Este fue el tour del "Nodal Fest" en Zacatecas: la exclusiva celebración de Christian Nodal por su cumpleaños

Ángela Aguilar declaró estar feliz por haber organizado la fiesta de Nodal en el estado

Ángela Aguilar declaró estar feliz
Ángela Aguilar declaró estar feliz por haber organizado la fiesta de Nodal en el estado. (Captura de pantalla @angelaaguilar_)

Durante tres días consecutivos, Christian Nodal celebró su cumpleaños número 27 el cual fue llamado “Nodal Fest”, una serie de eventos privados organizados en la ciudad de Zacatecas. El festejo reunió a figuras del espectáculo, la música, el deporte y la familia Aguilar.

La primera noche, los invitados se trasladaron al famoso Rancho El Soyate, en Tayahua, Zacatecas. Entre los asistentes destacaron el influencer Kunno, el clavadista olímpico Rommel Pacheco junto a su esposa Lylo Fa y su hijo, el Fiscal de Zacatecas Paul Camacho y Mariana Urrola, hija de Guadalupe Pineda. También asistieron Pepe Aguilar, Aneliz Aguilar, Aneliz Álvarez y Leonardo Aguilar. La carnicería Jaf de Hermosillo, diseñó un menú en el que la carne asada y el pulpo ocuparon el centro de la mesa, mientras la convivencia se extendió hasta la madrugada.

Palomazo de Pepe Aguilar y Nodal en su cumpleaños 27. (Instagram: teamangelita_aguilar)

La segunda jornada incluyó una tradicional callejoneada, costumbre emblemática del centro histórico de Zacatecas. Los invitados recorrieron a pie las calles empedradas de la ciudad, acompañados por música. El recorrido culminó en uno de los hoteles más exclusivos de la zona, el Quinta Real Zacatecas, antiguo coso taurino convertido en hospedaje de lujo. La noche cerró con el sonorense y la familia Aguilar acompañados de mariachi cantantando y fuegos artificiales, prolongando la celebración hasta altas horas.

El domingo, tercer día de festejos, marcó el ingreso de Nodal a sus veintisiete años. Christian Nodal y Ángela Aguilar se dirigieron a la Mina El Edén, ubicada a 280 metros bajo tierra, donde se encuentra un antrobar. La temática elegida fue de piratas, con código de vestimenta en color negro y souvenirs personalizados para los asistentes. La atmósfera subterránea aportó un elemento distintivo a la experiencia del Nodal Fest y en esta ocasión el chef personal de Nodal, Antonio Amavizca fue el encargado del menú de esa noche.

Captados en plena celebración, Pepe y Ángela Aguilar bailan reguetón en la fiesta de Christian Nodal. (teamangelita_aguilar)

Lugares emblemáticos de Zacatecas donde se celebró la fiesta de Christian Nodal

  • Centro histórico de Zacatecas: Esta zona, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, destaca por su arquitectura colonial, templos de cantera rosa y su rica vida cultural. Fue núcleo de la actividad minera durante el Virreinato, lo que propició el desarrollo de majestuosos edificios civiles y religiosos.
  • Mina El Edén: Situada en el corazón de Zacatecas, esta mina funcionó durante siglos como uno de los principales yacimientos de plata del país. Actualmente, ofrece recorridos turísticos y alberga un bar en su interior, a 280 metros de profundidad, lo que la convierte en un atractivo singular para visitantes.
  • Hotel Quinta Real Zacatecas: Este hotel de lujo ocupa la antigua plaza de toros San Pedro, construida en 1866. Tras su remodelación, preservó la estructura original del coso, integrando habitaciones y servicios exclusivos en un entorno único que fusiona historia y modernidad.

