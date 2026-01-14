Gobierno de Sheinbaum aumenta meta de programa Vivienda para el Bienestar de 1 millón a casi 2 millones

La administración de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció un incremento en la meta del programa Vivienda para el Bienestar para el 2026, con el objetivo de beneficiar a cerca de 8 millones de familias en todo el país.

El plan contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas al final del sexenio, acompañada de acciones de regularización de predios y entrega de apoyos de mejoramiento habitacional.

Durante su conferencia, Sheinbaum subrayó que el programa está dirigido principalmente a familias con menores ingresos, quienes históricamente han enfrentado dificultades para acceder a una vivienda propia.

De acuerdo con la mandataria, el principio rector es que “el acceso a la vivienda es un derecho del pueblo de México”. En 2025 se formalizó la construcción de 400 mil viviendas y para 2026 se prevé la edificación de otras 400 mil, enfocadas en familias que perciben entre uno y dos salarios mínimos.

Crédito: Presidencia

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en 2025 se rebasó la meta anual al formalizar la construcción de 393 mil 686 viviendas, lo que representa el 102 por ciento de lo planeado. Esto permitirá otorgar un hogar a más de 1.4 millones de personas.

También se entregaron 420 mil apoyos de mejoramiento de vivienda, alcanzando el 104 por ciento de la meta y beneficiando a 1.5 millones de personas. En materia de certeza jurídica, se entregaron más de 270 mil documentos y cancelaciones de hipotecas, brindando seguridad patrimonial a más de 970 mil personas.

Avances de Infonavit, Fovissste y Conavi para la vivienda

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, señaló que el avance en la meta sexenal es del 27 por ciento, con 319 mil 467 viviendas contratadas hasta el 9 de enero de 2026. Se prevé alcanzar 396 mil 210 viviendas para el cierre de 2026, dejando 500 mil viviendas pendientes entre 2027 y 2030.

Además, Infonavit reestructuró y saneó 4.8 millones de créditos impagables al 31 de diciembre de 2025, de los cuales 261 mil 406 fueron liquidados, un millón 147 mil 824 reestructurados con reducción de saldo inmediata y 3 millones 446 mil 822 con ajuste de tasas y otros beneficios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), la vocal ejecutiva Jabnely Maldonado Meza detalló que en 2026 se otorgarán 42 mil 768 financiamientos, 30 mil 796 préstamos hipotecarios y 11 mil acciones de vivienda mediante distintos programas. Se construirán 20 mil viviendas en 26 predios ubicados en 15 entidades federativas.

El gobierno federal ha puesto en marcha una reserva territorial para la construcción de más de 900 mil viviendas y avanza en la regularización de más de 600 mil predios a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).

(Foto: Presidencia)

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), encabezada por Rodrigo Chávez Contreras, mantiene en proceso 86 mil viviendas, de las cuales 49 mil 339 ya están en obra y 33 mil 158 en trabajos preliminares. Se prevé que el 20 por ciento de estas viviendas se destinen a renta para jóvenes.

“Con el programa de Vivienda para el Bienestar al menos se van a beneficiar cerca de 8 millones de familias en el país, las que menos tienen, las familias que de otra manera no tendrían acceso a la propiedad de una vivienda”, afirmó Sheinbaum durante la presentación oficial del avance del programa.