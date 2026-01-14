Receta de lentejas con queso feta: un platillo rico en proteína vegetal que ayuda a incrementar tu masa muscular

Este guiso de lentejas aporta proteínas, fibras y sabor con el toque cremoso y salado del queso feta en cubos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Qué gran elección! Las lentejas con queso feta son un plato que fusiona la tradición de las legumbres. Se trata de un platillo arraigado en la cocina argentina y mediterránea, que es ideal para quienes buscan un platillo rico en proteína vegetal.

Este plato es ideal para quienes buscan una comida reconfortante y nutritiva, perfecta para los días frescos o como una opción vegetariana deliciosa.

Esta receta combina ambas tradiciones en un plato fácil de preparar, lleno de sabor, proteínas y fibras. Es ideal para compartir en familia, llevar en vianda o servir como entrada caliente en una cena con amigos.

La receta de lentejas con queso feta une lo mejor de la cocina argentina y mediterránea, ideal para vegetarianos y días fríos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de lentejas con queso feta

La preparación de las lentejas con queso feta comienza cocinando las lentejas en una base de vegetales sofritos, que pueden incluir cebolla, ajo, zanahoria y apio.

Una vez que las lentejas están tiernas, se incorporan tomates y condimentos para potenciar el sabor. El toque final lo da el queso feta, que se añade en cubos justo antes de servir, logrando un contraste cremoso y ligeramente ácido que realza el plato.

Esta receta es versátil y admite variaciones ya que puedes añadir espinaca fresca, cambiar el feta por queso de cabra, o incorporar hierbas como el perejil o el cilantro.

Tiempo de preparación

La receta de lentejas con queso feta lleva aproximadamente 1 hora en total:

Preparación de ingredientes y corte de vegetales: 10 minutos.

Cocción de las lentejas y el sofrito: 35-40 minutos.

Terminado y armado del plato con queso feta: 5 minutos.

Ingredientes

1- 400 g de lentejas secas (o 800 g de lentejas cocidas)

2- 1 cebolla grande

3- 2 dientes de ajo

4- 1 zanahoria

5- 1 rama de apio

6- 2 tomates perita o 1 lata de tomate triturado (400 g)

7- 150 g de queso feta

8- 2 cucharadas de aceite de oliva

9- 1 hoja de laurel

10- 1 cucharadita de pimentón dulce

11- Sal y pimienta a gusto

12- 1 litro de caldo de verduras (o agua)

13- 1 puñado de perejil fresco (opcional)

Cómo hacer lentejas con queso feta, paso a paso

1- Si usas lentejas secas, enjuagalas y ponelas en remojo por al menos 4 horas o durante la noche. Luego, escurrelas.

2- Pica la cebolla, el ajo, la zanahoria y el apio en cubos pequeños.

3- En una olla grande, calienta el aceite de oliva, la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.

4- Agrega la zanahoria, el apio y el laurel, cocinando unos minutos más.

5- Suma las lentejas, mezclá y cubre con el caldo o agua.

6- Cocina a fuego medio, tapado, por 25-30 minutos (o hasta que las lentejas estén tiernas), removiendo de vez en cuando y agregando líquido si es necesario.

7- Añade el tomate triturado, el pimentón, sal y pimienta. Cocina 10 minutos más para que los sabores se integren.

8- Rectifica la sazón, retirando la hoja de laurel al final de la cocción.

9- Sirve las lentejas calientes en platos hondos y corona cada porción con cubos de queso feta y perejil fresco picado.

Platillo de lentejas acompañado con queso feta y aguacate, preparado con ingredientes frescos, ideal para una alimentación equilibrada diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esta cantidad de ingredientes, la receta rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de lentejas con queso feta contiene aproximadamente:

Calorías: 370

Grasas: 12 g

Grasas saturadas: 5 g

Carbohidratos: 42 g

Azúcares: 6 g

Proteínas: 20 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las lentejas con queso feta se pueden conservar en la heladera por hasta 4 días, en un recipiente hermético. Se recomienda añadir el queso feta justo antes de servir, para que mantenga su textura y frescura.

El plato se conserva hasta cuatro días en la heladera, siempre añadiendo el queso feta fresco justo antes de servir.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta es una opción excelente para quienes buscan comidas reconfortantes, nutritivas y llenas de sabor, sin complicaciones.