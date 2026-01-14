El Malilla se convierte en reportero Bizbirije oficialmente: así fue la entrega de su credencial

Crédito: Jesus Aviles/Infobae México

La nostalgia noventera y dosmilera se hizo presente durante la conferencia de prensa del cantante El Malilla, quien recibió de manera oficial seis credenciales de reportero Bizbirije, uno de los símbolos más recordados de la televisión infantil mexicana transmitida por Canal Once.

El momento ocurrió mientras el artista promocionaba su gira 2026 “Tu Maliente Bebé”, donde no ocultó su emoción al recibir las credenciales y expresó: “¡Qué lindo, qué lindo!” frente a los medios de comunicación.

El cantante recibe su credencial de uno de los programas infantiles más populares en México Crédito:X/@getawaycarlos13

“Les vendo una banda”: la reacción de El Malilla ante la prensa

Al mostrar las credenciales Bizbirije a los reporteros presentes, el cantante originario del Estado de México bromeó con ellos al decir: “Les vendo una banda”, desatando risas y convirtiendo el momento en uno de los más comentados del encuentro.

El gesto no solo conectó con la cultura pop actual, sino que reavivó el recuerdo de un programa que marcó a miles de infancias en México.

Veinte años después, por fin, el cantante de reggeaton mexa se convierte en reportero de Bizbirije. | Crédito: X(@elmalibaby)

Más tarde, el cantante compartió en sus redes sociales un hermoso recuerdo, la fotografía de la carta que envió al programa para solicitar su credencial, fechada al 30 de junio del 2006:

“Hola, me llamo Fernando Hernández Flores, quiero pertenecer al club de reporteros Bizbirije. Mi caricatura favorita es Mona la vampira y la Mosca, tengo 7 años y mi número de teléfono es (...)”.

Al lado de esa fotografía, comparte otra, de él con su credencial; en su mensaje destacó: “13 de enero de 2026, por fin siendo reportero Bizbirije”.

Bizbirije, el programa que marcó a una generación

Quienes crecieron viendo televisión entre 2000 y 2006 seguramente recuerdan Bizbirije, uno de los programas infantiles más populares de la televisión pública mexicana, que rompió esquemas al permitir que las niñas y los niños se convirtieran en reporteros.

Mucha gente no pudo obtener su credencial de reportero Bizbirije Crédito: Youtube/Bizbirije y El mundo de Beakman - Anuncio de TV (1997) - @onceninos-retro2467

El formato del programa se basaba en la participación activa de las infancias, quienes escribían, investigaban, reportaban y conducían temas de su interés, enviando sus materiales para que posteriormente fueran transmitidos en televisión nacional.

La credencial Bizbirije, un ícono de la televisión infantil

La credencial de reportero Bizbirije se convirtió en un objeto emblemático que marcó a toda una generación, ya fuera porque lograron obtenerla o porque, pese a solicitarla, nunca llegó a su buzón.

De todos los colores, los conductores afirmaron que harán entrega de las credenciales físicas.

A casi dos décadas del fin del programa, este distintivo sigue siendo un símbolo de identidad, nostalgia y memoria colectiva, ahora retomado desde figuras de la música urbana como El Malilla.