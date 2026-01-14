México

Resultados Lotería Nacional del Sorteo Mayor 3997 de hoy 13 de enero 2026: Premio mayor y números ganadores

Los ganadores pueden acudir al edificio de la Lotería Nacional o a los centros de venta autorizados para cobrar sus cachitos hasta sesenta días posteriores al anuncio oficial

Los números ganadores del Sorteo
Los números ganadores del Sorteo Mayor de este martes 13 de enero de 2026. (Lotería Nacional)

Cada martes a las 20:00 horas (hora del centro del país), la Lotería Nacional de México realiza el Sorteo Mayor, uno de los juegos de azar más emblemáticos del país, cuyo premio principal asciende a 21 millones de pesos repartidos en tres series.

En esta ocasión, la edición del billete de la lotería de este sorteo del martes 13 de enero de 2026, rinde homenaje a “La Feria de Chilpancingo Navidad y Año Nuevo” reconocida como la feria más antigua de México y la máxima fiesta del Estado de Guerrero.

Resultados Sorteo Mayor martes 13 de enero de 2026

  • Premio mayor de 21 millones de pesos: 26522
  • Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 29727
  • Premio mayor de 900 mil pesos: 28988
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 49077
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 47464
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 32879
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 36662
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 27860
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 34539
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 46934
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 32069
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 52134

Reintegros: 2, 7 y 8.

¿Cómo funciona este sorteo?

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

El Sorteo Mayor utiliza 60,000 números (billetes) numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos). El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

  • Cachito: $30 MXN.
  • Serie (20 cachitos): $600 MXN.
  • Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.
Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

