco - La Paz: así avanza el proyecto para conectar el Edomex con la Línea A del Metro CDMX

La Secretaría de Movilidad mexiquense ya inició los estudios para la construcción de esta ruta

Avanza proyecto del Tren Ligero Texcoco - La Paz ( Cuartoscuro)

Uno de los proyectos que está por iniciar la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) es el Tren Ligero Texcoco - La Paz, esta ruta se convertirá en la segunda línea de este tipo de transporte ferroviario en la Ciudad de México, lo destacable de la obra es que conectará con el Estado de México.

Las autoridades pretenden que el servicio del Tren Ligero conecte con la operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), enlazará el servicio de la Línea A en la estación La Paz. Fue en julio de 2025 cuando las autoridades mexiquenses compartieron información oficial sobre la licitación del proyecto de movilidad.

En días recientes, las autoridades dieron a conocer el documento ESTRATEGIA DE MOVILIDAD ELÉCTRICA DEL ESTADO DE MÉXICO (EMEEM) en el que se describe detalles del avance de la planeación para la construcción del Tren Ligero Texcoco.

El Tren Ligero Texcoco llegará a La Paz de la Línea A del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

¿Qué ha pasado con el proyecto del Tren Ligero Texcoco - La Paz?

A través de redes sociales, el presidente municipal de Chicoloapan, Javier Mendoza, explicó que sostuvo una reunión con personal de la Semov para la liberación de vías por donde pasará esta ruta de transporte público.

"Este viernes iniciamos el día con la Mesa de Paz en su formato de Movilidad y Contingencia, en coordinación con los tres órdenes de gobierno. Avanzamos en la liberación de vías para la construcción del Tren Ligero La Paz - Texcoco y proyectos de movilidad en el puente de Piedras Negras. ¡Seguimos trabajando por una movilidad segura y eficiente!“, precisó.

Por otra parte, el documento compartido por la Semov detalla que actualmente siguen los estudios de ingeniería, así como de oferta-demanda y costo beneficio, se espera que en diciembre de 2025 concluya esta etapa. De acuerdo con las autoridades, proyectaron que el proyecto tome alrededor de dos años para su realización y conclusión, así que en 2027 la obra estaría terminada.

Avanza estudios y planeación para la construcción del Tren Ligero Texcoco (SEMOV EDOMEX)

Inician estudios para Tren Ligero Texcoco - La Paz que conectará Edomex con CDMX

El avance en la infraestructura de transporte público en el Estado de México toma un nuevo impulso con la confirmación de la construcción de un Tren Ligero que unirá Texcoco y La Paz, integrando a su vez la red con la Línea A del Metro de la Ciudad de México.

Este proyecto, presentado como parte del Programa Integral para el Oriente del Estado de México, fue detallado por la Secretaría de Movilidad del Edomex (Semov Edomex), que ha dado a conocer los primeros pasos formales para su realización.La publicación de la licitación nacional, identificada con el número LP-SITRAMYTEM-GIDEM-11-2025, marca el inicio del proceso para materializar el Tren Ligero Texcoco - La Paz.

El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM) ha sido el encargado de difundir los pormenores de esta primera etapa, que se centrará en los estudios técnicos y de viabilidad necesarios para la obra.El objetivo central de este nuevo sistema de transporte es beneficiar a los habitantes de Texcoco, Chicoloapan, Chimalhuacán y La Paz, municipios que se verán favorecidos por una conexión directa con la Línea A del Metro CDMX.

El presidente municipal de Chicoloapan aseguró que trabajan en la liberación de vías para el Tren Ligero Texcoco (FB/ Javier Mendoza)

Según la licitación publicada por las autoridades mexiquenses, el proyecto denominado “Estudios de oferta y demanda, Ingenierías Básicas y Análisis Costo Beneficio del Tren Ligero Texcoco - La Paz” contempla que la primera fase, correspondiente al análisis de la zona por donde circulará el tren, se inicie este mismo año.

El SITRAMyTEM ha precisado que el 1 de agosto de 2025 se dará inicio a los estudios de oferta y demanda, así como a la elaboración de la ingeniería conceptual y el análisis costo-beneficio de la obra. Esta etapa tendrá una duración de cuatro meses, extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2025. Al término de este periodo, se prevé que en 2026 puedan arrancar las primeras obras civiles y la adquisición de materiales necesarios para la construcción del tren. La inversión destinada a los estudios del Tren Ligero Texcoco - La Paz asciende a seis millones de pesos (MXN $6.000.000), según precisaron las autoridades responsables del proyecto.

