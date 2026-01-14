Ernesto D’Alessio explica controversia de falta de pagos y aclara situación con hermanos Borovoy

El conflicto entre Lupita D’Alessio y la productora de Ari y Jack Borovoy genera controversia en redes sociales - (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La controversia que involucró a Lupita D’Alessio, a la productora de Ari y Jack Borovoy y a un supuesto adeudo por un evento artístico generó una fuerte reacción en redes sociales durante las últimas semanas. El tema escaló rápidamente luego de que la cantante hiciera públicas sus declaraciones, provocando interpretaciones encontradas entre el público.

En medio de ese contexto, Ernesto D’Alessio decidió romper el silencio y hablar del tema en una entrevista dentro de un programa de televisión.

El hijo de Lupita D’Alessio subrayó que se trató de una situación que se salió de control por una serie de malentendidos administrativos.

El origen del conflicto y su impacto en redes sociales

El cantante compartió su versión en televisión y aseguró que la controversia surgió por malentendidos administrativos, mientras reafirmó la buena relación con Lupita D’Alessio y la confianza en Ari y Jack Borovoy - (Cuartoscuro)

Todo comenzó cuando Lupita D’Alessio dio a conocer que su hijo no había recibido el pago correspondiente por un evento en el que participó, señalando directamente a la productora de Ari y Jack Borovoy (Bobo Producciones). La declaración se viralizó casi de inmediato, generando debate y opiniones divididas en plataformas digitales.

La difusión del tema coincidió con otro episodio que ya colocaba a uno de los integrantes de OV7 en el centro de la conversación pública. En ese momento, comenzaron a circular videos relacionados con un emprendimiento de comida, lo que aumentó la presión mediática y mezcló distintos señalamientos en un mismo escenario.

Esta acumulación de polémicas provocó que el caso del supuesto adeudo se interpretara como parte de un problema mayor, intensificando la atención del público y alimentando versiones que no siempre estaban sustentadas en información confirmada.

La versión de Ernesto D’Alessio en televisión

La difundida declaración de Lupita D’Alessio sobre el pago pendiente a Ernesto D’Alessio provocó debate en plataformas digitales y llevó al cantante a contar su versión para calmar los ánimos - (Instagram/@ariboroboy)

Durante su participación en el programa de televisión, Ernesto D’Alessio explicó que el conflicto se originó por una falla de comunicación entre los contadores.

Aclaró que nunca existió la intención de no cumplir con el pago y que, desde su perspectiva, siempre confió en que la situación se resolvería.

El cantante señaló que jamás dudó de la seriedad de Ari y Jack Borovoy, y que mantuvo contacto constante con ellos para dar seguimiento al tema.

La reacción de Lupita D’Alessio y el estallido de la polémica

Ernesto D’Alessio aclara el escándalo con Lupita D’Alessio y Bobo Producciones tras polémica por pago pendiente - (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

Ernesto D’Alessio también habló sobre la relación cercana con su madre, destacando que mantienen comunicación constante y cotidiana. Comentó que suelen hablar para saber cómo se encuentra ella, si necesita algo o simplemente para expresarse cariño.

En una de esas conversaciones, Lupita D’Alessio le preguntó si el pago del evento ya se había realizado. Él respondió que aún no, pero le aseguró que estaba en contacto directo con la productora.

Sin embargo, poco después de esa charla, Lupita publicó un video en el que expuso la situación, lo que detonó la polémica en redes sociales. A partir de ahí, el tema tomó una dimensión mayor, dando pie a interpretaciones que Ernesto D’Alessio buscó aclarar.