Ricardo Monreal anuncia reunión con Claudia Sheinbaum tras encuentro para la revisión de la reforma electoral

Ricardo Monreal confirma reuniones estratégicas con la presidenta para definir la agenda electoral. (Cuartoscuro)

La discusión sobre una posible reforma electoral entró en una fase decisiva tras el encuentro entre la Comisión Presidencial y los liderazgos de Morena en el Congreso.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados morenistas, confirmó que esta semana habrá reuniones estratégicas con la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras avanzan los trabajos técnicos con el Instituto Nacional Electoral (INE) y se define la ruta legislativa rumbo al próximo periodo ordinario de sesiones.

Monreal confirma reunión con Sheinbaum y llama a esperar el documento formal

Ricardo Monreal informó que la reunión con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral fue “amable y productiva”, aunque dejó claro que aún no existe un borrador de iniciativa.

Explicó que únicamente se expusieron, de manera general, algunas de las posibles modificaciones que se analizan, por lo que evitó adelantar posicionamientos hasta contar con un documento formal.

Claudia Sheinbaum confirma reuniones clave para definir la ruta de la reforma electoral. Crédito: EFE/ Mario Guzmán

“No hay ningún borrador todavía”, subrayó el legislador al término del encuentro. Detalló que el próximo miércoles se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum para conocer el planteamiento completo de la reforma.

Previamente, este mismo día, sostendrán otra reunión enfocada exclusivamente en la agenda legislativa del siguiente periodo.

Al encuentro asistieron integrantes clave del gabinete federal, entre ellos la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Reforma electoral: análisis con aliados y sin periodo extraordinario

Monreal adelantó que la iniciativa de reforma electoral llegará al Congreso esta semana y que su análisis comenzará con los aliados históricos de Morena: el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

La iniciativa electoral será presentada al Congreso en los próximos días. (X/@RicardoMonrealA)

Posteriormente, se convocará al resto de las fuerzas políticas para avanzar en la construcción de consensos.

El coordinador de la bancada morenista reiteró que no se prevé un periodo extraordinario para discutir la reforma constitucional, por lo que el debate se dará dentro del periodo ordinario que inicia el 1 de febrero.

También aseguró que el bloque de la Cuarta Transformación respaldará la propuesta enviada por el Ejecutivo.

INE plantea ajustes y escenarios de aplicación

En paralelo, el INE entregó a la Comisión Presidencial un documento con 241 propuestas elaboradas por las once consejerías de su Consejo General.

El organismo precisó que se trata de un ejercicio técnico e institucional, resultado de un proceso colegiado, sin intenciones políticas.

El INE aporta una visión operativa sobre los posibles cambios al sistema electoral. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Entre los temas abordados se encuentran la organización de elecciones, la viabilidad operativa de los cambios y el fortalecimiento de la participación ciudadana.

Desde el gobierno federal se analizan escenarios para que la reforma entre en vigor en 2027 o, en su caso, hasta 2030, dependiendo del alcance de las modificaciones.

Sheinbaum subraya retos constitucionales y logísticos

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que cualquier modificación al calendario electoral, particularmente en lo relativo a las elecciones del Poder Judicial previstas para 2027, requeriría una reforma constitucional.

La autoridad electoral entrega propuestas para fortalecer la organización de los comicios. 3 noviembre 2025. REUTERS/Henry Romero

Destacó la necesidad de un análisis conjunto con el INE para evitar complicaciones logísticas, como la instalación de distintas casillas el mismo día.

Entre los principales ejes que se analizan para la reforma electoral destacan:

Reducción de costos y gasto público electoral

Simplificación de la estructura operativa

Ajustes a la organización de elecciones judiciales

Reglas de participación ciudadana y acceso al voto

Modificaciones al marco constitucional y legal

El diálogo entre el Ejecutivo, el Congreso y la autoridad electoral marca así el inicio de una negociación clave para el futuro del sistema electoral mexicano.