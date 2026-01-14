México

Explosión de una pipa de gas LP en la autopista México-Querétaro causa cierre hacia la CDMX

Hasta el momento no hay reportes de víctimas mortales

Testigos han compartido el momento
Crédito: Redes sociales

La noche de este martes 13 de enero de 2026 se registró un accidente que derivó en la explosión e incendio de una pipa que transportaba gas LP sobre la carretera federal México-Querétaro a la altura del kilometro 80.

El hecho fue confirmado por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) mediante sus canales oficiales.

Según el reporte oficial emitido por la institución, personal especializado de la dependencia, junto con Bomberos y la Guardia Nacional se encuentra interviniendo en el sitio para atender las consecuencias del accidente y restablecer la circulación en ambos sentidos.

El informe detalla que hacia la Ciudad de México permanece el cierre por limpieza, mientras que hacia Querétaro el paso se habilitó con reducción de carriles y tránsito lento.

Según reportes de medios locales, el accidente habría ocurrido entre los límites de Jilotepec y Tepeji del Río, correspondientes al Estado de México e Hidalgo.

Instituciones médicas se mantienen al pendiente

Hasta el momento no se reportan víctimas derivadas del accidente ocurrido en el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro. Sin embargo, la cuenta oficial del IMSS Edomex Oriente informó que se activó el protocolo de atención para emergencias viales, lo que implica que el personal médico, de enfermería y administrativo se encuentra preparado para recibir pacientes en caso de que sea necesario.

Sitio exacto del accidente donde
Crédito: Captura de Google Maps.

El instituto estaría en constante comunicación con las autoridades que coordinan las labores en la zona, con el objetivo de brindar atención oportuna en caso de requerirse el traslado de personas lesionadas a alguna unidad médica.

Accidentes recientes relacionados con pipas de gas LP

En septiembre de 2025, una pipa que transportaba gas LP explotó en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Tras las investigaciones, la Fiscalía capitalina concluyó que el accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control al tomar una curva, lo que generó el impacto contra los muros de contención y la posterior fractura del tanque, provocando una fuga masiva de gas y un incendio de gran magnitud.

fotografía del accidente.
fotografía del accidente.

El saldo fue de 32 personas fallecidas, incluido el operador de la unidad, y 63 personas lesionadas.

Además, 42 familias y negocios resultaron afectados por daños materiales directos.

Las investigaciones descartaron fallas en la vía, problemas mecánicos en el vehículo y factores externos, señalando como causa principal el exceso de velocidad y la falta de capacitación del conductor para operar vehículos con materiales peligrosos.

La empresa operadora asumió compromisos para la reparación de los daños y participó en procesos de mediación con las autoridades. Entre las irregularidades detectadas, se encontraron deficiencias en la capacitación del operador, en la supervisión de jornadas laborales y en los protocolos para manejo de emergencias y fugas de gas LP.

Videos: así fue la explosión de una pipa de gas LP en la carretera México-Querétaro

Automovilistas documentaron en video la explosión de una pipa de gas LP en el kilómetro 80 de la carretera México-Querétaro

Videos: así fue la explosión

Las 5 verduras con más colágeno que ayudan a tener una piel radiante

Una dieta compuesta por alimentos de origen vegetal, especialmente aquellos con elevados niveles de vitamina C, puede contribuir a la síntesis de colágeno

Las 5 verduras con más

Embajador estadounidense en México celebra la captura de integrantes del Tren de Aragua en la CDMX

La postura oficial enfatiza que la captura tiene repercusiones para la seguridad de ambos países y consolida la cooperación en materia de combate al crimen organizado

Embajador estadounidense en México celebra

Mario Bezares y su esposa se estarían preparando para un nuevo reality tras triunfo en La Casa de los Famosos México

La pareja está en boca de todos ante los rumores de que competirán en el programa grabado en Brasil

Mario Bezares y su esposa

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: restablecen circulación en Calzada Ignacio Zaragoza

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales
Aseguran equipo táctico, drogas y

Aseguran equipo táctico, drogas y armamento del CJNG en Michoacán

Detienen al alcalde de Constancia del Rosario, Oaxaca, por el homicidio de un hombre

Sinaloa será la nueva base de un Sector Naval de la Marina: gobierno estatal donó 25 hectáreas para su construcción

Quién es "Max", el colombiano ligado con el Cártel de Sinaloa que es requerido en EEUU

Marina detiene a seis presuntos integrantes de Los Chapitos con armamento y vehículos en Elota, Sinaloa

Mario Bezares y su esposa

Mario Bezares y su esposa se estarían preparando para un nuevo reality tras triunfo en La Casa de los Famosos México

Alexis Ayala reaparece desde una cama de hospital y con oxígeno: "Así quedé"

Ángela Aguilar compite contra su prima Majo Aguilar en Premios Lo Nuestro 2026 tras recibir cuatro nominaciones

Ante acusaciones de abuso por Julio Iglesias, reviven fuerte testimonio de Verónica Castro: "Me agarró la nalga"

Wendy Guevara descubre que tiene una enfermedad tras su más reciente operación

Rubén Rodríguez regresa a la

Rubén Rodríguez regresa a la TV acompañado del "Ruso" Brailovsky: este es su nuevo canal

Marcelo Flores, excluido de Canadá por no cumplir con este trámite

Alexis Vega será operado: ¿Cuántas jornadas lo perderá Toluca para el Clausura 2026?

Este sería el motivo por el que Miguel Borja aún no puede jugar con Cruz Azul

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México