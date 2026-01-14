México

Ángela Aguilar compite contra su prima Majo Aguilar en Premios Lo Nuestro 2026 tras recibir cuatro nominaciones

Una vez más, las integrantes de la dinastía Aguilar podrían coincidir en una premiación pese al distanciamiento familiar

La nueva edición de Premios
La nueva edición de Premios Lo Nuestro enfrentará nuevamente a Ángela y Majo Aguilar en diferentes categorías de música regional mexicana. Crédito: Cuartoscuro

Tras concluir el festejo de cumpleaños de Christian Nodal, Ángela Aguilar usó sus redes sociales para anunciar que se encuentra nominada en cuatro categorías de Premios Lo Nuestro.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de “En realidad” y “Qué agonía” dio a conocer que recibió cuatro nominaciones en: “Canción Mariachi Ranchera del año”, “Mejor combinación femenina”, “Colaboración del Año-Pop” y “Artista Femenina del Año”.

Premios Lo Nuestro 2025 confirma
Premios Lo Nuestro 2025 confirma a Ángela Aguilar como nominada en las categorías de Canción Mariachi Ranchera, Mejor combinación femenina, Colaboración del Año-Pop y Artista Femenina del Año. (Captura de pantalla)

Ángela Aguilar se enfrenta a Majo Aguilar una vez más

Durante la mañana de este 13 de enero, Premios Lo Nuestro dio a conocer la lista de nominados de la edición número 38, la cual se realizará bajo el lema: “Honrando lo que Somos”.

Una vez más, Ángela y Majo Aguilar, integrantes de una de las dinastías más importantes de la música regional mexicana, se enfrentan en más de una categoría.

Ambas competirán por llevarse el reconocimiento como "Artista Femenina del Año – Música Mexicana" y “Mejor Combinación Femenina”, donde se enfrentan con artistas como Kenia Os, Alicia Villarreal, Camila Fernández y Lupita Fernández.

Artista Femenina del Año - Música Mexicana

  1. Aida Cuevas
  2. Ana Bárbara
  3. Angela Leiva
  4. Ángela Aguilar
  5. Camila Fernández
  6. Carolina Ross
  7. Chiquis
  8. Lupita Infante
  9. Majo Aguilar
  10. Yuridia

Mejor Combinación Femenina

  1. “Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalía
  2. “Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole
  3. “Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar
  4. “De Maravisha” – Tokischa & Nathy Peluso
  5. “En 4” – Kenia Os & Anitta
  6. “En Tu Marea” – Goyo & Greeicy
  7. “FKN Movie” – Karol G & Mariah Angeliq
  8. “Maldita Billetera” – Alicia Villarreal & Lila Downs
  9. “Maldita Primavera” – Yuri & Ángela Aguilar
  10. “Pa’ Qué Volviste?” – Elena Rose & Maria Becerra
La dinastía Aguilar vuelve a
La dinastía Aguilar vuelve a enfrentarse: Ángela y Majo compiten por ser la artista femenina del año en Premios Lo Nuestro. (Fotos: @majo_aguilar, @angela_aguilar_, Instagram)

La vez que Majo Aguilar venció a Ángela Aguilar en Premios Lo Nuestro

Durante la pasada edición de Premios Lo Nuestro, Majo Aguilar venció a Ángela Aguilar en la categoría de Artista Femenina del Año – Música Mexicana, consolidando así un logro importante en su carrera y generando diversas reacciones tanto en el público como en su propia familia.

La ceremonia se celebró el 20 de febrero de 2025 en Miami y fue escenario de un duelo muy comentado entre ambas integrantes de la familia Aguilar, conocidas por su destacada presencia en el regional mexicano.

Tras ganar el premio, la intérprete de “Cuéntame” agradeció a sus seguidores y declaró: “Con humildad sé que lo merezco, también lo merecían todas las maravillosas cantantes que estaban nominadas".

Su victoria fue recibida con entusiasmo en redes sociales, donde muchos usuarios resaltaron su perseverancia y autenticidad. Comentarios como “Viva la princesa del regional”, “Ganó el bien”, y “Lo que es abrirse camino por sí misma” se multiplicaron rápidamente en Internet.

Majo Aguilar venció a Ángela
Majo Aguilar venció a Ángela Aguilar en la pasada edición de Premios Lo Nuestro como Artista Femenina del Año – Música Mexicana, logrando gran reconocimiento. (Fotos: @spotifymexico, @majo_aguilar, Instagram)

Pese a la constante percepción de rivalidad, ambas han declarado en diferentes ocasiones que no existe una competencia personal: “Cada quien tiene su propio camino y su propia forma de hacer música”, enfatizó Majo Aguilar en una entrevista.

Temas Relacionados

Ángela AguilarMajo AguilarPremios Lo Nuestro2026NominacionesCategoríasRegional MexicanoArtista Femeninamexico-entretenimientomexico-noticias

