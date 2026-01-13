Así detuvieron a integrante de “Los Negros”, banda de robacoches que opera entre CDMX y Edomex

El imputado es señalado de pertenecer a la banda de "Los Negros". Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutó una orden de aprehensión en contra de José Omar “N” por su posible implicación en el delito de robo de vehículo con violencia en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con la información oficial, la detención se realizó luego de que el Ministerio Público obtuviera la orden judicial tras el avance de las investigaciones.

Las acciones fueron informadas este 12 de enero de 2026 mediante los canales oficiales de la FGJEM.

Robo con violencia a conductor de taxi por aplicación

El delito por el que se le señala a José “N” ocurrió el 10 de diciembre de 2025, cuando la víctima, un conductor de taxi por aplicación, fue contactada para realizar un viaje desde la Ciudad de México hasta Tlalnepantla.

Al llegar al destino solicitado, José Omar “N” y dos acompañantes presuntamente amenazaron al conductor con un arma de fuego.

La acción violenta permitió a los agresores despojar al conductor del vehículo que manejaba, para luego huir del lugar.

Esta modalidad de robo, que involucra intimidación armada y la selección de conductores de servicios digitales, ha sido identificada como una de las prácticas delictivas en la región.

Proceso de investigación y resultados

Según los reportes oficiales, la investigación inició tan pronto como la FGJEM tuvo conocimiento del robo. El personal especializado comenzó a reunir pruebas y diligencias para esclarecer los hechos ocurridos el 10 de diciembre en Tlalnepantla.

Mediante el análisis de los elementos recabados, las autoridades lograron identificar la posible participación de José Omar “N” y otros dos hombres en el delito. El trabajo coordinado permitió al Agente del Ministerio Público solicitar al juez la orden de aprehensión correspondiente.

La captura se logró mediante la ejecución de una orden de aprehensión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión eficiente de la denuncia y la actuación de la fiscalía derivó en la localización arresto del presunto responsable, quien fue trasladado al Penal de Barrientos y quedó a disposición de la Autoridad Judicial, como parte de los esfuerzos de las autoridades estatales para atender delitos de alto impacto en el Estado de México.

Modo de operación y relación con “Los Negros”

Las autoridades señalan que José Omar “N” presuntamente integra una organización delictiva conocida como “Los Negros”, dedicada al robo de vehículos mediante el uso de la violencia.

Esta estructura criminal actúa principalmente en el municipio de Tlalnepantla, según la información proporcionada por la fiscalía, sin embargo, este caso revelaría que también realizan operaciones desde la CDMX, debido a que ese fue el punto en el que solicitaron el taxi de aplicación.

Se les atribuye una dinámica delictiva que implica la solicitud de viajes y el uso de armas para intimidar a los conductores y apoderarse de los vehículos.

La presencia de “Los Negros” en la región ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades estatales.