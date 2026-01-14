Sheinbaum felicita a estudiante del Conalep de Veracruz por ganar concurso de IA y robótica: “nos vamos a reunir con ella”

Este miércoles en La Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el mérito de la joven veracruzana Valeria Palacios Cruz por obtener la Medalla Mundial de la Educación 2025, un prestigioso premio global otorgado por Fundación HP:

“Es egresada del Conalep y del Tecnológico Nacional de México, dos instituciones públicas del país. Ella ganó un concurso en inteligencia artificial, robótica, desarrollo de drones para mejorar el ambiente y todo alrededor de su comunidad en Veracruz. Ya pronto nos vamos a reunir con ella. Muchas felicidades”.

