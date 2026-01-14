Explosión de una pipa de gas LP en la autopista México-Querétaro causa cierre hacia la CDMX

Testigos han compartido el momento del incendio en redes sociales. Crédito: Redes sociales

La noche de este martes 13 de enero de 2026 se registró un accidente que derivó en la explosión e incendio de una pipa que transportaba gas LP sobre la carretera federal México-Querétaro a la altura del kilometro 80.

El hecho fue confirmado por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) mediante sus canales oficiales.

Según el reporte oficial emitido por la institución, personal especializado de la dependencia, junto con Bomberos y la Guardia Nacional se encuentra interviniendo en el sitio para atender las consecuencias del accidente y restablecer la circulación en ambos sentidos.

El informe detalla que hacia la Ciudad de México permanece el cierre por limpieza, mientras que hacia Querétaro el paso se habilitó con reducción de carriles y tránsito lento.

Según reportes de medios locales, el accidente habría ocurrido entre los límites de Jilotepec y Tepeji del Río, correspondientes al Estado de México e Hidalgo.

Instituciones médicas se mantienen al pendiente

Hasta el momento no se reportan víctimas derivadas del accidente ocurrido en el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro. Sin embargo, la cuenta oficial del IMSS Edomex Oriente informó que se activó el protocolo de atención para emergencias viales, lo que implica que el personal médico, de enfermería y administrativo se encuentra preparado para recibir pacientes en caso de que sea necesario.

Sitio exacto del accidente donde explotó y se incendió la pipa de gas LP. Crédito: Captura de Google Maps.

El instituto estaría en constante comunicación con las autoridades que coordinan las labores en la zona, con el objetivo de brindar atención oportuna en caso de requerirse el traslado de personas lesionadas a alguna unidad médica.

Accidentes recientes relacionados con pipas de gas LP

En septiembre de 2025, una pipa que transportaba gas LP explotó en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Tras las investigaciones, la Fiscalía capitalina concluyó que el accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control al tomar una curva, lo que generó el impacto contra los muros de contención y la posterior fractura del tanque, provocando una fuga masiva de gas y un incendio de gran magnitud.

fotografía del accidente.

El saldo fue de 32 personas fallecidas, incluido el operador de la unidad, y 63 personas lesionadas.

Además, 42 familias y negocios resultaron afectados por daños materiales directos.

Las investigaciones descartaron fallas en la vía, problemas mecánicos en el vehículo y factores externos, señalando como causa principal el exceso de velocidad y la falta de capacitación del conductor para operar vehículos con materiales peligrosos.

La empresa operadora asumió compromisos para la reparación de los daños y participó en procesos de mediación con las autoridades. Entre las irregularidades detectadas, se encontraron deficiencias en la capacitación del operador, en la supervisión de jornadas laborales y en los protocolos para manejo de emergencias y fugas de gas LP.