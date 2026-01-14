Cayó el líder de “Los Fer”, banda de robacoches que opera en Toluca, Tlalnepantla y Naucalpan

Fernando "N" fue detenido por autoridades mexiquenses. (FGJEM)

Fernando “N”, líder de la banda de robacoches conocida como “Los Fer”, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tras tareas de inteligencia.

El operativo para su captura se realizó mediante una orden de aprehensión tras identificarlo como objetivo prioritario dentro de la estrategia estatal en esta materia.

Este individuo, cuya presunta responsabilidad se concentra en delitos de alto impacto, encabezaba un grupo delictivo vinculado a múltiples robos de automóviles en la región.

La detención de Fernando “N” representa para la Fiscalía un avance relevante en el combate a la criminalidad organizada en municipios clave del Valle de México.

Operativo y contexto de la aprehensión

Reportes oficiales afirman que la FGJEM ejecutó la orden de aprehensión contra Fernando “N” tras una serie de investigaciones coordinadas.

Los trabajos incluyeron tanto labores de campo como de gabinete, lo que permitió ubicar al sospechoso. Autoridades mexiquenses señalaron que Fernando “N” era considerado un objetivo prioritario dentro de la estrategia para combatir el robo de vehículos.

Fernando "N" podría enfrentar hasta 30 años de prisión.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras su detención, Fernando “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla. Ahora permanece a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica con base en las pruebas recabadas por el Ministerio Público.

El delito que se le imputa, robo de vehículo con violencia, está tipificado con sanciones severas en la legislación estatal. De acuerdo con la información oficial, el imputado podría enfrentar una pena de hasta 30 años de prisión si se confirma su responsabilidad.

Por este robo cayó el líder de la banda

La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detalla que el hecho clave para la detención de Fernando “N” sucedió el 4 de enero de 2026 en el municipio de Naucalpan. Ese día, la víctima se encontraba bajando pertenencias de su vehículo cuando fue interceptada por tres individuos, entre ellos el ahora detenido.

Según la indagatoria, los agresores amenazaron a la víctima utilizando un arma de fuego y la despojaron del automóvil que conducía. Una vez que tomaron el control del vehículo, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido, dejando a la víctima en estado de vulnerabilidad.

Este acontecimiento se sumó a la serie de robos atribuidos a la banda de “Los Fer”, y resultó fundamental para el avance de las investigaciones que culminaron con la aprehensión de Fernando “N”.

Qué se sabe de “Los Fer”

La banda de “Los Fer”, encabezada por Fernando “N”, mantenía su zona de operación en tres municipios del Estado de México: Toluca, Tlalnepantla y Naucalpan. De acuerdo con la información proporcionada por la FGJEM, este grupo delictivo estaba vinculado con diversos robos de vehículos, principalmente ejecutados con violencia.

Las autoridades señalan que “Los Fer” actuaban aprovechando momentos de vulnerabilidad de las víctimas, como cuando realizaban actividades cotidianas cerca de sus vehículos. La relación de estos hechos con múltiples denuncias en la zona reforzó la prioridad de localizar y detener a su líder.

La presencia de este grupo en distintas áreas urbanas contribuyó a que las acciones de investigación y vigilancia se intensificaran en varias localidades, enfocándose en los municipios mencionados por su alta incidencia de delitos vinculados al robo de vehículos.